 ВОЗ: Коронавирус передался человеку через животное-посредника | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2021

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Мир

ВОЗ: Коронавирус передался человеку через животное-посредника

Эксперты ВОЗ считают крайне маловероятной теорию, согласно которой пандемия началась из-за аварии в лаборатории. Приоритетной версией они считают передачу вируса человеку через животное-посредника.

Зоолог берет мазок из пасти летучей мыши

Наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 является его передача человеку от летучих мышей через животное-посредника. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованном в понедельник, 29 марта, в Женеве.

В документе отмечается, что гипотеза об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане является "крайне маловероятной". Эту версию особенно активно продвигал бывший президент США Дональд Трамп. Исследователи рассмотрели несколько версий передачи человеку SARS-CoV-2. Несмотря на то, что самой вероятной признана гипотеза о животном-посреднике, они не исключили и прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку.

Международные эксперты по зоологии, эпидемиологии и другим дисциплинам в январе посетили Ухань, где на протяжении нескольких недель изучали возможные истоки пандемии. Китай в этой связи отметил, что данная миссия была бы невозможной без поддержки со стороны научных кругов КНР. На данное время коронавирусом во всем мире заразились уже 127 млн человек, более 2,78 млн из них умерли.

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  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

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  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

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  • Владелец ресторана Лай Юнь

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    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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