Президент США Байден приехал в Европу. Чтобы говорить о России и Китае?

Восемь дней, четыре саммита, три страны. План первой поездки Джо Байдена в Европу в качестве президента США наполнен встречами. Байден примет участие в саммите G7 в Карбис-Бэй в Великобритании, а также в саммите НАТО и саммите ЕС - США, которые пройдут в Брюсселе. За переговорами с союзниками последует встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Также запланировано множество двусторонних переговоров, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), и краткая аудиенция с королевой Елизаветой в Виндзорском замке.
Байден надеется на союз с ЕС против Китая
Как дал понять перед отлетом из Вашингтона советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан, поездка нового президента США, в первую очередь, направлена на объединение западных демократий против авторитарных систем в России и особенно в Китае. Между тем, с точки зрения европейцев, по словам одного из дипломатов ЕС, целями саммитов являются "борьба с пандемией, защита климата и преимущества, которые либеральные демократии могут принести миру".
Именно поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, будучи председателем встречи G7, пригласил на нее в качестве гостей и другие крупные демократические страны, такие как Индия, Южная Африка, Австралия и Южная Корея. Джонсон, который после Brexit хочет представить свою страну в качестве лидера мирового общественного мнения, мечтает о новом "альянсе демократических государств".
Яна Пульерин
Но президент США не может рассчитывать на то, что в ходе этой первой поездки ему удастся создать прочный "союз против Китая", - говорит в интервью DW политический аналитик Яна Пульерин (Jana Puglierin), глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Франция и Германия, в частности, имеют свои собственные представления о политике в отношении Китая. Они по-прежнему стремятся к сотрудничеству с Пекином по экономическим вопросам и защите климата. Хотя ЕС и ввел новые санкции против китайских граждан из-за репрессий против уйгурского меньшинства, он не обозначил свою позицию по ситуации в Гонконге так же четко, как это сделали США.
Главное ожидание Джо Байдена от серии саммитов - это четкое обязательство об увеличении инвестиций со стороны Запада, нацеленных на то, чтобы сдержать китайское влияние в Африке и Восточной Европе. "Предполагается, что результатом саммита G7 станет создание глобального инфраструктурного партнерства с развивающимися экономиками для перехода к более экологичным технологиям. Это должно стать альтернативой инициативе "Один пояс - один путь", которая не подразумевает сдерживание Китая", - объясняет Яна Пульерин. Американцы также хотят, чтобы НАТО уделяла больше внимания военным угрозам, исходящим от Китая. Россия, как главная угроза в Европе, тем не менее, не должна оставаться вне поля зрения.
Отличие визита Байдена от Трампа
От встречи президентов США и России в Женеве на следующей неделе у Яны Пульерин больших ожиданий нет. Конфликты с Россией по поводу Украины и Беларуси зашли в тупик. Важно, чтобы Джо Байден смог послать Владимиру Путину четкий сигнал о том, что Запад выступает единым фронтом. Таким образом, с точки зрения США, череда саммитов станет хорошей возможностью синхронизировать позиции.
Городок Карбис-Бэй в Корнуэлле станет местом проведения саммита "большой семерки"
В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, Джо Байден видит в европейцах не противников, а ценных партнеров, считает Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer), эксперт по внешней политике партии "зеленых" в Европарламенте. Дипломаты ЕС, которые ведут подготовку к саммитам, настроены крайне оптимистично. "Здесь царит хорошая атмосфера. Все участники встречи выражают готовность к дальнейшему взаимодействию. Это радикально отличается от того, что было раньше", - рассказывает DW один из дипломатов.
Ожидается, что саммит между лидерами США и ЕС, который состоится на следующей неделе, будет посвящен возвращению в нормальное русло после торговых конфликтов и отмене штрафных пошлин, введенных президентом Трампом. В Брюсселе говорят, что, судя по проекту декларации саммита, все выглядит весьма многообещающе. Но Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям предостерегает от излишней эйфории. Европейцы, кроме того, не уверены, будет ли Джо Байден неукоснительно следовать новому курсу международного сотрудничества.
Спорные моменты между ЕС и США остаются
В отношениях между США и ЕС остается и достаточно спорных моментов, таких как вывод войск из Афганистана, дискуссия вокруг газопровода "Северный поток - 2" или предложение США временно отменить патент на вакцины от ковида. Последний пункт встречает сопротивление со стороны ЕС - Брюссель, скорее, готов согласиться на более широкое лицензирование производства препаратов от коронавируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы богатые страны передали как можно больше доз вакцин более бедным государствам. ЕС уже экспортирует большую часть производимой им вакцины. Теперь этому примеру должны последовать США и Великобритания, чтобы инициатива ООН COVAX могла увеличить объем поставок.
В Корнуэлле лидеры стран "большой семерки" встретятся лицом к лицу впервые за два года
На живописном побережье на юго-западе Великобритании лидеры стран "большой семерки" встретятся лицом к лицу впервые за два года. "Это невероятно облегчает работу по сравнению с временем разгара пандемии", - прокомментировал DW предстоящий саммит один из дипломатов ЕС. Тем не менее и членам делегаций, и аккредитованным журналистам придется соблюдать строгие правила ограничения и проходить тесты на ковид.
Нынешний саммит будет существенно отличаться от предыдущего, состоявшегося в 2019 году во французском городе Биарриц. Акций протеста, традиционно сопровождающих подобного рода встречи, также будет меньше: из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Oxfam, Attac и другие организаторы протестов ожидают гораздо меньшего количества протестующих. Обеспечивать безопасность участников трехдневного саммита будут около 6000 полицейских.
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Автор: Виталий Кропман