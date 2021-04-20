 Страны Балтии высылают нескольких российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Страны Балтии высылают нескольких российских дипломатов

Латвия, Литва и Эстония выразили поддержку Чехии в дипломатическом конфликте с Россией и вслед за Прагой решили выслать сотрудников российских дипмиссий.

Рига

Рига

Страны Балтии в знак солидарности с Чехией в дипломатическом конфликте с Россией решили выслать российских дипломатов. Латвия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства в Риге, сообщил в пятницу, 23 апреля, в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

О высылке уведомлен полномочный поверенный посольства РФ в Латвии Владимир Васильев, говорится в заявлении латвийского МИДа. Решение о высылке Рига приняла после консультаций с союзниками по ЕС и НАТО и на основании информации, предоставленной "ответственными учреждениями" Латвии. Рига осуждает "нелегальные действия российских разведывательных служб" в Чехии и призывает Россию соблюдать международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях.

МИД Литвы в свою очередь высылает двух сотрудников посольства РФ, обвинив обоих в "действиях, не соответствующих их дипломатическому статусу". Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней. Литва выражает "полную поддержку" Чехии в ее конфликте с Россией, говорится в заявлении литовского МИДа. Посольство Литвы в Москве готово помочь посольству Чехии в работе после того, как его штат был сильно сокращен в результате дипломатического конфликта с РФ.

Тем временем МИД Эстонии сообщил о высылке одного российского дипломата. Таллин выразил послу РФ в Эстонии Александру Петрову "решительный протест" в связи с поступившей из Чехии информацией о том, что российская разведка организовала взрыв склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия "грубо нарушила международное право на территории страны-члена ЕС и НАТО, что поставило под угрозу суверенность Чехии и привело к гибели двух человек", говорится далее в заявлении МИДа.

Дипломатический кризис между Чехией и Россией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.

Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, чточисленность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников - столько же, сколько и в российском диппредставительстве в Праге.

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 04:01

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова"

Аудио- и видеофайлы по теме

В Праге открыт памятник Борису Немцову и площадь названа его именем  

Немецкие политики и эксперты о протестах в России в поддержку Навального и реакции Кремля  

Также по теме

Tschechien Prag Jan Hamacek, Andrej Babis

Чехия призвала Запад выслать "российских разведчиков из посольств" 20.04.2021

Прага обвиняет российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Die Spannungen an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland nehmen zu

В Чехии задержаны предполагаемые пособники сепаратистов Донбасса 21.04.2021

Задержанных подозревают в организации поездок граждан Чехии для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов востока Украины, пишут чешские СМИ.

Tschechische Republik Russische Botschaft in Prag

Россия высылает 20 чешских дипломатов 18.04.2021

Высылка 20 чешских дипломатов - ответная реакция России на выдворение из Чехии 18 сотрудников посольства РФ, о котором было объявлено 17 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW