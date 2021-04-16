СМИ: Посол США не последовал рекомендации Кремля покинуть Россию

Несмотря на рекомендации Кремля покинуть Россию, американский посол в Москве Джон Салливан не намерен этого делать, пишет во вторник, 20 апреля, американское политическое издание Axios.

После того как 15 апреля США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для "серьезных консультаций". Однако, по данным Axios из двух информированных источников, Салливан отказался от этого, полагая, что "если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставить".

Представитель Госдепартамента США от комментариев отказался.

По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, если Кремль объявит Салливана персоной нон грата, "это будет шагом в сторону эскалации". В последний раз американского посла высылали из Москвы еще при Сталине, в 1952 году - им был Джордж Кеннан.

Новые санкции США в отношении России

Вашингтон увязал ограничительные действия с подрывом Москвой проведения свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках, участием в кибертеррористической деятельности против Соединенных Штатов и их партнеров. Кроме того, поводом для санкций стало "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", "экстерриториальные действия" в отношении диссидентов или журналистов".

Наконец, Вашингтон возложил на Москву вину за подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, за нарушение общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа уважения территориальной целостности государств.

Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.

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