Депутат бундестага: Путин плетет легенду об угрозах со стороны Украины и НАТО

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Член внешнеполитического комитета парламента ФРГ Юрген Хардт прокомментировал в интервью DW некоторые высказывания президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции.
В интервью DW член внешнеполитического комитета германского бундестага, эксперт фракции ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт (Jürgen Hardt) назвал "притянутым за волосы" утверждение Владимира Путина о готовящейся Украиной военной операции в Донбассе, напомнил о выполненном обязательстве НАТО не размещать на постоянной основе войска на территории новых членов альянса и негативно отнесся к идее российско-американских договоренностей без участия партнеров по ЕС и НАТО.
Deutsche Welle: На своей ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путинзаявил, что Киев готовит военную операцию против самопровозглашенных "ДНР"и "ЛНР". Можно ли считать такое заявление признаком подготовки своего рода упреждающего вторжения российских войск на территорию Украины?
Юрген Хардт: Президент Путин уже несколько месяцев плетет легенду о том, что над Россией нависла двойная угроза - со стороны Украины и со стороны НАТО. И то, и другое притянуто за волосы. Я не думаю, что Украина способна в военном плане что-либо серьезно противопоставить очевидно находящимся в восточной Украине российским войскам отчасти с тяжелым вооружением. И я не вижу каких-либо признаков, свидетельствующих о таких намерениях правительства в Киеве.
Напротив: на протяжении уже нескольких месяцев мы являемся свидетелями массированного стягивания российских вооруженных сил к границе с Украиной. Это вызывает у нас очень большую тревогу. Мы призываем - не только Москву, но, разумеется, и Киев, который к этому прислушивается - к пониманию того, что этот конфликт может быть решен только дипломатическим путем. И я призываю канцлера Германии и президента Франции предпринять все возможное, чтобы постараться реализовать договоренности, достигнутые в рамках "нормандского формата".
- Путин снова и снова обвиняет НАТО в нарушении - пусть не письменного - обещания не расширяться на восток, говорит о пяти волнах такого расширения: НАТО, мол, и американские ракеты уже у российского порога. Что ему возразить?
- К сожалению, в России нет независимой прессы, которая могла бы рассказывать о таких вещах и прояснять ситуацию. Я думаю, НАТО обеспечивает достаточную прозрачность, вплоть до приглашения (российских наблюдателей - Ред.) на свои маневры с тем, чтобы Россия могла убедиться в мерах по укреплению исключительно обороноспособности альянса в Европе, в том, что НАТО не нарушает свое одностороннее, данное России обязательство не размещать на постоянной основе значительные военные силы на территории новых членов НАТО.
Россия же, со своей стороны, наращивает свой военный потенциал в Калининградской области - то есть, непосредственно в регионе Балтии, в самом сердце НАТО и ЕС. Меня беспокоит, что таким внешним конфликтом Путин старается отвлечь внимание от весьма скромных итогов во внутренней и экономической политике. Страна (Россия. - Ред.) переживает экономические трудности, управляют ей плохо, гражданское общество все больше понимает, что президент-то, как в известной сказке, гол и таким образом пытается отвлечь внимание.
У меня складывается впечатление, что граждане России видят, что ни в вопросах борьбы с пандемией, ни в экономике, ни во внешней политике этот президент не может предложить перспективу на будущее. Но мы, увы, не можем изобрести себе нового президента России, поэтому важно и правильно, что президент США и новый канцлер Германии готовы вести диалог с Путиным, но без предварительных условий, с открытым итогом.
- На пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин довольно оптимистично высказался по поводу возможных новых американо-российских переговоров. Он ожидает гарантий американцев не расширяться дальше на восток. Чего вы ожидаете от таких переговоров?
- Я думаю, надо быть очень внимательными. Если Америка согласится на односторонние уступки России, то окажется выхолощенным дух нашей философии и Парижской хартии - то есть итогового документа Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Нельзя принимать решения через головы других.
Существуют очень важные опоры мирного порядка в Европе, и центральная из них - это взаимное признание суверенитета как больших, так и малых государств. Путин же хочет вернуться в 70-е и 80-е годы прошлого века. Политически он добивается раздела на сферы влияния и тем самым возможности оказывать влияние на процесс принятия решений, например, в Украине, Грузии или Молдове, считая, что такое право у него есть.
А, во-вторых, он хочет вернуться к ядерной архитектуре, которой от Запада добивался еще Брежнев в 70-е годы - права размещать атомное оружие только на собственной территории. Для Европы это означало бы, что Россия имела бы такое оружие непосредственно у границ НАТО, а Америке пришлось бы вывести свои ядерные вооружения из Европы. Это была идеология Брежнева, которая, слава Богу, была преодолена Рейганом и Горбачевым в рамках крупных инициатив по разоружению в 80-е годы.
Мы не можем вести переговоры с Россией о возвращении к политической ситуации, существовавшей до Парижской хартии - и к военной ситуации, предшествовавшей договоренностям, достигнутым в 80-е годы на переговорах между двумя сверхдержавами СССР и США. Все другое вызвало бы огромное недоверие со стороны малых партнеров в ЕС и НАТО.
- Но, может быть, США или НАТО могли бы дать хотя бы гарантии того, что Украину не станут принимать в альянс или не будут размещать на ее территории свои вооруженные силы?
- Надо быть реалистами: в настоящий момент на территории Украины размещены российские войска. Американских солдат я там не вижу. Так что важно не упускать из вида главное. В соответствие с Парижской хартией существует право на самоопределение, означающее, что такая страна как Украина имеет право претендовать на вступление в ЕС или в НАТО. Решение о том, удовлетворить ли такую заявку, должны единогласно принять 30 стран - членов НАТО. Такое решение в последние 30 лет принято не было. И мы постарались дипломатическим путем развеять тревоги России по поводу НАТО.
К сожалению, как мне представляется, российский президент, возможно по внутриполитическим мотивам, не заинтересован в преодолении конфликта с Западом. Единственное, что ему остается для демонстрации своего величия, это военно-политическая сила на международной арене - поскольку внутри Россия все еще немного похожа на то, что было в 90-е годы. И это очень жаль. Ведь люди в России такие же трудолюбивые и так же много работают, как, например, в Польше или странах Балтии. Но плодами своего труда они не могут воспользоваться из-за клептократии в московской верхушке.
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