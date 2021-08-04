 Президент США Байден проведет саммит ″лидеров за демократию″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2021

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Мир

Президент США Байден проведет саммит "лидеров за демократию"

Виртуальная конференция запланирована на 9-10 декабря. На встречу приглашены главы государств и правительств, представители частного сектора, гражданского общества и филантропы.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден пригласил лидеров государств и гражданского общества на международный виртуальный саммит "лидеров за демократию", который запланирован на 9-10 декабря. На встрече, в которой, помимо глав государств и правительств, предлагается участвовать представителям гражданского общества, частного сектора и филантропам, будут обсуждаться "обязательства и инициативы по трем главным темам: противостояние авторитаризму, борьба с коррупцией и продвижение уважения к демократии", говорится в сообщении Белого дома, обнародованном в среду, 11 августа.

Детали, касающиеся приглашенных государств, пока неизвестны, однако запланированная конференция может стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки", в которых участвуют экономически сильные государства независимо от формы правления и, в частности, такие авторитарные страны, как Китай и Саудовская Аравия, отмечает агентство AFP.

Угроза для демократии

В сообщении Белого дома отмечается, что "вызов нашего времени заключается в том, чтобы показать, что демократии улучшают жизнь собственных граждан и способны бороться с самыми серьезными мировыми проблемами". В предстоящем году планируется провести новый саммит "лидеров за демократию", чтобы "продемонстрировать успехи, достигнутые при выполнении взятых на себя обязательств".

Президент Байден в феврале заявил на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности, что авторитарные устремления создают угрозу для демократии во всем мире. Мир находится на переломном этапе, и демократия должна победить, сказал тогда американский президент.

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    Антонио Месамадеро начинал мальчиком на побегушках в издании Diario de Granada, а сейчас он известный журналист и карикатурист. "Большинство испанских политиков хотят отхватить кусок пирога побольше. Вместо умеренности процветает коррупция", - говорит он. Художник сомневается, что премьер-министру Рахою помогут рецепты канцлера Меркель. Он убежден, что состояние испанской демократии критическое.

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    Кто окажется на Украине на вершине власти, а кто в тюрьме, решается путем тайных махинаций. В Европе Юлию Тимошенко считают жертвой политических репрессий. В России убеждены, что ее посадили за подписание невыгодных контрактов на поставку газа. Во время таких споров демократия остается не у дел, считает киевский карикатурист Олег Смаль: "Правительство уже даже не произносит слова демократия".

    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


Смотреть видео 26:02

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