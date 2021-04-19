Чехия исключила Россию из тендера на строительство АЭС

Власти Чехии на фоне разгоревшегося в последние дни скандала исключили Россию из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке страны. Вечером в понедельник, 19 апреля, кабинет министров в Праге решил, что российские компании не будут участвовать в проверке безопасности, которая предшествует сделке, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Он сообщил, что к тендеру будут приглашены фирмы из Франции, Южной Кореи и США, которые получат анкету с вопросами на предмет безопасности. Российская госкорпорация "Росатом" эту анкету не получит, добавил он. Ранее в тот же день Гавличек сообщил, что "Росатом" не будет участвовать в строительстве нового энергоблока и в качестве субподрядчика.

Правительство Чехии, которому принадлежит 70% акций электроэнергетического конгломерата ČEZ, в июле 2020 года одобрило планы по предоставлению беспроцентного кредита для строительства энергоблока. Размер тендера составляет не менее 6 миллиардов евро. Чешские власти 29 марта включили в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP.

Обострение отношений Чехии и России

Отношения Чехии и России резко обострились несколько дней назад, после того как чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о наличии однозначных доказательств причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул в этой связи премьер-министр.

После этого Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по версии местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. В ответ Россия заявила о выдворении 20 чешских дипломатов.

Между тем вечером 19 апреля Бабиш заявил, что взрыв боеприприпасов в Вребетице не был актом государственного терроризма в отношении Чехии, а был направлен против поставок болгарского бизнесмена.

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