Зеленский у Байдена. Что об итогах встречи говорят в Украине

1 сентября 2021 года президент США Джо Байден провел двухчасовую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ее результатом стали: рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, меморандум в 30 миллиардов долларов на строительство энергоблока на Хмельницкой АЭС и заявление о поддержке евроатлантических устремлений Украины. Украинские обозреватели разошлись в оценках значимости и результатов рабочего визита Зеленского в Вашингтон.

Какие договоренности были достигнуты

Согласно протоколу, на встречу президентов Украины и США отводилось 45 минут, но она продлилась более двух часов. После нее было обнародовано совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. По словам Зеленского, Байден поддержал и стремление Украины относительно НАТО. "Я чувствую, и слышал это от президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, но каким будет этот путь, трудно сказать", - приводят слова Зеленского украинские СМИ.

Владимир Фесенко, политический эксперт

Украино-американское сотрудничество по борьбе с киберугрозами, договоренность об использовании Украиной американских технологий в оборонных проектах и планы на осеннем заседании Комиссии стратегического партнерства утвердить новую Хартию о повышенном статусе партнерства являются свидетельством успешных переговоров Зеленского с Байденом, считает украинский политэксперт Владимир Фесенко. Он напомнил, что кроме этого, главы оборонных ведомств Украины и США заключили стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое усилит сотрудничество по безопасности в Черном море, обмен киберинформацией и разведывательными данными, а также дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

В отличие от Фесенко, киевский политолог Виктор Небоженко видит в этих документах только лишь рамочные декларации, а не конкретные достижения или гарантии безопасности. Соединенные Штаты сейчас заняты отношениями с Европой, Афганистаном, взаимодействием с Россией и Китаем, и еще не знают, что делать с Украиной, считает Небоженко. "Вашингтон не боится потерять свои позиции в Украине и не ожидает, что Россия может увеличить здесь свое влияние. Это новая ситуация, которая свидетельствует, что или США что-то знают, или уже поделили сферы влияния с Москвой", - не исключил эксперт.

Что с "Северным потоком - 2"

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который рассматривают как угрозу для европейской энергетической безопасности", - сказано в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США. Вашингтон настаивает на недопустимости использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Кроме того, в заявлении задекларирована поддержка правительствами Украины и США усилий по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Михаил Гончар, президент киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХ"

Хотя оба президента ничего не сказали о проблеме "Северного потока - 2" во время своих выступлений перед прессой по завершении их встречи, сам факт упоминания об этом газопроводе в тексте совместного заявления свидетельствует, что Украине удалось "выжать максимально возможное" в ходе визита Зеленского, считает президент киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. "Задача остановить достройку скандального газопровода во время этого визита не ставилась. Но сохранить состояние неопределенности режима его эксплуатации в будущем удалось и это очень разозлило Москву", - сказал эксперт.

Сначала реформы - потом инвестиции

"В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость Национального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций", - сказано в совместном украино-американском заявлении. Но единственным конкретным свидетельством успеха двустороннего экономического сотрудничества стал меморандум между американской компанией Westinghouse и украинским "Энергоатомом" о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС. В будущем планируется построить еще четыре блока по технологии Westinghouse. Общая стоимость проекта достигает 30 млрд долларов.

Но украинские обозреватели отмечают, что меморандум не является контрактом, а только декларацией. Воплощение этих планов в жизнь будет зависеть от продвижения Украины по пути реформ, которые рекомендует Международный валютный фонд и именно они перечислены в совместном украино-американском заявлении.

По мнению Виктора Небоженко, все это свидетельствует о том, что Украина стала для США страной, в которой нельзя быстро добиться серьезных успехов. "А когда Зеленский еще и представил свой нереалистичный план трансформации Украины на сумму в 227 миллиардов долларов, американцы поняли, что говорить в Украине пока еще не с кем, а Зеленский не создал той политической силы, которая может воплотить в жизнь его предложения. Поэтому в ходе этого визита не произошло ничего плохого, но и ничего хорошего, американцы остановились на требованиях простых вещей и простых реформ с тем, чтобы влиять на краткосрочные шаги Украины", - отметил Небоженко.

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