Посольство США в Москве перестает выдавать россиянам неиммиграционные визы

Посольство США в Москве с 12 мая сокращает объем консульских услуг. Оно продолжит лишь экстренно обслуживать граждан США и предоставлять очень "ограниченное количество иммиграционных виз" в ситуациях, связанных с истечением срока их действия, а также с вопросами жизни и смерти. Об этом сообщили в пятницу, 30 апреля, в пресс-службе дипмиссии. Оформление неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращено.

Решение связано с тем, что 23 апреля правительство РФ уведомило о намерении запретить дипмиссии США в России "нанимать иностранных граждан в любом качестве". В связи с этим штат консульских работников сокращается на 75 процентов.

Посольство в Москве не планирует оказывать в обозримом будущем стандартные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей, а также услуги по замене паспортов. Обращения американских граждан о выдаче нового паспорта в экстренных ситуациях будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

"Предоставление экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или сокращено из-за ограниченных возможностей персонала выезжать за пределы Москвы", - уточнили в пресс-службе.

Гражданам США без продленных виз рекомендуют покинуть РФ до 15 июня

Гражданам США с истекшей российской визой посольство настоятельно рекомендовало покинуть РФ до 15 июня. В случае необходимости остаться в РФ американская дипмиссия советует обращаться в местные отделения МВД.

"Посольство в Москве не может ответить на какие-либо конкретные вопросы, касающиеся российского вида на жительство или российских виз, поскольку этот процесс полностью находится в ведении российского правительства", - резюмировали в диппредставительстве.

Санкции и высылка дипломатов

На минувшей неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении Кремля, в их числе - высылка 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.

На этом фоне посол США в РФ Джон Салливан на время покинул Москву. Временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева вызвали в американский Госдепартамент, а глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая при сохранении нынешнего статус-кво.

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