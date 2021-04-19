 Чехия исключила Россию из тендера на строительство АЭС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2021

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Европа

Чехия исключила Россию из тендера на строительство АЭС

На фоне скандала вокруг взрыва в Врбетице правительство Чехии решило не допускать российские компании к строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы".

АЭС Духованы

АЭС "Духованы"

Власти Чехии на фоне разгоревшегося в последние дни скандала исключили Россию из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке страны. Вечером в понедельник, 19 апреля, кабинет министров в Праге решил, что российские компании не будут участвовать в проверке безопасности, которая предшествует сделке, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Он сообщил, что к тендеру будут приглашены фирмы из Франции, Южной Кореи и США, которые получат анкету с вопросами на предмет безопасности. Российская госкорпорация "Росатом" эту анкету не получит, добавил он. Ранее в тот же день Гавличек сообщил, что "Росатом" не будет участвовать в строительстве нового энергоблока и в качестве субподрядчика.

Правительство Чехии, которому принадлежит 70% акций электроэнергетического конгломерата ČEZ, в июле 2020 года одобрило планы по предоставлению беспроцентного кредита для строительства энергоблока. Размер тендера составляет не менее 6 миллиардов евро. Чешские власти 29 марта включили в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP.

Обострение отношений Чехии и России

Отношения Чехии и России резко обострились несколько дней назад, после того как чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о наличии однозначных доказательств причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул в этой связи премьер-министр.

После этого Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по версии местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. В ответ Россия заявила о выдворении 20 чешских дипломатов.

Между тем вечером 19 апреля Бабиш заявил, что взрыв боеприприпасов в Вребетице не был актом государственного терроризма в отношении Чехии, а был направлен против поставок болгарского бизнесмена.

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  • Высота арки после завершения строительства составит 108 метров

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    Высота арки после завершения строительства составит 108 метров. Это в два раза выше, чем на фото. Саркофаг можно было бы сделать значительно меньше по размерам и дешевле по стоимости. Но эксперты перестраховались: если внутри обрушатся фрагменты старого "укрытия", они не должны повредить новый саркофаг.

  • Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Две секции

    Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента. С помощью реек, на которых держится конструкция, ее подвинут ближе к разрушенному четвертому реактору ЧАЭС. Осенью 2015 года вторую секцию присоединят к первой и возведут над старым саркофагом.

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    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Подкрановые балки

    Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.

  • Арка рассчитана на 100 лет

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особый режим эксплуатации

    Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.

  • Старую вентиляционную трубу в конце 2013 года демонтируют

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Труба мешает

    Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

  • На объекте работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    "Вавилонское" строительство

    В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

  • В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Мозговой центр

    В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

  • Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Обшивка из Германии

    Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

  • Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Бетонный завод

    Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

  • Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особая стройплощадка

    Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

  • Особая опасность летом - пыль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Опасная пыль

    Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

  • На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Радиационный контроль

    На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС.

    Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер


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