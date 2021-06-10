 Байден шагает по Европе… И пойдет Путину навстречу? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.06.2021

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Мир

Байден шагает по Европе… И пойдет Путину навстречу?

Президент США Джо Байден начал европейское турне. Он примет участие в саммитах G7 и НАТО, встретится с Меркель и Путиным. Не только Сергей Елкин хотел бы знать, что в чемодане у Байдена.

Джо Байден шагает по карте Европы - карикатура Сергея Елкина

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