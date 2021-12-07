 Комментарий: Германии пора прекратить политику умиротворении России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.12.2021

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Мнения

Комментарий: Германии пора прекратить политику умиротворении России

Немецкая политика умиротворения Кремля на руку Путину. Новым властям ФРГ надо взять пример с президента США Байдена, заявившего, что он не признает никаких красных линий Москвы, пишет в FAZ Николас Буссе.

Путин и Байден: фотоколлаж

Из двух требований Путина к Западу выполнения одного он уже давно добился. Его военные вторжения в Украину и Грузию практически исключили вступление этих двух стран в НАТО, хотя когда-то им это обещали. Североатлантический альянс не примет в свои ряды государства с неразрешенными территориальными конфликтами, особенно если эти конфликты с Россией.

Что же касается второго требования, здесь Кремль виноват сам: тот факт, что Запад приближает к границам России все больше вооружений, является следствием нападений России на своих соседей. Сейчас Путин снова (косвенно) угрожает этим. Кто же станет заключать соглашение о "гарантиях безопасности" с таким человеком, а тем более с тем, кто так часто вводит в заблуждение и лжет?

Николас Буссе

Николас Буссе

Нужно все время помнить, чего именно требует Путин. Он не только хочет диктовать НАТО, где находятся ее границы (сам он вмешивается везде, где ему удобно - от Америки и Европы до Ближнего Востока). Он также отказывает соседним странам в свободном праве самим определять свою судьбу.

Байден уже сказал то, что было необходимо, перед видеосаммитом президентов двух стран: что он не признает никаких красных линий Москвы. Надеемся, что новое правительство Германии последует этому примеру. Немецкая политика умиротворения раз за разом облегчает задачу Путину.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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