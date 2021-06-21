Молодые европейцы - какие они? Большой опрос о взглядах 16-26-летних

Молодежь в Европе: какая она? Что думают, что чувствуют, чего хотят те, кому сегодня от 16 до 26 лет? Как на них сказалась пандемия коронавируса? И насколько похожи или не похожи друг на друга представители этого поколения в разных странах континента по своему мировоззрению и самоощущению?

Молодежь в условиях пандемии: утрата работы и гражданских свобод

Подробные ответы на эти вопросы дает опубликованное 16 июня ежегодное социологическое исследование "Молодая Европа 2021" ("Junges Europa 2021"), подготовленное уже в пятый раз по заказу немецкого фонда Tui Stiftung институтом изучения общественного мнения YouGov. Он провел репрезентативный онлайн-опрос среди 6 235 молодых жителей Великобритании и шести стран ЕС - Германии, Греции, Испании, Италии, Польши и Франции.

Гимназисты в Риме против дистанционного обучения: "Необразованность убивает больше, чем ковид".

Сам опрос проходил в апреле, когда во всех этих странах еще действовали карантинные ограничения различной строгости, так что первая часть обширной анкеты была посвящена реакции молодежи на пандемию коронавируса и методы борьбы с ней, включая ношение масок и вакцинацию.

Свыше половины опрошенных указали, что во время пандемии их жизнь ухудшилась, у трети она не изменилась. В среднем каждый четвертый сообщил, что лишился работы или понес материальные потери, при этом в Греции таковых больше половины, тогда как в Великобритании и Германии, наоборот, почти две трети прошли пандемию без сокращения доходов.

61% опрошенных согласился с тем, что карантинные меры сильно ограничили права человека и гражданские свободы, причем острее всего это ощутили молодые греки и французы, а меньше всего - немцы и особенно британцы. Великобритания, несмотря на весьма жесткий локдаун в этом году, оказалась единственной страной, в которой больше половины отметили, что ограничения прав и свобод были не очень сильными.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции ради здоровья окружающих

В то же время подавляющее большинство молодых европейцев поддержало предписанные или рекомендованные властями противоэпидемические меры, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции и ограничения общения с другими людьми. 35% ответили, что соблюдали все меры предосторожности, 39% указали, что выполняли большинство требований, еще 19% делали это частично.

Молодые европейцы в большинстве своем соблюдали правила дистанции и гигиены

При этом наиболее решительными сторонниками выполнения всех предписаний оказались молодые жители Испании и Италии - двух европейских стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, особенно от первой его волны в прошлом году. Наименьшую дисциплину проявили греки и французы.

Весьма показательна в этой связи мотивация молодых европейцев: три четверти указали, что им было крайне или очень важно защитить здоровье окружающих, больше половины назвали крайне или очень важной защиту собственного здоровья. Угроза штрафов сыграла куда менее важную роль.

Вакцинация особо популярна в сильно пострадавших от пандемии странах

А вот в вопросе вакцинации от коронавируса мнения молодых европейцев весьма сильно разошлись. "Если вам завтра предложат привиться и будет достаточно вакцин для всех, вы бы вакцинировались?", - спросили социологи в ситуации, когда в Европе из-за дефицита препаратов прививки делали преимущественно представителям старшего поколения и групп риска, а молодым людям приходилось ждать своей очереди.

"Да, без сомнений", - указали 66% британцев, 58% испанцев и 56% итальянцев. Еще соответственно 10%, 11% и 17% ответили "да, но испытывая нехорошее чувство". Меньше всех настроены на вакцинацию греки, французы и особенно поляки, среди которых лишь 25% твердо решили привиться и 12% намерены сделать это вопреки сомнениям.

Большинство молодых британцев прививалось от коронавируса при первой же возможности

Одним из ключевых выводов нынешнего опроса можно, пожалуй, считать то, что у молодых европейцев, несмотря на пандемию и вызванный ей экономический кризис, сохранился жизнеутверждающий настрой. На вопрос, оценивают ли они свое личное будущее скорее оптимистично или скорее пессимистично, в среднем 64% выразили уверенность в завтрашнем дне, а 31% - сомнения в собственных перспективах.

