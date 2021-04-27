Взрыв во Врбетице: глава Минюста Чехии опровергла слова Земана

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова не располагает сведениями о нескольких версиях взрыва боеприпасов на складе во Врбетице в октябре 2014 года. Таким образом глава Минюста прокомментировала в воскресенье, 16 мая, утверждения президента Милоша Земана, что у следствия имеются три версии произошедшего.

Как передавало "Радио Прага", Земан говорил, что изучаются возможная причастность российских спецслужб, вероятность ненадлежащего обращения со взрывчатыми веществами, а также сценарий, при котором взрывы "могли послужить прикрытием финансовых недочетов на складе боеприпасов". Называя последнюю версию, Земан сослался на Марию Бенешову.

Руководитель министерства опровергла слова главы государства: "Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме причастности агентов российской военной разведки" Главного управления (ГУ) Генштаба ВС РФ.

Премьер: Я подробно объяснил президенту, что полиция расследует одну версию

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил недоумение в связи с утверждением Милоша Земана. "Я подробно объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему господин президент сейчас настаивает на том, что версий больше", - заявил Бабиш в эфире радиостанции Frekvence 1.

В конце апреля премьер тоже говорил, что "старая версия о неправильном обращении (со взрывчаткой. - Ред.) во время складирования существовала шесть лет назад". Он добавил, что на данном этапе "серьезное подозрение" имеется только насчет возможной причастности к произошедшему агентов ГУ Генштаба.

Дипломатический скандал между Прагой и Москвой

Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся после того, как 17 апреля Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов.

В свою очередь, Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.

Смотрите также: