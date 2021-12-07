Запад призвал Россию разрядить ситуацию на границе с Украиной

Главы государств и правительств Германии, США, Франции, Великобритании и Италии в преддверии запланированного на 7 декабря видеосаммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина провели видеоконференцию, в ходе которой выразили обеспокоенность массированным наращиванием российских войск на границе с Украиной и призвали Россию разрядить ситуацию.

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги вечером в понедельник, 6 декабря, выразили безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию разрядить напряженность и конструктивно содействовать реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) утром 7 декабря.

По словам Зайберта, участники телефонной конференции также выразили полную поддержку усилиям Франции и Германии по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" и договорились тесно координировать свои дальнейшие шаги.

Подготовка новых санкций против России

Джо Байден в ходе видеосаммита с Владимиром Путиным намерен пригрозить Москве серьезными экономическими последствиями на случай нападения России на Украину. Москва требует от Запада прекратить расширение НАТО на Восток. В то же время Украина добивается вступления в Североатлантический альянс, что в Москве воспринимают как попытку пересечь красную линию.

Представитель Белого дома в преддверии саммита Байдена и Путина сообщил, что США и европейские союзники разработали мощный пакет санкций против России на случай ее вторжения в Украину. Согласно сообщениям, под штрафные меры могут подпасть крупнейшие российские банки, России могут также ограничить возможность конвертировать рубль в доллар и другие валюты.

Прямого военного вмешательства США не будет

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, США не намерены отправлять войска для защиты Украины в случае российского вторжения. В то же время Вашингтон может расширить помощь украинской армии и усилить боеспособность союзников по НАТО, пояснил чиновник. В результате в восточной части Европы может быть дислоцировано больше американских солдат.

До начала видеосаммита между Байденом и Путиным госсекретарь США Энтони Блинкен позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, а после видеосаммита Байден лично проинформирует Зеленского о результатах переговоров с Путиным.

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