 Саммит НАТО - впервые с участием Байдена. Каким будет итог? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.06.2021

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Европа

Саммит НАТО - впервые с участием Байдена. Каким будет итог?

В саммите НАТО впервые участвует президент США Байден. Какую роль будет играть Россия, почему на него не пригласили Украину и какие темы станут основными на встрече в Брюсселе?

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Саммит НАТО - это событие, к которому альянс готовится много месяцев и которое определяет его курс на годы вперед. Как правило, саммиты проводят один раз в два года. С нынешней встречей, которая пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе, связаны амбициозные цели - заложить основание для курса НАТО на целое десятилетие, до 2030 года.

Саммит Байдена и Путина

Главное внимание на саммитах НАТО всегда приковано к президенту США, ведь именно Вашингтон играет ключевую роль в оборонных возможностях Североатлантического альянса. В этот раз оно будет еще более пристальным из-за смены власти в Соединенных Штатах. Поэтому одной из центральных целей саммита станет согласование с новым президентом США Джо Байденом дальнейшего развития НАТО.

Джо Байден с супругой прибыл на саммит G7

Джо Байден с супругой прибыл на саммит G7 в Великобританию

Встреча в Брюсселе станет лишь одной из остановок в турне Байдена по Европе. С 11-13 июня он принимает участие в саммите G7 в Великобритании, 15 июня проведет встречу с руководством ЕС, а днем позже встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

На саммите НАТО обсудят "агрессивное поведение" РФ

Начиная с 2014 года, на каждом саммите НАТО Россия является одной из топ-тем. Также будет и в этот раз. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил 11 июня на пресс-конференции, посвященной предстоящему заседанию, что лидеры 30 стран НАТО обсудят "агрессивное поведение России". Каких-либо кардинальных изменений курса НАТО в отношении Москвы обозреватели не ожидают. Судя по официальным заявлениям в Брюсселе, эта политика и далее будет идти по "двум колеям": укрепление обороны и сдерживания, а также попытки вести диалог.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Ясно, что встреча Байдена и Путина формально не значится в повестке дня саммита НАТО. При этом собеседники DW ожидают ее обсуждения. Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете уверен, что Байден уже определился со своими целями на встрече с Путиным и проинформирует о них своих союзников по НАТО.

А вот эксперт брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши указывает на политический символизм того, что встреча с президентом РФ будет последней в серии встреч Байдена в Европе: "Так что он будет говорить с Путиным, полагаясь на единство, которого он достигнет в G7, НАТО и с ЕС". Ши уверен, что Байден будет намного более реалистичным в своих ожиданиях от России, чем оба его предшественника - Дональд Трамп и Барак Обама. "Он знает, что идти авансом на уступки не убедит Путина изменить или смягчить свое поведение", - отмечает эксперт.

Почему Украину не пригласили на саммит НАТО

В отличие от предыдущего саммита НАТО, в этот раз Украину не пригласили участвовать во встрече. Хотя такое решение привлекло внимание, политической подоплеки в нем нет. Ведь в саммите не будет участвовать ни одна третья страна, включая Грузию и двух ближайших партнеров альянса - Финляндию и Швецию. И для этого есть несколько причин.

Первая из них состоит в том, что этом первый саммит НАТО с Байденом. Определять свой дальнейший путь в альянсе предпочитают между собой. Подобное случилось и в 2017 году, когда Трамп впервые посетил НАТО. Тогда на встречу глав государств и правительств, которой не придали статус саммита, также не пригласили партнеров. Исключением стал только премьер Черногории, ведь эта страна находилась уже на пороге членства и формально вступила в альянс спустя две недели. А вот уже на саммит 2018 года пригласили и Украину, и Грузию.

Еще одна причина является практической. При обилии саммитов в календаре турне Байдена по Европе, на заседание НАТО отвели один день. В таком случае для участия партнеров времени просто не будет.

Что Украина получит на саммите НАТО вместо ПДЧ?

И все же Украина будет играть важную роль на заседании в Брюсселе. Показательным стало то, что Столтенберг обсудил 10 июня с Зеленским предстоящий саммит и заверил Украину в поддержке. Генсек ожидает, что лидеры стран альянса подтвердят решение саммита в Бухаресте в 2008 году, где Киеву и Тбилиси пообещали в будущем членство в НАТО.

Украинское руководство своего главного желания от саммита никогда не скрывало: получить План действий по членству (ПДЧ) . Впрочем, уже очевидно, что в этот раз ни Киев, ни Тбилиси его не получат. "Это не означает, что Украина вообще не получит ПДЧ. Она просто не получит его сейчас", - говорит Бруно Лете.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

В Киеве понимают, что Украине сейчас не дадут ПДЧ. Вместо этого Зеленский избрал стратегию добиваться того, чтобы вопрос пути к членству обсуждали в НАТО. "Уже около семи лет Украина стучится в двери НАТО. Может сейчас пришло время прекратить стучать и начать толкать эти двери. Так что я согласен со стратегией Киева… Ты просишь много, чтобы получить что-то", - отмечает Лете.

Судя по всему, с пустыми руками Украина после нынешнего саммита не останется. "Я ожидаю, что мы согласимся усилить способность НАТО тренировать вооруженные силы наших партнеров и усиливать их возможности (обороняться. - Ред.)", - заявил Столтенберг.

Как НАТО готовится к будущему

Генсек назвал нынешний саммит "поворотным моментом для нашего альянса и нашей коллективной безопасности". Он объяснил это тем, что НАТО приходится одновременно реагировать на множественные "угрозы и вызовы". Многие из них отсутствуют в нынешней стратегической концепции альянса, принятой в 2010 году.

В частности, в ней не упоминается Китай, ставший теперь одной из главных тем не только для США, но и для других членов НАТО. Столтенберг уверяет, что КНР не является "противником" альянса. Но сразу же добавляет: "Их оборонный бюджет уже второй по размеру, они много инвестируют в новые современные вооружения и располагают крупнейшим флотом в мире. И они не разделяют наши ценности". Главным открытым вопросом саммита обозреватели называют то, какой курс в отношении Китая изберет НАТО, ведь внутри нее есть разные взгляды на КНР.

Также на встрече планируют рассмотреть инициативу Столтенберга "НАТО 2030" и дать ему задание подготовить новую стратегическую концепцию, на текущее десятилетие. Утверждать ее будут уже на следующем саммите, в 2022 году.

Наконец, на встрече в Брюсселе хотят позаботиться, чтобы альянс сохранил свое технологическое преимущество. Для этого Столтенберг предложил запустить "акселератор оборонных инноваций" и создать фонд инноваций НАТО, который, в частности, будет вкладывать деньги в оборонные стартапы.

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