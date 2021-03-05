Спор по Boeing и Airbus: ЕС и США отказались от взаимных штрафных пошлин

Евросоюз и США договорились продлить до 2026 года срок урегулирования спора вокруг субсидий американской корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus. Такая договоренность была достигнута на встрече зампредседателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и торгового представителя США Кэтрин Тай, сообщает пресс-служба Еврокомиссии во вторник, 15 июня.
Так, в следующие пять лет ЕС и США откажутся от применения штрафных пошлин, которые они ранее ввели в отношении друг друга. "Стороны будут стремиться к преодолению затянувшихся разногласий, чтобы предотвратить возможные судебные тяжбы и обеспечить равные условия для наших авиапроизводителей", - отмечается в заявлении. Ранее срок урегулирования спора истекал 11 июля.
16 июня американский президент Джо Байден встретится в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), чтобы обсудить, в том числе, вопросы торговых отношений между США и ЕС.
Взаимные штрафные пошлины ЕС и США
Вот уже на протяжении 17 лет Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга в неправомерном оказании госпомощи корпорациям Boeing и Airbus. За это время Всемирная торговая организация (ВТО) признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей.
Введенные в 2018 году европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США коснулись, в частности, ряда продовольственных товаров, джинсов и мотоциклов Harley-Davidson. А в 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро, в частности самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло. В 2020 году Брюссель ответил новыми пошлинами на 4 млрд. В марте 2021 года стороны решили временно приостановить действие пошлин и найти путь для выхода из конфликта.
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Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов