 Молодежи плевать на коронавирус? Неправда! | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Молодежи плевать на коронавирус? Неправда!

Молодежь во время пандемии думает лишь о развлечениях, не заботясь о здоровье других? Вовсе нет, как показал недавний опрос. Социологи упрекают СМИ в создании негативного образа.

Дискотечный шар

Легко ли быть молодым во время пандемии? Не очень!

Когда в конце лета количество заражений коронавирусом SARS-CoV-2 снова начало расти, объектом внимания немецких СМИ стала молодежь. Отчасти это объяснялось тем, что, в отличие от первой волны пандемии, именно среди молодых людей, а не пенсионеров, было  наибольшее число инфицированных и заболевших COVID-19.

СМИ также публиковали фотографии юных жителей Германии, собиравшихся в центре крупных городов без соблюдения правил социального дистанцирования, и писали о том, что из-за их беспечности вирусу проще будет распространяться среди более уязвимых возрастных групп. 

Ангела Меркель

Ангела Меркель обратилась к молодежи с просьбой на время отказаться от вечеринок

Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на прошедшей не так давно пресс-конференции обратилась к молодежи с просьбой на время воздержаться от вечеринок. Но соответствует ли действительности этот образ легкомысленных молодых людей, не думающих о других? Чтобы ответить на этот вопрос и изучить образ потенциальных "суперраспространителей" инфекции, институт опроса общественного мнения YouGov по заказу фонда Tui-Stiftung в сентябре провел репрезентативный опрос с участием около 1000 человек в возрасте от 16 до 26 лет.

Обвинения в эгоизме молодежи необоснованны

"Молодежь проявляет требующуюся от них солидарность", - к такому выводу пришел руководитель исследования YouGov Петер Маннотт (Peter Mannott), подводя итоги исследования на онлайн-презентации.

Более половины участников опроса поддерживают меры борьбы с коронавирусом; лишь 20 процентов считает их чрезмерными, а каждый четвертый даже выступает за их ужесточение. Подавляющее большинство респондентов (83%) полностью или по большей части выполняет все необходимые требования, введенные как средство борьбы с пандемией; игнорируют их всего два процента.

Очередь желающих сделать тест на коронавирус в одном из районов Берлина

Очередь желающих сделать тест на коронавирус в одном из районов Берлина

При этом для 89 процентов участников опроса на первом месте стоит защита окружающих, о которой они думают чаще, чем о собственном здоровье (79%). Так что обвинения в беспечности, которые в последнее время часто можно услышать в адрес молодежи, необоснованны, подчеркивает Петер Маннотт.

Молодежь особенно страдает от ограничений

Институт YouGov проводил опрос совместно с авторитетным берлинским Центром исследований в области социальных наук. Его представитель Маркус Сплиттер (Marcus Splitter) обратил внимание на характерное изменение образа молодежи в общественном сознании. В начале пандемии он был вполне позитивным, говорит Сплиттер: стоит вспомнить хотя бы рассказы о многочисленных группах помощи, которые спонтанно создавали молодые люди в своих районах.

"С течением времени о молодежи стали говорить, что она следует концепции коллективного иммунитета, иными словами, что молодых не волнует опасность заражения", - рассказывает социолог. Исследование показывает, что это не так, при этом молодые люди еще сильнее остальных возрастных групп страдают от создавшейся ситуации.

Пессимистичные настроения среди молодых людей усилились

В Германии ночные клубы и дискотеки закрыты  еще с марта - со времени введения в стране первого локдауна. Занятия спортом и путешествия - другие возможности проводить свободное время - тоже ограничены. Люди более зрелого возраста переносят эти ограничения в целом лучше молодежи, говорит социолог Маркус Сплиттер. Ведь в юном возрасте приобретение опыта, новые впечатления и знакомства, обмен мнениями играют очень важную роль, и если вдруг лишить молодых людей возможностей для всего этого, их психика страдает.

Объявление на улице о необходимости надеть защитную маску

Молодежь переносит ограничения хуже, чем люди зрелого возраста

В связи с этим респондентам был задан вопрос об общем настроении. Выяснилось, что 26 процентов настроены более пессимистично, чем при аналогичном опросе, проведенном в январе этого года. Особо тяжело молодежь переживает сокращение социальных контактов (42%), на втором месте - ограничение возможностей для проведения свободного времени (40%), за ними следует ограничение мобильности и возможности путешествовать  (32%). От невозможности пойти на вечеринку страдают 29 процентов опрошенных. 20% жалуются на необходимость занятий онлайн и работы в удаленном режиме, 19% беспокоятся о своем финансовом положении.

Подводя итоги исследования, Маркус Сплиттер еще раз подчеркнул, что молодые люди вполне готовы пойти на ограничения. Он предостерег СМИ и общественное мнение от разжигания конфликта между поколениями. Ведь социальная сплоченность во время пандемии крайне важна, подытожил социолог. 

Смотрите также:

  • Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венецианский кинофестиваль

    Кинофестиваль стартует в Венеции 2 сентября. В основной конкурсной программе участвует российская картина - фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, посвященный трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году (расстрел рабочих, участвовавших в забастовке). В главной роли - Юлия Высоцкая. Шансы на приз у фильма неплохие: Кончаловский - завсегдатай кинофорума и его вечный фаворит.

  • Венская опера

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венская опера

    4 сентября в Венской опере состоится дискуссия с участием публики на тему "Репертуарный театр мертв! Да здравствует репертуарный театр?". А 7 сентября будут давать "Мадам Баттерфляй". Эту версию оперы Пуччини в свое время поставил британский режиссер Энтони Мингелла.

  • Звезды балета Светлана Захарова и Роберто Болле

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    La Scala

    Театр начнет сезон символично. Оркестр, хор и солисты исполнят "Реквием" Верди: 4 сентября - в Миланском соборе, 6-го - в церкви Санта-Мария-Маджоре в Бергамо, 9-го - в соборе Брешии. Эти города особенно сильно пострадали от пандемии. 12 сентября в театре прозвучит симфония № 9 Бетховена - для врачей и медперсонала. А 23 сентября на сцене выступят солисты балета Светлана Захарова и Роберто Болле.

  • Зальцбургский фестиваль, актриса на сцене

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Зальцбургский фестиваль

    Он уже завершился, но не рассказать о нем мы просто не можем. Зальцбургский фестиваль стал первым крупным культурным мероприятием, сократившим, но не отменившим свою программу из-за пандемии. Он прошел с 1 по 30 августа. Одна из главных премьер - постановка швейцарца Мило Рау "Everywoman", до слез трогательно рассказавшая историю умирающей от рака женщины.

  • Артисты берлинской балетной труппы

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Komische Oper Berlin

    Музыкальный театр начнет сезон с показа балетной постановки, осуществленной солистами государственной балетной труппы Берлина. Спектакль "LAB_WORKS COVID_19" родился из удаленных видео-репетиций во время карантина. Танцовщики и на сцене намерены соблюдать дистанцию, не приближаясь друг другу ближе, чем рекомендуют эпидемиологи. Постановка познакомит зрителей с будничной жизнью балетных артистов.

  • Эльбская филармония во время концерта

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Эльбская филармония

    Несмотря на нехорошие прогнозы относительно второй волны пандемии, оперные и драматические театры, концертные залы Европы открывают свои двери для любителей искусства после долгого перерыва. Эльбская филармония в Гамбурге начнет сезон 1 сентября с Прокофьева и Брамса. Солировать на скрипке будет Лиза Батиашвили - немецкая скрипачка грузинского происхождения, лауреат множества престижных премий.

  • Маркграфский оперный театр в Байройте

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте

    В оперном театре Байройта стартует фестиваль Bayreuth Baroque. Не путать с Байройтским фестивалем музыки Вагнера! Речь о совсем иной музыке и о другой площадке. В театре, построенном в эпоху барокко, фестиваль пройдет впервые. Устроители намерены проводить его ежегодно. Музыку к опере "Карл Лысый", премьера которой откроет фестиваль 3 сентября, написал итальянский композитор Никола Порпора.

  • Rimini Protokoll в Бонне

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Rimini Protokoll

    Работа берлинского коллектива "Bauprobe Beethoven" (Репетиция стройки "Бетховен") - единственная постановка в рамках перенесенного на 2021 год Бетховенского фестиваля, который должен был пройти в Бонне в сентябре. 12 и 13 сентября публике предстоит поучаствовать в перформансе внутри строящегося в Бонне концертного зала им. Бетховена: есть шанс прочувствовать все прелести немецкого долгостроя!

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 05:17

"Коронавечеринки" или волонтерство: что выбирают молодые люди в разных странах

Аудио- и видеофайлы по теме

В Берлине запретили ночную жизнь из-за пандемии коронавируса  

Что делать, когда жертвой коронавируса стал близкий человек. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Ольга Карач о том, кто подогревает протесты и на что еще пойдет Лукашенко  

Франция отзывает посла в Турции из-за слов Эрдогана о психике Макрона  

Забастовка в Беларуси после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно