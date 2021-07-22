 В партии Меркель и оппозиции критикуют сделку Германии и США по СП-2 | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2021

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Германия

В партии Меркель и оппозиции критикуют сделку Германии и США по СП-2

Заключая договор с США по "Северному потоку - 2", правительство Германии действовало не солидарно и эгоистично по отношению к другим странам ЕС, считает член либеральной фракции бундестага Рената Альт.

Германский бундестаг

Германский бундестаг

В Германии комментируют соглашение по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2"(СП-2), заключенное Берлином и Вашингтоном. Депутат от входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) заявил в четверг, 22 июля, в интервью DW, что является одним из немногих противников СП-2 в партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и двояко оценивает сделку с США. "Мы благодарны американской стороны за то, что они прекратили дискуссии о введении санкций против немецких компаний. Тем не менее сам проект является геополитическим и был ошибочным с самого начала", - подчеркнул он.

Кизеветтер, входящий в комитет бундестага ФРГ по иностранным делам, выразил уверенность, что данное соглашение останется в силе и после сентябрьских выборов в бундестаг. "Пересмотреть его хотели бы только "зеленые", а также несколько моих коллег, но мы в меньшинстве", - указал он. При это политик призвал Вашингтон доверять приверженности Берлина введению санкций против РФ, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия.

В оппозиции считают сделку с США не солидарной и эгоистичной в отношении ЕС

В свою очередь член комитета по иностранным делам бундестага Рената Альт (Renata Alt) понимает опасения восточноевропейских стран. "Правительство Ангелы Меркель оставляет после себя груду осколков в отношениях Германии с ее восточными соседями. Польша, балтийские страны и Украина не без оснований чувствуют себя обманутыми и оставленными наедине со сложной ситуацией", - заявила она DW.

По словам члена фракции либеральной СвДП, перед следующим правительством стоят масштабные задачи - уладить конфликт с Польшей, приложить усилия для заключения нового украино-российского соглашения по газовому транзиту, а также еще более широко поддерживать Киев в переходе на возобновляемые источники энергии. "Но, прежде всего, ФРГ придется мириться с серьезным обвинением в том, что она действовала не солидарно и эгоистично по отношению к ЕС, что существенно ослабит ее позиции на переговорах по другим вопросам", - подчеркнула Альт.

Немецкий бизнес приветствует договоренность с США

Между тем Восточный комитет немецкой экономики приветствовал урегулирование спора с Вашингтоном. "Мы надеемся, что достигнутая германо-американская договоренность по "Северному потоку - 2" устранит существовавшую на протяжении нескольких лет неопределенность для участвующих компаний и, наконец, освободит путь для этого важного европейского энергетического проекта", - заявил глава лоббистской организации Оливер Хермес (Oliver Hermes).

Он добавил, что новый газопровод в среднесрочной перспективе имеет "большой потенциал использования для транспортировки водорода", а также развития сотрудничества с Россией в вопросах климата. Хермес также приветствовал план поддержки Украины в ее трансформации к энергоснабжению и использованию возобновляемых источников энергии. "Немецкий бизнес готов в этом участвовать, если будут соответствовать условия", - отметил он.

Соглашение Германии и США по строительству СП-2

Накануне стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Кроме того, власти ФРГ гарантируют, что будут в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком - 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. ФРГ подчеркивает, что будет соблюдать "букву и дух" Третьего энергетического пакета в том, что касается части "Северного потока", находящегося под юрисдикцией Германии.

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    Автор: Андрей Гурков


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