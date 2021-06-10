Байден шагает по Европе… И пойдет Путину навстречу?

Президент США Джо Байден начал европейское турне. Он примет участие в саммитах G7 и НАТО, встретится с Меркель и Путиным. Не только Сергей Елкин хотел бы знать, что в чемодане у Байдена.
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