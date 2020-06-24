Коронавирус: Италия закрывает дискотеки

Из-за растущего числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2 среди молодежи правительство Италии приняло решение с понедельника, 17 августа, закрыть все дискотеки в стране. Как пояснил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в воскресенье, 16 августа, эта ограничительная мера останется в силе как минимум до 7 сентября и будет распространяться, кроме прочего, на пляжные дискотеки на открытом воздухе и прочие танцевальные площадки.

Кроме того, Италия делает обязательным ношение масок с 18.00 до 6.00 в местах, где часто собирается молодежь, а также перед кафе и ресторанами, если там образуется скопление людей.

Эпидемиологическая ситуация в Италии

В последнее время в Италии участились сообщения о вечеринках, которые проходят без соблюдения правил гигиены - таких, как ношение маски и соблюдение социальной дистанции, напоминает агентство dpa. В связи с этим политики и эксперты предупредили, что, если ситуация не изменится, под угрозой может оказаться начало нового учебного года, намеченное на 14 сентября.

В свою очередь владельцы дискотек подсчитали, что в случае закрытия они понесут многомиллиардные потери. Тем не менее популярная у туристов провинция Калабрия закрыла все дискотеки уже 14 августа.

По официальным данным, с начала пандемии в Италии было выявлено почти 254 000 заражений коронавирусом. 17 августа Минздрав страны объявил, что за последние 24 часа SARS-CoV-2 заразились 479 человек. Сутками ранее, 16 августа, этот показатель составил 629 пациентов. Что касается жертв пандемии, то с февраля 2020 года в Италии скончались 35 400 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавируса.

Смотрите также:

Резкий скачок коронавируса в Италии Полицейский контроль на границе карантинной зоны Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

Резкий скачок коронавируса в Италии Опустевшие улицы Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

Резкий скачок коронавируса в Италии Число заболевших стремительно растет 20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

Резкий скачок коронавируса в Италии Закупка продуктов впрок Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

Резкий скачок коронавируса в Италии Повышенный спрос на защитные маски Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

Резкий скачок коронавируса в Италии Двойные маски Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

Резкий скачок коронавируса в Италии Показ мод несмотря на коронавирус Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

Резкий скачок коронавируса в Италии Отмена футбольных матчей Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи. Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель

