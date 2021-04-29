 Комментарий: Список Путина не испугает ″врагов России″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.04.2021

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Мнения

Комментарий: Список Путина не испугает "врагов России"

Угрозы Кремля внести США и их союзников в некий "список враждебных государств" приведут только к ответным мерам, которые больно ударят по интересам Москвы, считает Константин Эггерт.

Сергей Лавров и Владимир Путин (фото из архива)

Сергей Лавров и Владимир Путин (фото из архива)

Новый раунд противостояния Владимир Путина с Западом принес россиянам неприятную новость. Посольство США прекратило выдачу неиммиграционных виз россиянам. "Красные линии", "прочерченные" в послании президента Федеральному собранию 21 апреля, не впечатлили западных адресатов путинского предостережения.

Сюрприз Лаврову от Путина

Сотрудников российских миссий выслали Польша, Словакия, три страны Балтии, Румыния и даже обычно неконфликтная Болгария. Более того, Чехия буквально на следующий день после президентского послания "послала" домой вторую группу россиян. Москва фактически была вынуждена принять условия Праги и утвердить фиксированное число сотрудников миссий обеих стран. Это означает, что важнейший центр, так сказать, многогранной деятельности разнообразных российских служб в Центральной Европе, существовавший еще с советских времен, по сути, ликвидирован. Судя по всему, Кремль побоялся, что примеру чехов последуют другие страны, поэтому балтийским странам ответили не в ожидавшемся размашистом стиле, а строго пропорционально.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Поручение Путина правительству РФ составить некий "список враждебных государств", которым будет запрещено нанимать любых живущих в России физических лиц для своих дипломатических миссий, похоже, застало врасплох даже его окружение. Недаром в интервью Сергея Лаврова государственному пропагандисту Дмитрию Киселеву министр старается как можно быстрее уйти от вопроса о списке. Глава МИДа не может не понимать - своим распоряжением Путин создал проблемы не только американцам, литовцами или полякам (которым, как считается, гарантировано место в списке), но России. Причем значительно большие, чем "врагам".

Вопросов эта путинская идея порождает много. К примеру, будет ли список регулярно пополняться? Если да, то каковы критерии? И будут ли из него вычеркивать? Если да, то как можно заслужить благосклонность Кремля? И захотят ли уважающие себя страны ее заслуживать? Ведь это только в мире российской "элиты" принято считать, будто чувство достоинства присуще только ей.

Чем ответит Запад на список Путина?

Еще важнее - потенциально тяжелые практические последствия путинских директив. Чехия показала: даже небольшая страна может дать Кремлю сдачи, и получить поддержку союзников. "Росатом" уже потерял право участвовать в тендере на строительство АЭС в Чехии. Официальная публикация списка "врагов" может привести к новым ответным акциям. Например, число сотрудников российских посольств и консульств в большинстве стран-кандидатов на "враждебность" значительно превышает число дипломатов этих стран в России. Если в качестве ответной меры уравнять численный состав миссий, то пострадают российские интересы. Причем прежде всего, интересы спецслужб, содержащих за границей немалые штаты сотрудников "под прикрытием".

Да, российские представительства - в отличие от западных в России - почти не нанимают местных сотрудников. На технических и административных должностях зачастую работают жены и мужья дипломатов. Чем меньше у вас людей с зелеными дипломатическими паспортами - тем меньше техперсонала.

Если же Москва захочет дополнить запрет найма местных еще какими-то мерами, то у "враждебных государств" будет несколько опций ответа. Во-первых, можно ввести ограничения на перемещения российских дипломатов по стране, подобном тем, которые действовали в годы "холодной войны". Во-вторых, применять так называемый зеркальный подход к встречам. Если, например, посла страны Х в России принимает только отвечающий за его регион заместитель министра, но никогда сам министр, то тот же самый принцип будет действовать в отношении российского посла. Плюс - тоже в стиле эпохи "противостояния двух систем" - не исключено введение жесткого контрразведывательного режима, то есть максимального контроля за всеми "контактами" российского посольства.

О роли бравады в российской дипломатии

Скандал, начатый заявлением чешской контрразведки о "российском следе" в деле о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, далек от завершения. Свое расследование другой серии взрывов ведет и Болгария. По позициям Москвы в двух странах, где к ней относились с максимально возможным для членов ЕС и НАТО пониманием, нанесен мощный удар. Прежними они, скорее всего, больше никогда не будут. Влияние России в Центральной и Восточной Европе сегодня оказалось на историческом минимуме.

За еще одно поражение Кремлю и Смоленской площади некого винить кроме самих себя. Великодержавная бравада вкупе с неспособностью просчитать долгосрочные последствия только к таким результатам и ведут. И никакие "списки врагов" тут не помогут - "враги" больше не боятся гнева Москвы.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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