Комментарий: Неоднозначные итоги саммита G7 с участием Байдена

Несколько лет назад считалось модным критиковать саммиты "большой семерки" (G7) в пух и прах, называть их бесполезными и расточительными. Однако после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса трансатлантическая пляжная вечеринка в английском графстве Корнуолл, пожалуй, заслуживает большего снисхождения. Важно, что мировые лидеры снова общаются друг с другом вживую и вместе появляются на публике. В политике немалую роль играют и символические жесты, и если такие встречи приводят к хорошим результатам, то можно смириться и с издержками. Но удалось ли достичь таких результатов в этот раз?

Первый саммит G7 с участием Байдена

"США вернулись". Этой фразой президент Джо Байден подтвердил свое намерение возобновить трансатлантическое партнерство. После моря слез, которые Запад пролил из-за Дональда Трампа, каждый дружеский жест теперь воспринимается как манна небесная. Ангела Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэль Макрон были явно рады встрече с президентом США, который внимательно их слушал и воспринимал всерьез. И от которого в итоге не последовало никаких твитов и оскорблений - как же это прекрасно!

Барбара Везель

В коммюнике, принятом по итогам саммита, участники встречи G7 обязуются снова укреплять трансатлантические связи, совместно решать проблемы будущего и восстанавливать миропорядок, основанный на верховенстве закона. Это, однако, проще сказать, чем сделать, ведь за последние четыре года эрозия правовых норм значительно усилилась.

Беспрекословная вера европейцев в политическую систему и надежность США также пошатнулась. Кто предоставит им гарантии того, что через четыре года к власти в Вашингтоне не придет новый Трамп? При всем облегчении от того, что новым хозяином Белого дома стал Джо Байден, вернуть прежнее фундаментальное доверие уже нельзя. Стремление к большей автономии в ЕС сохранится.

Впереди - холодная война ЕС с Китаем?

В совместном коммюнике обозначены и основные элементы новой, более жесткой политики в отношении Китая. Пекин впервые недвусмысленно критикуют за нарушения прав человека - от принудительного труда и репрессий в отношении уйгуров до разгрома оппозиции в Гонконге. Это правильная позиция, которую нужно было занять уже давно.

Но в то же время это ставит европейцев в затруднительное положение. С одной стороны, они готовы противостоять китайской экспансии вместе с США, а с другой - не хотят оказаться втянутыми в холодную войну с КНР. Канцлер ФРГ напомнила о том, что без участия Пекина будет невозможно решить такие проблемы, как изменение климата. При этом она думает и о немецкой экономике - равно как и другие европейские страны, заботящиеся о своих интересах. Насколько успешно Евросоюз сможет ходить по лезвию бритвы - с одной стороны, сотрудничать с Китаем, а с другой - выступать против его политики, - пока понятно не до конца.

Борьба с глобальным потеплением и вакцинация против Covid-19

Что же касается политики в области климата, то обещания G7 по-прежнему остаются расплывчатыми и неопределенными. После десятилетий споров страны "большой семерки" все еще не могут договориться о конкретных сроках отказа от угля. Это не просто слабость, это уже позор. И общие обязательства по достижению климатической нейтральности в ЕС к 2050 году (к указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями стран-членов Евросоюза, должно будет полностью компенсироваться за счет использования "зеленых" технологий - Ред.) не имеют смысла, если они не подкреплены конкретными датами и действиями.

Обсуждение всех этих вопросов перенесено на ноябрь, когда в Глазго пройдет конференция ООН по изменению климата. "Мы тонем в обещаниях, пришло время действовать", - предупреждали демонстранты, съехавшиеся в Корнуолл. Встреча глав государств, однако, проходила слишком далеко, чтобы их призывы они могли услышать.

Совместное обязательство предоставить один миллиард доз вакцин против коронавируса бедным странам также выглядит голословным. В эту цифру включены и все предыдущие обещания, и это далеко не предел возможностей "большой семерки". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на иммунизацию большинства населения планеты потребуется 11 млрд доз вакцин. Общественные организации указывают на отсутствие практической помощи, финансирования и плана для того, чтобы в течение 2022 года претворить эту цель в жизнь.

Для решения глобальных проблем обещаний G7 недостаточно

Несмотря на это, демонстрация единства G7 в Корнуолле стала важным политическим сигналом о том, что ужасы президенства Трампа остались позади. Однако детали возобновившегося сотрудничества по-прежнему вызывают разочарование. Для решения глобальных проблем странам "большой семерки" будет недостаточно жидких обещаний, сделанных на саммите в Корнуолле. Задача Джо Байдена и его друзей - добиться намного большего за гораздо более короткий строк.

В заключении несколько слов об особом спектакле британского премьера Бориса Джонсона под названием "Брекзит". К досаде своих гостей, он затеял спор на тему экспорта колбасных изделий и совершенно четко дал понять, что хочет отменить протокол по Северной Ирландии, принятый в рамках соглашения с ЕС. И это при том, что минуту назад Джонсон выражал свою приверженность миропорядку, основанному на верховенстве закона. Поэтому рассчитывать на то, что новая глобальная Великобритания будет придерживаться этого принципа, все же не стоит. Для этого Соединенному Королевству понадобится более серьезный глава правительства.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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