 Саммит США-ЕС: защита демократии от России и торговое перемирие | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.06.2021

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Европа

Саммит США-ЕС: защита демократии от России и торговое перемирие

Джо Байден провел в Брюсселе саммит с руководителями Евросоюза. Они договорились защищать демократию от России и Китая, достигли согласия в крупнейшем торговом споре и пригрозили Лукашенко.

Джо Байден, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

Джо Байден, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

"Вы не устали меня видеть?" - спросил президент США Джо Байден. Так он обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), прибыв на саммит ЕС-США 15 июня. Три лидера неоднократно виделись в последние дни, так как участвовали в саммите G7 в Великобритании 11-13 июня .

Как Байдена принимали в Евросоюзе

Ни Мишель, ни фон дер Ляйен не были уставшими от Байдена. "Господин президент, дорогой Джо, мы так рады приветствовать вас в Брюсселе. Вы вернулись в Брюссель, а Америка вернулась на глобальную сцену. Это прекрасная новость", - не скрывая улыбки, говорил Мишель во время протокольной съемки в здании "Европа", где заседает Евросовет.

Ему вторила фон дер Ляйен, также выйдя далеко за пределы обычной дипломатической любезности: "Какая радость принимать вас здесь, какая честь! Тот факт, что вы приехали так рано во время вашего (президентского. - Ред.) срока, подчеркивает вашу личную приязнь к Европе. И мы очень это ценим".

Если кто и был уставшим, так, возможно, Байден, потому что он до 22.00 накануне принимал участие в саммите НАТО. Президент США был намного более сдержанным, чем оба лидера ЕС. Он лишь поблагодарил за "хороший" прием и добавил: "Америка вернулась… Иметь прекрасные отношения с НАТО и с ЕС чрезвычайным образом отвечает интересам Америки".

От кого Евросоюз и США намерены защищать демократию в мире

После этого три лидера провели переговоры, главными темами которых стали борьба с пандемией и изменениями климата, торговля и технологическое сотрудничество, а также защита демократии в мире. Последняя тема стала одним из лейтмотивов сотрудничества между Европой и США после того, как Байден стал президентом. И речь идет о защите демократии прежде всего от двух стран.

В принятом накануне коммюнике НАТО на первом месте среди угроз стоит поведение России. А вот в заключительной декларации встречи 15 июня сперва упоминается Китай. Очевидно, что в этом вопросе Мишель и фон дер Ляйен пошли на встречу Байдену. Они договорились более тесно сотрудничать и координировать свою политику в рамках их "похожих" подходов к Китаю, содержащих "элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества". Фон дер Ляйен пояснила, что в Евросоюзе хотят сотрудничать с КНР, в частности, для противодействия изменениям климата. В экономике Китай воспринимают как конкурента. "А когда речь идет о (политической. - Ред.) системе, о правах человека и человеческом достоинстве, то мы системные соперники", - добавила председатель Еврокомиссии.

На втором месте в декларации упоминается РФ, которой посвящены более жесткие формулировки, чем Китаю: "Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и готовы решительно реагировать на повторяющуюся схему негативного поведения и вредоносных действий, которые Россия должна исправить, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений". В декларации призвали Москву прекратить преследования гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ, а также позволить иностранным дипломатам работать в России в безопасности . В то же время ЕС и США хотят поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией.

Для того, чтобы лучше координировать свою политику в отношении РФ, на саммите договорились запустить диалог на высоком уровне между ЕС и США по России. Детали инициативы в декларации не привели. Также Вашингтон и Брюссель будут активнее согласовывать санкции между собой.

ЕС и США хотят привлечь Лукашенко к ответственности

В декларации саммита высказали поддержку суверенитету и территориальной целостности стран "Восточного партнерства". Вашингтон и Брюссель также пообещали помогать Украине, Грузии и Молдове на пути реформ.

"Мы поддерживаем народ Беларуси в его стремлении к соблюдению прав человека и демократии", - отмечается в коммюнике. ЕС и США также "задались целью привлечь режим Лукашенко к ответственности" за атаки на права человека и основоположные свободы, а также за принудительную посадку в Минске самолета Ryanair "под фальшивым предлогом".

Пресс-конференция после саммита вышла крайне необычной, потому что прошла без участия Байдена. Хотя в зале для прессы стояли флаги и ЕС, и США, трибун было лишь две - для руководителей Евросовета и Еврокомиссии. Несмотря на это, Мишель и фон дер Ляйен выглядели очень довольными и воодушевленно переговаривались, идя к залу.

Перемирие в торговом споре между ЕС и США

Наверняка одной из причин этого было соглашение, выработанное торговым представителем США Кэтрин Тай и исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Они достигли "согласия" в торговом споре о субсидиях европейскому производителю самолетов Airbus и его американскому конкуренту Boeing. Это соглашение не является окончательным разрешением спора, а скорее перемирием в нем. Ведь Вашингтон и Брюссель пока только отсрочили на пять лет взаимное применение штрафных пошлин.

Это время они используют, чтобы целиком урегулировать спор в вопросе "больших гражданских самолетов". Для этого создадут специальную рабочую группу. Кроме этого, США и ЕС договорились предоставлять финансирование производителям самолетов только на рыночных условиях, выделять деньги на научно-исследовательские работы в рамках прозрачного процесса и делать доступным разработки, сделанные за государственные деньги.

Конфликт по Airbus и Boeing был самым длительным спором в истории Всемирной организации торговли (ВТО). Начался он в 2004 году, когда США подали жалобу на предоставление в ЕС Airbus субсидий, которые в Вашингтоне считали неправомерными. В следующем году Брюссель подал аналогичную жалобу на поддержку Boeing из бюджета США. В 2019 и 2020 годах ВТО разрешила сторонам наложить штрафные пошлины на экспорт в общей сумме 11,5 млрд долларов.

"Сегодня США и ЕС сделали еще один шаг: договоренность о больших гражданских самолетах включает и обязательство сотрудничать для противостояния угрозам китайских амбиций развивать авиастроительный сектор с помощью нерыночных практик", - добавила Тай на пресс-конференции с Домбровскисом. Эти слова продемонстрировали, что между позициями США и ЕС по Китаю остаются немалые расхождения, ведь в пресс-релизе Еврокомиссии КНР не упоминается, а говорится о противодействии "нерыночным практикам третьих сторон".

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    Автор: Виталий Кропман


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