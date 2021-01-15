 Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Правительство в Москве представит законопроект о денонсации ДОН в ближайшие дни, сообщил представитель МИД России. США объявили о выходе из договора еще в 2020 году.

Германиский самолет для участия в инспекциях ДОН

Германиский самолет для участия в инспекциях ДОН

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая при сохранении нынешнего статус-кво, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального Собрания", - сказал Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) вечером в понедельник, 26 апреля. Он выразил принципиальную готовность заниматься вопросами "открытого неба" в формате "малой группы" на полях ККОН, подчеркнув, однако, что "практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор".

США объявили о выходе из ДОН еще в ноябре 2020 года, обвинив Россию в его нарушении. Москва претензии Вашингтона отвергла и переложила всю ответственность за развал договора на США. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в целях укрепления доверия. Он позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга на основании лишь краткосрочного уведомления для контроля военной деятельности. В настоящее время участниками ДОН являются 34 государства.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:38

Запад бьет тревогу из-за российских войск у границ Украины, но Зеленский ждет от Байдена большего (13.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что на Западе думают об отводе российских войск (23.04.2021)  

Глава Минобороны ФРГ об отношениях НАТО с РФ (23.07.2020)  

Также по теме

Berlin | Auswärtiges Amt

Германия сожалеет о выходе России из Договора по открытому небу 15.01.2021

Сохранять конструктивный диалог о будущем ДОН в интересах самой России, говорится в заявлении МИД ФРГ. НАТО возложила ответственность за проблемы с реализацией договора на Москву.

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen | Aussenministerium Moskau

Россия начала выход из Договора по открытому небу 15.01.2021

Заключенное в 1992 году соглашение позволяет сторонам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. США отказались от участия в договоре еще в мае 2020 года, обвинив Россию в нарушениях.

Nato-Kampfjets üben den Ernstfall über der Ostsee

США вышли из Договора по открытому небу 22.11.2020

Договор позволяет более 30 странам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. США объяснили свой выход нарушениями со стороны России.

Реклама

Самые читаемые

Гостелевидение Беларуси показало признания обвиняемых по делу о "госперевороте"  

Коронавирус в Индии: ситуация близка к апокалипсису (фотогалерея)  

Какого Ленина скрывали в СССР  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW