Вопрос об отношениях с Россией раскалывает Чехию

Информация о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Чехии обострила политическую ситуацию в стране. Прага сейчас нуждается в поддержке ЕС и НАТО. Подробности - у DW.
Чешский полицейский на месте взрыва военных складов в 2014 году
Общественность и политический класс Чехии пребывают в шоковом состоянии. Менее двух недель назад премьер-министр страны Андрей Бабиш и тогдашний глава МИД Ян Гамачек выступили с сенсационными заявлениями, сообщив, что агенты российской разведки несут ответственность за два разрушительных взрыва на военных складах в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате чего погибли двое граждан страны. Якобы таким образом Россия хотела сорвать поставки вооружений в Украину, которые частная чешская фирма намеревалась осуществить через известного болгарского продавца оружием.
Также стало известно, что чешская полиция ищет двух россиян, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, которых разыскивают в Великобритании по подозрению в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей веществом из группы "Новичок". Хотя склад боеприпасов не принадлежал чешским вооруженным силам, в Чехии заговорили об акте "государственного терроризма" и "нападении России на суверенное государство", и эти слова пробуждают у части общества воспоминания о советском вторжении в Чехословакию в 1968 году.
Сенат Чехии может обвинить президента Земана в госизмене
Спустя неделю Чехия испытала еще один шок. Это случилось после того, как президент страны Милош Земан после восьмидневного молчания заявил в телевизионном обращении, что до сих пор не видел никаких доказательств того, что за взрывами стоит Россия. Глава государства, которого иногда называют "самым пропутинским президентом Европы", предостерег от "спекуляций и истерии" и призвал дождаться официальных результатов расследования.
Милоша Земана (слева) часто называют "самым пропутинским президентом Европы"
Российские государственные СМИ наполнились ликующими цитатами. "Заявления Земана - это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения", - цитировало агентство РИА "Новости" вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.
Чешские оппозиционные политики и многие ведущие комментаторы, в свою очередь, обвинили главу государства в том, что он следует схемам российских дезинформационных компаний и выступает пособником Кремля. И это при том, что, по их мнению, есть однозначные доказательства российской причастности к взрывам. В Сенате (верхней палате парламента. - Ред.) Чехии заявили, что в связи с высказываниями Земана могут рассмотреть возможность обвинения президента в государственной измене.
Милан Нич
Как полагает политолог Милан Нич из Германского общества внешней политики (DGAP), последние события еще глубже погрузят Чехию в самый тяжелый за многие годы внешне- и внутриполитический кризис. "Земан хоть и не совсем представил российскую позицию по инциденту в Врбетице, но все же сделал Москве роскошный подарок да и подлил масла в огонь в Чехии", - пояснил Нич в интервью DW.
По его словам, политически Чехия сегодня серьезно расколота, "а Земан выступает против большей части общественности, которая, согласно опросам, критически воспринимает путинскую Россию и выступает за отход от пророссийской внешней политики".
Позиция Бабиша выглядит двусмысленной
Между тем глава правительства Андрей Бабиш занял двусмысленную позицию во вспыхнувшем конфликте. Сначала он объявил, что Чехия высылает 18 российских дипломатов из-за их причастности к российской разведке. А затем уточнил, что нельзя рассматривать взрыв на складах как акт государственного терроризма.
У премьер-министра Чехии Андрея Бабиша серьезные проблемы
"Россия не нападала на Чехию. Агенты напали на товар для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России", - разъяснил свою позицию премьер, добавив, что взрыв должен был произойти во время транспортировки груза. Эти слова вызвали всплеск негодования в стране, после чего Бабиш принес свои извинения.
Еще более странно правительство повело себя в бурно обсуждаемом вопросе об участии российской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока чешской АЭС "Дукованы". Вопреки первоначальным сообщениям, решение об исключении "Росатома" из числа участников тендера пока не принято.
Чешская АЭС "Дукованы"
Подобная политика правительства, как и телеобращение Земана, могут иметь серьезные внешнеполитические последствия для Чехии, полагают наблюдатели. Хотя ЕС и НАТО изначально поддержали Прагу, но волна солидарности, как в случае с Великобританией, когда после отравления Скрипалей почти все члены Евросоюза и альянса выслали российских дипломатов, пока заставляет себя ждать, считает политолог Милан Нич. По его мнению, по сути в своем выступлении Земан оскорбил те страны - Словакию и балтийские государства, - которые из солидарности с Чехией уже выслали из своих столиц российских дипломатов.
Премьер Бабиш теряет позиции
Внутриполитические позиции Андрея Бабиша в последнее время заметно ослабли. Во-первых, 24 апреля Еврокомиссия после многолетнего расследования объявила, что в действиях главы правительства Чехии есть конфликт интересов из-за контроля над фондами, связанными с его бизнес-империей Agrofert. Субсидии (порядка 11 млн евро. - Ред.), которые получали фирмы Бабиша от ЕС, признаны незаконными и должны быть возвращены.
Кроме того, кабинет Бабиша всего за несколько месяцев до очередных парламентских выборов может получить вотум недоверия. 27 апреля блок оппозиционных консервативных партий объявил о намерении собрать подписи депутатов, необходимые для запуска этой процедуры. При этом правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и популистского движения АНО Андрея Бабиша, некоторое время назад лишилось поддержки коммунистов и теряет популярность у избирателей.
Проверяет ли Россия ЕС?
В целом, полагает Милан Нич, в сегодняшней Чехии вряд ли возможен консенсус в вопросе изменения внешней политики по отношению к России. При этом, по мнению политолога, крупным странам ЕС и НАТО, особенно Германии, необходимо однозначно встать на сторону Праги. "Чехия может быть прецедентом, Россия проверяет, насколько далеко она может зайти, принимая меры против небольших стран-членов ЕС и НАТО", - уверен Милан Нич.
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Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
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Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
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Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
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