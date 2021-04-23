 Россия высылает семь дипломатов Словакии и стран Балтии | Новости из Германии о России | DW | 28.04.2021

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Россия

Россия высылает семь дипломатов Словакии и стран Балтии

Ранее Словакия и балтийские государства в знак солидарности с Чехией выслали ряд российских дипломатов. Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

Россия высылает в общей сложности семь дипломатов из Словакии и стран Балтии. Как сообщает МИД РФ в среду, 28 апреля, персонами нон грата объявлены три сотрудника посольства Словакии в Москве, два сотрудника посольства Литвы и по одному - посольств Латвии и Эстонии.

В МИД России были вызваны послы этих стран, им был "заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями" по высылке сотрудников российских дипмиссий. Страны Балтии "продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны", а решение Словакии "проявить ложную солидарность с Чехией" "наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям", считают в МИД РФ.

Несколько дней назад Словакия и страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в дипломатическом конфликте с Россией. В Словакии персонами нон грата были объявлены трое российских дипломатов. Три балтийских государства также заявили о выдворении российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, при этом Латвия и Эстония выслали по одному человеку, Литва - двух.

Конфликт между Россией и Чехией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, где останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

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    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

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    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

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    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

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    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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