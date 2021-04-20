Посол США в России отправился в Вашинтон

Посол США в Москве Джон Салливан в четверг, 22 апреля, вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где он пересядет на рейс до Вашингтона. Об этом сообщают информагентства "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

20 апреля интернет-издание Axios сообщило со ссылкой на представителя Государственного департамента, что Салливан отправится в США в ближайшие дни, чтобы "навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно". По словам собеседника издания, посол вернется в Москву "в ближайшие недели".

Новые санкции США в отношении России

15 апреля США объявили о введении новых санкций в отношении РФ ивысылке российских дипломатов. Вашингтон обвинил Москву в подрыве проведения свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках и участии в кибертеррористической деятельности.

Поводом для санкций стали также коррупция с целью "оказания влияния на иностранные правительства", подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, нарушение международного права, в том числе территориальной целостности других государств. Под новые ограничительные меры подпали 16 организаций и 16 физических лиц.

После введения санкций Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для "серьезных консультаций".

Смотрите также: