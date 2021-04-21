Послание Путина: новые обещания и угрозы "асимметричного ответа"

Послание к Федеральному собранию, с которым выступил в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин, было посвящено в основном внутренней политике. Пандемия коронавируса нанесла удар по благосостоянию россиян, они "столкнулись с ростом цен", признал президент и предложил ряд мер, направленных на обеспечение роста реальных доходов граждан.

Обещания в сфере социальной поддержки

Главное место в послании заняли обещания поддержки семьям с детьми и неполным семьям. Помимо прочего, Путин предложил ввести ежемесячные выплаты детям 8-16 лет, а также детям из неполных семей, единовременную выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста, а также установить доплату в 5000 рублей кураторам учебных групп техникумов и колледжей.

Год науки и технологий

Отметив, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий, Путин обещал, в частности, открытие 45 тысяч бюджетных мест в вузах, расширение поддержки государственных вузов, а также обеспечение независимости РФ в производстве вакцин и лекарственных средств.

Владимир Путин также обещал построить 1300 новых школ, направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в сельской местности и создать президентский фонд культурных инициатив, который уже в этом году выделит финансирование 1500 "креативным командам".

Президент также отметил необходимость газификации всех домохозяйств, указав, что за подводку газа "люди платить не должны".

"Коронавирус пока не побежден окончательно"

Говоря о пандемии коронавируса, Путин признал, что из-за нее в России выросла смертность. "Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная", - сказал глава Кремля и объявил о необходимости увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 году до 78 лет.

"Коронавирус пока не побежден окончательно, остается прямой угрозой" как в России, так и в других странах, отметил далее Путин. Для сдерживания пандемии необходимо "держать под контролем все рубежи", "и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны", считает он.

Ситуация в Беларуси

Путин заявил о "попытке госпереворота" в Беларуси и о "планировавшемся покушении" на Александра Лукашенко. "Практика организации госпереворотов и устранения высших лиц - это невообразимо", - сказал президент и сравнил ситуацию в Беларуси с положением в Украине в преддверии революции 2014 года. Вместе с тем он не привел никаких доказательств того, что в Беларуси готовились госпереворот и убийство Лукашенко.

Предупреждение другим странам

Говоря о внешней политике, Путин заявил, что "недружественные акции" других стран по отношению к Москве продолжаются и что "цеплять" Россию стало "новым видом спорта". Президент предостерег другие страны от попыток "переходить в отношении России красную черту", пообещав: "Где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

Если какое-либо иностранное государство воспримет "добрые намерения" Москвы как слабость и решит "сжечь все мосты", ответ России будет "асимметричным, быстрым и жестким", заявил Путин. "У нас хватит терпения, уверенности в своей правоте", пригрозил он, отметив, что "совершенствование и укрепление вооруженных сил России идет постоянно".

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