 Берлин требует от Кремля ясности о целях войск РФ у границы с Украиной | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 06.12.2021

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Германия

Берлин требует от Кремля ясности о целях войск РФ у границы с Украиной

На фоне эскалации российско-украинского конфликта официальный Берлин приветствует предстоящий виртуальный саммит президентов РФ и США и призывает к реанимации "нормандского формата".

Российские войска вблизи Ельни 1 ноября 2021 года. Снимок со спутника

Российские войска вблизи Ельни 1 ноября 2021 года. Снимок со спутника

Россия, разумеется, имеет полное право применять свои вооруженные силы на собственной территории, но при этом необходимо обеспечивать прозрачность и избегать провокаций. Так официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) прокомментировал в понедельник, 6 декабря, концентрацию российских военнослужащих у границы с Украиной. Россия, по его словам, такую прозрачность не обеспечивает и к тому же прибегает ко все более агрессивной риторике.

Германия выступает за переговоры в "нормандском формате"

Под прозрачностью правительство Германии понимает прояснение целей, во имя достижения которых Москва стянула войска к украинским границам, и ее намерений в отношении самой Украины.

С точки зрения Берлина, "были и по-прежнему существуют форматы переговоров, призванных обеспечить такую транспарентность". Одним из таких форматов Андреа Зассе (Andrea Sasse) из МИД ФРГ назвала встречи "нормандской четверки". Она надеется, что виртуальный саммит Владимира Путина и Джо Байдена во вторник, 7 декабря, будет содействовать восстановлению процесса переговоров в "нормандском формате".

Но и сам разговор президентов России и США в Берлине приветствуют. "Во время, когда на повестке дня стоят критически важные темы и встают критически важные вопросы, очень нужен открытый обмен мнениями", - заявил Штеффен Зайберт.

"Северный поток - 2" и эскалация российско-украинского конфликта

Отвечая на вопрос, готов ли Берлин ответить на возможную агрессию России против Украины отказом от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", Зайберт напомнил о германо-американской договоренности по этому проекту, "в которой оговорены меры на случай использования газа в агрессивных целях".

Приемный терминал газопровода Северный поток - 2

Приемный терминал газопровода "Северный поток - 2"

Но как представитель правительства, работать которому осталось всего два дня, он не стал рассуждать о том, какие конкретные последствия может иметь для "Северного потока - 2" эскалация российско-украинского конфликта. При этом ни Зайберт, ни представитель Минэкономики ФРГ не смогли ответить на вопрос корреспондента DW, существуют ли правовые нормы, которые позволяют отказать во вводе в эксплуатацию того или иного промышленного объекта, например, упомянутого газопровода, если его владелец и оператор выполняют все предписанные немецким и европейским законодательством требования.

Следует напомнить, что в середине ноября немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - временно приостановил процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2". Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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