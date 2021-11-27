Байден vs Кремль? Чего ждать РФ и ее соседям от "саммита за демократию"

Джо Байден вплотную подошел к реализации идеи, за которой внимательно следят в Москве. В конце ноября администрация президента США огласила список из более 100 стран, приглашенных на первый "саммит за демократию". Из-за пандемии коронавируса он пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря. Официальных представителей России на него не пригласили.

С президентом Владимиром Путиным Байден собирается пообщаться в ближайшее время отдельно и тоже по видеосвязи. Из стран бывшего СССР на саммите будут лидеры государств Балтии, а также Украины, Молдовы, Грузии и Армении. От Беларуси приглашена лидер оппозиции Светлана Тихановская. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал идею саммита, назвав его "попыткой провести новые разделительные линии".

Как Байден решил противостоять России

Байден давно повторяет тезис о том, что демократию нужно "защищать, усиливать и обновлять". В пресс-релизе на сайте Белого дома обозначены три основные темы предстоящего саммита: противодействие авторитаризму и коррупции, а также поддержка прав человека.

Путин и Байден на саммите в Женеве, июнь 2021 года

Сама идея не нова. На рубеже 2017-18 годов бывший вице-президент Байден в соавторстве с бывшим чиновником Пентагона Майклом Карпентером написал статью, вышедшую в престижном американском журнале о внешней политике Foreign Affairs под заголовком "Как противостоять Кремлю". Она была навеяна в первую очередь обвинениями США в адрес РФ во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которые категорически Москва отрицает. Авторы статьи пошли дальше, обвинив РФ в "атаках на основы западной демократии во всем мире" и призвав противостоять этому.

Примерно в то же время бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен основал частный фонд "Альянс демократий", который претендовал стать, как сказано на сайте, "ведущим в мире "рупором" за дело демократии". Байден поддержал проект Расмуссена и участвовал в 2018 году вместе с несколькими бывшими политическими лидерами ЕС и США в учредительном Копенгагенском саммите. Тогда среди главных тем были дезинформация и кибербезопасность.

США предложат глобальный закон Магнитского?

Теперь, став хозяином Белого дома, Байден созывает собственный саммит с похожей повесткой. О том, что конкретно планируют организаторы, информации мало. По данным американских СМИ, на первом форуме страны обменяются мнениями и, возможно, возьмут на себя обязательства по укреплению демократии. Как написало издание Politico, одним из обязательств может стать увеличение финансирования программ медиаграмотности. Выполнение их планируют обсудить на втором саммите в конце 2022 года, который, как ожидается, пройдет уже в очном режиме.

Дэниел Фрид (фото из архива)

Незадолго до саммита влиятельный вашингтонский аналитический центр Атлантический совет (The Atlantic Council) опубликовал размышления и рекомендации своих экспертов о том, как сделать мероприятие успешным. Один из авторов публикации - бывший дипломат и разработчик санкционной политики США Дэниел Фрид.

Авторы статьи, среди прочего, исходят из того, что Вашингтон на саммите сфокусирует внимание на поддержке "свободных и независимых СМИ, гарантиях свободных демократических выборов", а также поддержке активистов. Говоря об обязательствах, они отмечают, что таковыми может стать принятие другими странами своих версий действующего в США закона Магнитского как механизма для санкций в ответ на нарушения прав человека.

От чего зависит успех саммита Байдена

Тем временем эксперты по Восточной Европе, такие как Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP), настроены довольно сдержанно. "Я не думаю, что саммит создаст новые разделительные линии, он подтвердит существующие, - сказал Майстер в интервью DW. - Западные либеральные демократии находятся в конфликте с Россией, Китаем и другими авторитарными странами". При этом он считает, что Москве не стоит ожидать усиления давления Запада, и связывает это со слабостью страны-организатора и не только.

Штефан Майстер

Майстер называет несколько проблем, от которых, как он думает, будет зависеть успех проекта Байдена. Одна из них - ослабление демократии в самих США и в других западных странах, в том числе в государствах Евросоюза. Так, администрация Байдена не пригласила на саммит Венгрию, которую в ЕС обвиняют в авторитаризме.

"Второй момент - США не готовы брать на себя роль лидера и уходят из некоторых регионов, это касается не только Ближнего Востока, но и постсоветских стран, - констатирует Майстер. - Мы все больше слышим риторику, мол, темой России и странами "Восточного партнерства" (программа Евросоюза для постсоветских стран. - Ред.) должен заниматься ЕС". По словам Майстера, США фактически отдают роль лидера в регионе. Он полагает, что это противоречит посылу саммита.

Немецкий эксперт задается вопросом, будет ли у Украины и других стран региона достаточно мотивации брать на себя обязательства по усилению демократии в условиях, когда у них "нет перспективы стать членом НАТО и ЕС", но есть опасения в сфере безопасности? Сам Майстер настроен тут скептически.

Роль Украины в противостоянии демократии и автократии

Говоря о четырех постсоветских странах, чьих лидеров пригласили на саммит, Штефан Майстер указывает, что у большинства из них ослаблены позиции в плане развития демократии. "У Молдовы на данный момент лучшие шансы для проведения существенных реформ, поскольку там на это ориентированы правительство и президент", - говорит эксперт. При этом он уточняет, что и Молдова чувствительна в вопросе энергобезопасности, а ее госструктуры слабы.

В Украине, самой большой стране из четверки, Майстер похвалил сильное гражданское общество, добавив, что там остаются "проблемы с коррупцией, олигархами и верховенством права". Все эти темы Байден тоже собирается поднять на своем саммите. Украина, судя по всему, играет для него ключевую роль.

В совместном заявлении по итогам встречи хозяина Белого дома с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне в сентябре сказано: "Успех Украины играет центральную роль в глобальном противостоянии между демократией и автократией". Тогда стороны договорились усилить стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере безопасности. Планирует ли президент США в рамках саммита новые инициативы для Киева и других стран региона - вопрос открытый.

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