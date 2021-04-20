Страны Балтии высылают нескольких российских дипломатов

Страны Балтии в знак солидарности с Чехией в дипломатическом конфликте с Россией решили выслать российских дипломатов. Латвия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства в Риге, сообщил в пятницу, 23 апреля, в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.
О высылке уведомлен полномочный поверенный посольства РФ в Латвии Владимир Васильев, говорится в заявлении латвийского МИДа. Решение о высылке Рига приняла после консультаций с союзниками по ЕС и НАТО и на основании информации, предоставленной "ответственными учреждениями" Латвии. Рига осуждает "нелегальные действия российских разведывательных служб" в Чехии и призывает Россию соблюдать международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях.
МИД Литвы в свою очередь высылает двух сотрудников посольства РФ, обвинив обоих в "действиях, не соответствующих их дипломатическому статусу". Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней. Литва выражает "полную поддержку" Чехии в ее конфликте с Россией, говорится в заявлении литовского МИДа. Посольство Литвы в Москве готово помочь посольству Чехии в работе после того, как его штат был сильно сокращен в результате дипломатического конфликта с РФ.
Тем временем МИД Эстонии сообщил о высылке одного российского дипломата. Таллин выразил послу РФ в Эстонии Александру Петрову "решительный протест" в связи с поступившей из Чехии информацией о том, что российская разведка организовала взрыв склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия "грубо нарушила международное право на территории страны-члена ЕС и НАТО, что поставило под угрозу суверенность Чехии и привело к гибели двух человек", говорится далее в заявлении МИДа.
Дипломатический кризис между Чехией и Россией
Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.
Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, чточисленность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников - столько же, сколько и в российском диппредставительстве в Праге.
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Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина