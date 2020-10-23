Молодежи плевать на коронавирус? Неправда!

Когда в конце лета количество заражений коронавирусом SARS-CoV-2 снова начало расти, объектом внимания немецких СМИ стала молодежь. Отчасти это объяснялось тем, что, в отличие от первой волны пандемии, именно среди молодых людей, а не пенсионеров, было наибольшее число инфицированных и заболевших COVID-19.

СМИ также публиковали фотографии юных жителей Германии, собиравшихся в центре крупных городов без соблюдения правил социального дистанцирования, и писали о том, что из-за их беспечности вирусу проще будет распространяться среди более уязвимых возрастных групп.

Ангела Меркель обратилась к молодежи с просьбой на время отказаться от вечеринок

Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на прошедшей не так давно пресс-конференции обратилась к молодежи с просьбой на время воздержаться от вечеринок. Но соответствует ли действительности этот образ легкомысленных молодых людей, не думающих о других? Чтобы ответить на этот вопрос и изучить образ потенциальных "суперраспространителей" инфекции, институт опроса общественного мнения YouGov по заказу фонда Tui-Stiftung в сентябре провел репрезентативный опрос с участием около 1000 человек в возрасте от 16 до 26 лет.

Обвинения в эгоизме молодежи необоснованны

"Молодежь проявляет требующуюся от них солидарность", - к такому выводу пришел руководитель исследования YouGov Петер Маннотт (Peter Mannott), подводя итоги исследования на онлайн-презентации.

Более половины участников опроса поддерживают меры борьбы с коронавирусом; лишь 20 процентов считает их чрезмерными, а каждый четвертый даже выступает за их ужесточение. Подавляющее большинство респондентов (83%) полностью или по большей части выполняет все необходимые требования, введенные как средство борьбы с пандемией; игнорируют их всего два процента.

Очередь желающих сделать тест на коронавирус в одном из районов Берлина

При этом для 89 процентов участников опроса на первом месте стоит защита окружающих, о которой они думают чаще, чем о собственном здоровье (79%). Так что обвинения в беспечности, которые в последнее время часто можно услышать в адрес молодежи, необоснованны, подчеркивает Петер Маннотт.

Молодежь особенно страдает от ограничений

Институт YouGov проводил опрос совместно с авторитетным берлинским Центром исследований в области социальных наук. Его представитель Маркус Сплиттер (Marcus Splitter) обратил внимание на характерное изменение образа молодежи в общественном сознании. В начале пандемии он был вполне позитивным, говорит Сплиттер: стоит вспомнить хотя бы рассказы о многочисленных группах помощи, которые спонтанно создавали молодые люди в своих районах.

"С течением времени о молодежи стали говорить, что она следует концепции коллективного иммунитета, иными словами, что молодых не волнует опасность заражения", - рассказывает социолог. Исследование показывает, что это не так, при этом молодые люди еще сильнее остальных возрастных групп страдают от создавшейся ситуации.

Пессимистичные настроения среди молодых людей усилились

В Германии ночные клубы и дискотеки закрыты еще с марта - со времени введения в стране первого локдауна. Занятия спортом и путешествия - другие возможности проводить свободное время - тоже ограничены. Люди более зрелого возраста переносят эти ограничения в целом лучше молодежи, говорит социолог Маркус Сплиттер. Ведь в юном возрасте приобретение опыта, новые впечатления и знакомства, обмен мнениями играют очень важную роль, и если вдруг лишить молодых людей возможностей для всего этого, их психика страдает.

Молодежь переносит ограничения хуже, чем люди зрелого возраста

В связи с этим респондентам был задан вопрос об общем настроении. Выяснилось, что 26 процентов настроены более пессимистично, чем при аналогичном опросе, проведенном в январе этого года. Особо тяжело молодежь переживает сокращение социальных контактов (42%), на втором месте - ограничение возможностей для проведения свободного времени (40%), за ними следует ограничение мобильности и возможности путешествовать (32%). От невозможности пойти на вечеринку страдают 29 процентов опрошенных. 20% жалуются на необходимость занятий онлайн и работы в удаленном режиме, 19% беспокоятся о своем финансовом положении.

Подводя итоги исследования, Маркус Сплиттер еще раз подчеркнул, что молодые люди вполне готовы пойти на ограничения. Он предостерег СМИ и общественное мнение от разжигания конфликта между поколениями. Ведь социальная сплоченность во время пандемии крайне важна, подытожил социолог.

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