Причем в данном случае разброс оценок между отдельными странами оказался весьма незначительным. Иными словами, приблизительное соотношение две трети оптимистов к трети пессимистов характерно для молодых людей практически из всех участвовавших в исследовании европейских государств. При этом наиболее позитивно настроены греки, немцы и британцы. Сравнив итоги предыдущих четырех опросов с нынешним, ученые института YouGov обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом оптимизм снизился только в Испании, Италии и Польше - во всех остальных странах он вырос.

Молодые люди чувствуют себя гражданами своей страны и гражданами Европы

Основная часть опроса была посвящена политическим и мировоззренческим вопросам. Так, социологи YouGov продолжают исследовать, в какой мере респонденты воспринимают себя европейцами, "гражданами Европы". Для этого они ввели термин "гибридная идентичность", предполагающий два варианта ответа: "чувствую себя первым делом гражданином своей страны, а затем европейцем" либо "чувствую себя первым делом европейцем, а затем гражданином своей страны".

60 процентов молодых греков считают себя гражданами Греции и Европы

Несмотря на легкое усиление в последние два года тренда к национальной идентичности, указывает YouGov, во всех шести странах ЕС большинство молодых людей (от 50% до 61%) являются приверженцами этой двойной национально-европейской идентичности.

Лишь в Великобритании их доля существенно ниже (37%), что после выхода страны из ЕС особого не удивляет: 45% молодых британцев ответили, что чувствуют себя исключительно гражданами своей страны. Для сравнения: в Германии, Италии и Польше такой ответ дали 25%, во Франции 34%, а в Испании - только 11%, что может быть связано с довольно сильными сепаратистскими настроениями в некоторых регионах этой страны.

Защита глобального климата - главная проблема на европейском уровне

Опрос показал, что в настоящее время наибольший интерес к политическим темам проявляют, причем с большим отрывом, что тоже, скорее всего, является отголоском Брекзита, молодые британцы: 58% из них ответили, что сильно или очень сильно интересуются политикой. На втором месте - немцы (41%). В то же время 32% испанцев, 40% итальянцев и 45% французов ответили, что их политика вообще или не так сильно интересует. YouGov констатирует, что политизированность молодежи снижается во всех южно-европейских странах.

Париж, 9 мая 2021. Демонстрация молодежи в защиту климата

Однако это вовсе не означает, что молодые европейцы не имеют ярко выраженного собственного мнения по актуальным политическим вопросам или пренебрежительно относятся к выборам как ключевой демократической процедуре. На просьбу социологов указать в порядке убывания три главные проблемы на европейском уровне, респонденты в пяти из семи стран поставили на первое место экологию и защиту климата.

К важнейшим проблемам они отнесли также финансово-экономическую политику, вопросы миграции и предоставления убежища, а также здравоохранение. Ученые YouGov отмечают, что под влиянием пандемии молодые люди во всех европейских странах стали намного больше интересоваться политикой в области здравоохранения, особенно на национальном уровне. В то же время внимание к миграционной тематике во всех странах резко снизилось: с 49% до 31% за два года.

Политические взгляды молодых европейцев: все выбирают левых?

Что же касается выборов, то около 80% молодых европейцев полностью или скорее согласны с утверждениями, что "ходить на выборы является гражданским долгом" и что "мои родители регулярно ходят на выборы". В то же время предложение снизить избирательный возраст до 16 лет получило поддержку большинства респондентов в возрасте от 16 до 26 лет лишь в двух странах: Великобритании и Германии.

Очередь перед избирательным участком в Кельне. В ФРГ на местных выборах можно голосовать с 16 лет

А какое политическое направление собираются поддерживать молодые европейские избиратели? 36% всех участников опроса причислили себя к центристам, 30% - к левым, 14% - к правым, остальные не смогли определиться. При этом больше всего центристов оказалось в Германии (46%) и Греции (42%), больше всего левых - в Великобритании (43%) и Испании (39%).

Впрочем, на уточняющий вопрос социологов, следует ли правительствам активнее сокращать разрыв между богатыми и бедными и больше внимания уделять перераспределению материальных благ в обществе утвердительно или частично утвердительно ответили порядка трех четвертей респондентов во всех странах, кроме Польши.

Сильными сторонами демократии большинство опрошенных считает свободу мнений и СМИ, а также возможность для всех граждан участвовать в политическом процессе. Слабыми сторонами - коррупцию среди политиков и слишком долгие процедуры принятия решений. Тем не менее, свыше половины молодых людей во всех странах, кроме Франции и Польши, видит в демократии наилучшую форму государственного устройства.

Смотрите также: