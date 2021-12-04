Путин и Байден: видеосаммит перед войной РФ с Украиной?

Между Москвой и Вашингтоном происходят необычные события. Президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, как ожидается, во вторник, 7 декабря, обсудят по видеосвязи напряженность вокруг Украины. Запад обеспокоен стягиванием войск РФ к границам соседней страны и предупреждает об опасности войны. Москва такие планы отрицает.

Российские танки в Крыму, апрель 2021

Разговоры по видеосвязи стали рутиной во время пандемии коронавируса, но не для Путина и Байдена. Прежде всего для России речь идет о чем-до большем, чем еще один телефонный звонок, на этот раз с картинкой. Уже несколько недель высокопоставленные российские чиновники и СМИ разогревают атмосферу, анонсируя "контакт" как почти полноценный саммит, вроде июньского в Женеве. Личная встреча ожидается в начале 2022 года.

Необычна и последовательность. Байден пообщается с Путиным, а через два дня - с главами государств и правительств, которых он пригласил на "саммит за демократию". Цель этой инициативы Вашингтона среди прочего - "защита от авторитаризма", то есть и от российской политики, о чем Байден ранее писал в программной статье. В июне же Байден сначала встретился с союзниками на саммитах G7 и НАТО, а уже затем - с Путиным.

Концентрация войск как способ давления

Нынешний разговор был задуман давно. В Женеве президенты договорились через полгода обсудить выполнение договоренностей. Но ситуация вокруг Украины обещает отодвинуть другие темы на второй план.

Роуз Геттемюллер

Как и весной, хозяин Кремля перед общением с Байденом стянул войска к границам Украины. Бывшая замгоссекретаря США и замгенсека НАТО, а сейчас - преподаватель Стэнфордского университета Роуз Геттемюллер считает, что ситуация "очень опасная"."Независимо от намерений Путина вероятность того, что какой-то инцидент может привести к горячему кризису, очень реальна", - сказала Геттемюллер в беседе с DW. Она считает, что перед видеосаммитом у Байдена есть преимущество, поскольку "встреча очень нужна Путину". Президент РФ для этого отправил войска к границам Украины?

"Напряженность вокруг Украины повышает место России в системе внешнеполитических приоритетов США, которые сейчас значительно больше озабочены своими отношениями с Китаем", - сказал DW Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). Он добавил, что "напряженность повышает ставки и заинтересованность в диалоге", но "не дает никаких гарантий к благоприятному исходу переговоров Байдена и Путина". По его словам, президент США может занять "очень жесткую позицию".

Путин требует от НАТО не принимать Украину

Запад и Украина не первый день гадают: чего хочет Путин? "Россия осуществляет в отношении Украины стратегию сдерживания, - говорит Андрей Кортунов. - Та военная активность вдоль границы имеет своей целью не допустить попыток военного решения проблем Донбасса и предотвратить, как говорит президент РФ, "военное освоение Украины со стороны НАТО". Киев отрицает планы вернуть силой территории сепаратистов.

Андрей Кортунов

При этом Кортунов признает, что в вопросе поставок оружия в Украину "не вполне понятно, где проходит красная линия, какой характер западного военного присутствия" Москва сочтет неприемлемым?

Ясность есть в другом вопросе. За считанные дни до видеосвязи с Байденом Путин выступил за получение от Запада гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться на восток. "Членство Украины в НАТО для нынешнего руководства РФ - это красная линия", - говорит Кортунов. Роуз Геттемюллер удивлена заявлениями президента Путина: "Для США и для НАТО Украина - независимая страна, чей суверенитет они собираются поддерживать", - говорил бывший замгенсека альянса. Байден сказал, что не приемлет никаких "красных линий".

Что было сделано после саммита в Женеве

До того, как Украина стала доминировать в повестке, в российско-американских отношениях наметились некоторые улучшения - по крайней мере с российской точки зрения. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в начале ноября говорил о "положительных сдвигах" и приводил в пример продление договора СНВ-3, саммит в Женеве и достигнутую там договоренность о диалоге по стратегической стабильности и кибербезопасности.

Российская межконтинентальная ракета на параде (фото из архива)

В вопросе стратегической стабильности, то есть контроле над ядерными вооружениями, есть прогресс "в институциональном плане", говорит Геттемюллер. По ее словам, было две встречи рабочих групп, одна из которых занимается новым договором, который придет на смену СНВ-3: "Это важный шаг". В другой рабочей группе будут обсуждаться "новые технологии и их возможное дестабилизирующее влияние на стратегический баланс", поясняет Геттемюллер. Имеются в виду новые виды оружия, например, гиперзвуковые ракеты, некоторые виды которых Россия уже взяла на вооружение.

Для Байдена одной из главных тем обещает быть кибербезопасность, отмечает Геттемюллер: "Это один из ключевых вопросов, которые он хотел бы обсудить через полгода после Женевы". Произошло в этом плане немного, была создана рабочая группа и озвучена инициатива в ООН.

Москва и Вашингтон в поиске баланса

Директор РСМД Кортунов называет "по крайней мере две вещи, на которые Россия пойти не может". Одна из них - "признать причастность к бывшим атакам и взять на себя ответственность" больше так не поступать. США обвиняют Россию в кибератаках, в том числе на свою инфраструктуру, что Москва отрицает. Второй момент, который упомянул эксперт, - Россия, по его словам, "не может взять на себя односторонние обязательства", поскольку у Москвы есть свои претензии к США в плане кибератак.

Гетемюллер не верит в "умеренное потепление" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, как его недавно называли некоторые обозреватели. Она считает, что отношения непредсказуемы и привела в пример ситуацию вокруг Украины. Однако эксперт считает, что обе стороны настроены на достижение прогресса и поиск баланса, чтобы избежать прямой конфронтации.

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