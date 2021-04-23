Россия высылает семь дипломатов Словакии и стран Балтии

Россия высылает в общей сложности семь дипломатов из Словакии и стран Балтии. Как сообщает МИД РФ в среду, 28 апреля, персонами нон грата объявлены три сотрудника посольства Словакии в Москве, два сотрудника посольства Литвы и по одному - посольств Латвии и Эстонии.

В МИД России были вызваны послы этих стран, им был "заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями" по высылке сотрудников российских дипмиссий. Страны Балтии "продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны", а решение Словакии "проявить ложную солидарность с Чехией" "наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям", считают в МИД РФ.

Несколько дней назад Словакия и страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в дипломатическом конфликте с Россией. В Словакии персонами нон грата были объявлены трое российских дипломатов. Три балтийских государства также заявили о выдворении российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, при этом Латвия и Эстония выслали по одному человеку, Литва - двух.

Конфликт между Россией и Чехией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, где останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

Смотрите также: