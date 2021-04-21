Россия высылает 10 дипломатов США

Заместитель главы дипломатической миссии США в России Барт Горман в среду, 21 апреля, был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Американским дипломатам было предписано покинуть территорию России до конца дня 21 мая. "Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata", - указано на сайте МИД РФ.

Как отмечает пресс-служба министерства, в ближайшее время со стороны Москвы последуют дальнейшие шаги "в рамках комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США".

Новые санкции США против России

15 апреля США ввели новые санкции против России, объявив, кроме прочего, о высылке из страны десяти российских дипломатов.

При этом Вашингтон увязал ограничительные действия с подрывом Москвой проведения свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках, участием в кибертеррористической деятельности против Соединенных Штатов и их партнеров. Кроме того, поводом для санкций стало "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", "экстерриториальные действия" в отношении диссидентов или журналистов".

Наконец, Вашингтон возложил на Москву вину за подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, и за нарушение общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа уважения территориальной целостности государств.

Новые санкции США распространяются на 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной и часто называют в СМИ "поваром Путина".

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