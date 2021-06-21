Молодые европейцы - какие они? Большой опрос о взглядах 16-26-летних

Отношение молодежи шести стран ЕС и Великобритании к ношению масок и вакцинации, демократии, участию в выборах, защите климата и левым политическим взглядам выяснял фонд Tui Stiftung.
Молодежь в Европе: какая она? Что думают, что чувствуют, чего хотят те, кому сегодня от 16 до 26 лет? Как на них сказалась пандемия коронавируса? И насколько похожи или не похожи друг на друга представители этого поколения в разных странах континента по своему мировоззрению и самоощущению?
Подробные ответы на эти вопросы дает опубликованное 16 июня ежегодное социологическое исследование "Молодая Европа 2021" ("Junges Europa 2021"), подготовленное уже в пятый раз по заказу немецкого фонда Tui Stiftung институтом изучения общественного мнения YouGov. Он провел репрезентативный онлайн-опрос среди 6 235 молодых жителей Великобритании и шести стран ЕС - Германии, Греции, Испании, Италии, Польши и Франции.
Сам опрос проходил в апреле, когда во всех этих странах еще действовали карантинные ограничения различной строгости, так что первая часть обширной анкеты была посвящена реакции молодежи на пандемию коронавируса и методы борьбы с ней, включая ношение масок и вакцинацию.
Свыше половины опрошенных указали, что во время пандемии их жизнь ухудшилась, у трети она не изменилась. В среднем каждый четвертый сообщил, что лишился работы или понес материальные потери, при этом в Греции таковых больше половины, тогда как в Великобритании и Германии, наоборот, почти две трети прошли пандемию без сокращения доходов.
61% опрошенных согласился с тем, что карантинные меры сильно ограничили права человека и гражданские свободы, причем острее всего это ощутили молодые греки и французы, а меньше всего - немцы и особенно британцы. Великобритания, несмотря на весьма жесткий локдаун в этом году, оказалась единственной страной, в которой больше половины отметили, что ограничения прав и свобод были не очень сильными.
В то же время подавляющее большинство молодых европейцев поддержало предписанные или рекомендованные властями противоэпидемические меры, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции и ограничения общения с другими людьми. 35% ответили, что соблюдали все меры предосторожности, 39% указали, что выполняли большинство требований, еще 19% делали это частично.
При этом наиболее решительными сторонниками выполнения всех предписаний оказались молодые жители Испании и Италии - двух европейских стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, особенно от первой его волны в прошлом году. Наименьшую дисциплину проявили греки и французы.
Весьма показательна в этой связи мотивация молодых европейцев: три четверти указали, что им было крайне или очень важно защитить здоровье окружающих, больше половины назвали крайне или очень важной защиту собственного здоровья. Угроза штрафов сыграла куда менее важную роль.
А вот в вопросе вакцинации от коронавируса мнения молодых европейцев весьма сильно разошлись. "Если вам завтра предложат привиться и будет достаточно вакцин для всех, вы бы вакцинировались?", - спросили социологи в ситуации, когда в Европе из-за дефицита препаратов прививки делали преимущественно представителям старшего поколения и групп риска, а молодым людям приходилось ждать своей очереди.
"Да, без сомнений", - указали 66% британцев, 58% испанцев и 56% итальянцев. Еще соответственно 10%, 11% и 17% ответили "да, но испытывая нехорошее чувство". Меньше всех настроены на вакцинацию греки, французы и особенно поляки, среди которых лишь 25% твердо решили привиться и 12% намерены сделать это вопреки сомнениям.
Одним из ключевых выводов нынешнего опроса можно, пожалуй, считать то, что у молодых европейцев, несмотря на пандемию и вызванный ей экономический кризис, сохранился жизнеутверждающий настрой. На вопрос, оценивают ли они свое личное будущее скорее оптимистично или скорее пессимистично, в среднем 64% выразили уверенность в завтрашнем дне, а 31% - сомнения в собственных перспективах.
Причем в данном случае разброс оценок между отдельными странами оказался весьма незначительным. Иными словами, приблизительное соотношение две трети оптимистов к трети пессимистов характерно для молодых людей практически из всех участвовавших в исследовании европейских государств. При этом наиболее позитивно настроены греки, немцы и британцы. Сравнив итоги предыдущих четырех опросов с нынешним, ученые института YouGov обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом оптимизм снизился только в Испании, Италии и Польше - во всех остальных странах он вырос.
Основная часть опроса была посвящена политическим и мировоззренческим вопросам. Так, социологи YouGov продолжают исследовать, в какой мере респонденты воспринимают себя европейцами, "гражданами Европы". Для этого они ввели термин "гибридная идентичность", предполагающий два варианта ответа: "чувствую себя первым делом гражданином своей страны, а затем европейцем" либо "чувствую себя первым делом европейцем, а затем гражданином своей страны".
Несмотря на легкое усиление в последние два года тренда к национальной идентичности, указывает YouGov, во всех шести странах ЕС большинство молодых людей (от 50% до 61%) являются приверженцами этой двойной национально-европейской идентичности.
Лишь в Великобритании их доля существенно ниже (37%), что после выхода страны из ЕС особого не удивляет: 45% молодых британцев ответили, что чувствуют себя исключительно гражданами своей страны. Для сравнения: в Германии, Италии и Польше такой ответ дали 25%, во Франции 34%, а в Испании - только 11%, что может быть связано с довольно сильными сепаратистскими настроениями в некоторых регионах этой страны.
Опрос показал, что в настоящее время наибольший интерес к политическим темам проявляют, причем с большим отрывом, что тоже, скорее всего, является отголоском Брекзита, молодые британцы: 58% из них ответили, что сильно или очень сильно интересуются политикой. На втором месте - немцы (41%). В то же время 32% испанцев, 40% итальянцев и 45% французов ответили, что их политика вообще или не так сильно интересует. YouGov констатирует, что политизированность молодежи снижается во всех южно-европейских странах.
Однако это вовсе не означает, что молодые европейцы не имеют ярко выраженного собственного мнения по актуальным политическим вопросам или пренебрежительно относятся к выборам как ключевой демократической процедуре. На просьбу социологов указать в порядке убывания три главные проблемы на европейском уровне, респонденты в пяти из семи стран поставили на первое место экологию и защиту климата.
К важнейшим проблемам они отнесли также финансово-экономическую политику, вопросы миграции и предоставления убежища, а также здравоохранение. Ученые YouGov отмечают, что под влиянием пандемии молодые люди во всех европейских странах стали намного больше интересоваться политикой в области здравоохранения, особенно на национальном уровне. В то же время внимание к миграционной тематике во всех странах резко снизилось: с 49% до 31% за два года.
Что же касается выборов, то около 80% молодых европейцев полностью или скорее согласны с утверждениями, что "ходить на выборы является гражданским долгом" и что "мои родители регулярно ходят на выборы". В то же время предложение снизить избирательный возраст до 16 лет получило поддержку большинства респондентов в возрасте от 16 до 26 лет лишь в двух странах: Великобритании и Германии.
А какое политическое направление собираются поддерживать молодые европейские избиратели? 36% всех участников опроса причислили себя к центристам, 30% - к левым, 14% - к правым, остальные не смогли определиться. При этом больше всего центристов оказалось в Германии (46%) и Греции (42%), больше всего левых - в Великобритании (43%) и Испании (39%).
Впрочем, на уточняющий вопрос социологов, следует ли правительствам активнее сокращать разрыв между богатыми и бедными и больше внимания уделять перераспределению материальных благ в обществе утвердительно или частично утвердительно ответили порядка трех четвертей респондентов во всех странах, кроме Польши.
Сильными сторонами демократии большинство опрошенных считает свободу мнений и СМИ, а также возможность для всех граждан участвовать в политическом процессе. Слабыми сторонами - коррупцию среди политиков и слишком долгие процедуры принятия решений. Тем не менее, свыше половины молодых людей во всех странах, кроме Франции и Польши, видит в демократии наилучшую форму государственного устройства.
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