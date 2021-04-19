Комментарий: Путин наказал Чехию, потому что она посмела перечить Москве

"Чешский дом" в Москве пользуется любовью не только чехов, но также дипломатов, бизнесменов и экспертов. В здании в самом центре города, недалеко от Тверской улицы, располагаются гостиница, бизнес-центр и ресторан аутентичной чешской кухни с привезенным из Чехии пивом.

Месть Путина

Теперь проживающим в Москве чехам и их гостям придется забыть о том, чтобы пропустить пару кружек пенистого "Старопрамена" и закусить фирменным филе утки или гуляшом с кнедликами. Правительство России (а, на самом деле, Владимир Путин) внесло Чешскую Республику в список недружественных стран. Посольство, которому принадлежит "Чешский дом", вынуждено будет его закрыть. Комплекс обслуживали несколько десятков сотрудников, принятых на работу в Москве, в том числе граждан России.

Константин Эггерт

Отныне, согласно постановлению правительства России, посольство ЧР имеет право взять на работу только девятнадцать человек местного персонала, включая граждан других стран, имеющих российский вид на жительство. При дипломатической миссии работают секретари, водители, техники и другой персонал. Приоритет в нынешней кризисной ситуации очевиден - обеспечить более или менее нормальное функционирование посольства и торгпредства. Все лишнее закроют до лучших времен, которые явно наступят нескоро. Впрочем, с Чехией Путин поступил еще, что называется, по-божески. Главному "врагу" - Соединенным Штатам Америки - вовсе запретили нанимать местный персонал.

Если применять к оценке кремлевской акции стандарты рассказов Михаила Зощенко про жизнь в советских коммуналках, то месть вышла довольно эффективной. Собственность Чехии в Москве весьма внушительная. Посольство, жилой дом, "Чешский дом" - все это досталось Праге после мирного разделения Чехословакии в начале девяностых. Не все страны "большой семерки" имеют такую собственность в российской столице.

Теперь чехам предстоит законсервировать большую часть этой недвижимости. Для ее поддержания в порядке придется командировать людей из Праги, которым российская сторона всегда может не выдать или задержать визу. Кроме того, дипломатический корпус и бизнесмены, особенно из стран Центральной Европы, лишились уютного места, где можно было не только хорошо поужинать, но и обсудить любые темы без риска быть прослушанными российскими спецслужбами.

МИД и СВР нажали на томоза?

Скандал с расследованием взрыва на оружейном складе в Врбетице, в организации которого подозревают агентов ГРУ Мишкина и Чепигу (они же "Петров" и "Боширов"), продолжается. Хотя, казалось бы, для подготовки встречи с Джо Байденом то ли в Финляндии, то ли в Австрии таким образом создается не лучший фон. Но для Путина такая линия поведения абсолютно логична: показать Вашингтону зубы, чтобы потом торговаться с президентом США в Вене или Хельсинки. Чехия же должна быть наказана, во-первых, потому что посмела перечить Кремлю. А, во-вторых, чтобы лишний раз подсветить неоспоримый с точки зрения российской верхушки факт: Прага - просто послушный вассал Вашингтона.

Одновременно нельзя не заметить, что "постановление о врагах" вышло совсем не таким грозным, каким его представляли кремлевские пропагандисты, послушно подхватившие апрельскую инициативу Путина по составлению списка недругов России. В него не вошли страны Балтии, Польша и Великобритания, которых, по слухам, кремлевские грозились в него включить.

Судя по всему, МИД и правительству пришлось творчески интерпретировать очередной порыв Путина, чтобы свети к минимуму возможный практический ущерб. На Смоленской площади, в Белом доме на Красной Пресне, а также в штаб-квартире СВР в Ясенево серьезно озаботились возможностью коллективной ответной акции союзников по НАТО. Государства альянса могли еще сильнее урезать персонал российских посольств. Это, помимо неизбежного сокращения резидентур, могло парализовать работу российских миссий. Ведь они используют на технических должностях только командированных из Москвы плюс жен и мужей сотрудников.

Девятнадцать позиций, оставленных чехам, - на самом деле своего рода завуалированная просьба не сокращать и дальше списочный состав посольства России в Праге. Ведь оно тогда просто вынуждено было бы почти полностью свернуть работу. А попасть на должность в этот красивый и комфортный город хотят очень многие. Не стоит забывать о кастовой структуре МИД и спецслужб России. Как шутили при советах, "сын товарища полковника не сможет стать генералом, потому что у товарища генерала есть свой сын".

Чего добился Кремль

Диверсия, в которой подозревают Мишкина и Чепигу, уже привела к потере Росатомом права на участие в тендере на строительство атомной электростанции в Чехии. Кроме того, по позициям президента Чехии Милоша Земана, одного из самых дружественных Кремлю политиков ЕС, нанесен мощнейший удар.

Он вынужден каждый день отбиваться от обвинений в капитуляции перед Путиным и ответственности в смерти двух сограждан, погибших при взрыве склада в Врбетицах. Последнее заявление Земана - о том, что, разрывая связи с Чехией, Москва допускает "ошибку" и "теряет друзей" - прозвучало как отчаянный вопль, обращенный к Путину: "Остановитесь, иначе мне конец!". Остановится ли? Ведь его собственный кабинет и спецслужбы об этом, видимо, тоже мечтают.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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