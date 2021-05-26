 Байден поручил спецслужбам выяснить причины пандемии коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2021

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Мир

Байден поручил спецслужбам выяснить причины пандемии коронавируса

Президент США заявил, что первый отчет, предоставленный ему разведсообществом, не позволяет прийти к однозначному выводу о причине возникновения пандемии. Новый доклад должен быть готов через 90 дней.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 26 мая.

"Вскоре после того, как я стал президентом, я попросил своего помощника по национальной безопасности поручить разведсообществу подготовить отчет о наиболее свежих результатах их анализа происхождения COVID-19", - сказал американский лидер. В частности, указал Байден, необходимо было прояснить возникла ли болезнь в результате контакта с инфицированным животным или же в результате происшествия в лаборатории.

Президент признал, что американское разведсообщество на данный момент не располагает достаточной информацией, позволяющей дать оценку, какой из сценариев был бы более вероятным. Поэтому он поручил спецслужбам активизировать усилия и представить дополнительный отчет в течение 90 дней. За это время разведсообщество сможет расширить сбор и анализ информации, "что позволит нам сделать окончательный вывод", заявил Джо Байден.

Китай отвергает все обвинения

В мире давно циркулируют неподкрепленные доказательствами слухи о том, что коронавирус мог быть получен в лаборатории в китайском городе Ухань и, возможно, причиной пандемии стала некая авария в этом научном учреждении. В Китае до сих пор категорически отвергают подобные обвинения.

Китай также опроверг появившиеся в последние дни в американских СМИ сообщения, согласно которым трое ученых из Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года были госпитализированы с тяжелым инфекционным заболеванием.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в исследовании, представленном в марте 2021 года, пришли к выводу, что вирус имел естественное происхождение и передался человеку от животных. Ученые назвали "крайне маловероятной" версию искусственного создания SARS-CoV-2.

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    Автор: Дарья Брянцева


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