 Зеленский у Байдена: что стоит за сдержанностью Вашингтона и чего ждать | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 29.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский у Байдена: что стоит за сдержанностью Вашингтона и чего ждать

Президент Украины Зеленский долго ожидал визита в США, но Белый дом не спешил. У Киева накопилось много пожеланий Байдену и надежд на него, ряд из которых эксперты считают завышенными.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский довольно долго ждал визита в США, и так совпало, что его встреча с Джо Байденом пройдет в тяжелый день для хозяина Белого дома. В Вашингтоне примут украинского президента во вторник, 31 августа - это крайний срок вывода американских войск из Афганистана, который сопровождается тяжелыми потерями - человеческими и имиджевыми. Не исключено, что на этом фоне встреча снова может быть перенесена на день-два. До этого подготовка саммита сопровождалась неожиданной для Киева сдержанностью со стороны нового президента Соединенных Штатов. 

Белый дом

Зеленского примут в Белом доме впервые за два года его президентства

Макс Бергманн, эксперт Вашингтонского Центра американского прогресса, называет визит "давно назревшим" и "жизненно важным". Он считает, что встреча "продемонстрирует поддержку и подтвердит партнерство" США и Украины. "Хорошего визита" и "нового импульса" ожидает и бывший посол США в Украине, эксперт Стэнфордского университета Стивен Пайфер. Он считает, что Байден существенно отличается от своего предшественника Дональда Трампа, поскольку "понимает значение успешной Украины для американских интересов в Европе".

Для Зеленского это первый визит в США за два года после его избрания президентом. Киев долго его добивался, подогревая ожидания от переговоров громкими заявлениями, но Байден вел себя сдержанно. Некоторые западные аналитики называют такую политику benign neglect, то есть "нарочитое невнимание" или "благотворное невмешательство", цель которого - дать понять, что Киев должен быть самостоятельным и проводить реформы.   

Сдержанность Байдена удивила Киев

Сигналов было много. Выступая с первой программной речью после вступления в должность, Байден ни разу не упомянул Украину. Первого телефонного разговора с новым хозяином Белого дома Зеленскому пришлось ждать два месяца. Президент Украины очень хотел, чтобы Байден встретился с ним до своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но этого не произошло. Наконец, срок визита Зеленского в Вашингтон дважды переносился - с конца июля на конец августа, а затем с 30 на 31 августа.

Путин и Байден на саммите в Женеве, июнь 2021

Путин и Байден на саммите в Женеве, 16 июня 2021 года

В Киеве были удивлены таким подходом, поскольку Байден знает Украину лучше всех своих предшественников, часто бывал там, будучи вице-президентом в администрации Обамы, и даже выступал в украинском парламенте. В экспертных кругах нет единого мнения, с чем связана нынешняя холодность Вашингтона.

В СМИ звучали предположения о том, что Белый дом мог был быть недоволен сменой руководства госкомпании "Нафтогаз Украины" и якобы недостаточной борьбой властей в Киеве с влиянием олигархов. При Байдене США ввели санкции против бывшего партнера Зеленского по медиабизнесу предпринимателя Игоря Коломойского, обвинив его в коррупции. В июне президент Украины внес в парламент закон о деолигархизации.

Александр Краев, эксперт киевского аналитического центра "Украинская призма", полагает, что у Киева были завышенные ожидания и объясняет сдержанность Вашингтона тем, что США при Байдене "не видят совместного восприятия некоторых вызовов". "Со своей стороны США сделали неплохие вложения - были расширены бюджеты (на поддержку Киева. - Ред.), предоставлены специальные консультации", - говорит Краев. Кроме того, по его словам, Байден инвестировал свой политический капитал, когда в апреле позвонил Путину и "помог остановить скопление российских войск на границе Украины".

Американский эсминец Росс в порту Одессы, июнь 2021 года

Американский эсминец "Росс" в порту Одессы, июнь 2021 года

Правда, тогда же США объявили об отправке в Черное море двух военных кораблей, но позднее передумали. Как указывает эксперт, Вашингтон ждет от Киева "выполнения своих обязательств - представления видения процесса реформ, определенных результатов борьбы с олигархами, а также работы судебной системы". Похожее мнение высказывает и Макс Бергманн из Центра американского прогресса: "Я думаю, что при администрации Байдена (у Киева. - Ред.) не будет карт-бланша, она будет требовать от украинского правительства избавиться от коррупции". 

Завышенные ожидания Зеленского

В Киеве ожидания от визита колеблются между желанием получить поддержку по ключевым вопросам до радости от того, что поездка вообще состоится. Так, Зеленский надеется услышать позицию Байдена по сделке США с Германией, в результате которой Вашингтон отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток-2" - в нем Украина видит угрозу для своей безопасности. Строительство может завершиться как раз в дни визита Зеленского в Вашингтон.

Судно Fortuna укладывает трубы Северного потока-2

Строительство "Северного потока-2" подходит к концу

Ранее украинский президент называл такое решение вопроса с "Северным потоком-2" "поражением" Байдена и не скрывал удивления тем, что узнал об этой сделке из прессы. В интервью перед визитом Зеленский говорил, что рассчитывает услышать, как США будут вести себя, если Россия использует газопровод против Украины. Александр Краев полагает, что на стадии введения газопровода в эксплуатацию Киев все еще надеется остановить проект и хочет узнать позицию США на сей счет. 

Не менее важна для Украины и роль Вашингтона в разрешении конфликта в Донбассе. Зеленский не раз отмечал, что хотел бы присоединения США к международным переговорам в "нормандском формате", но пока за океаном реагировали на такие заявления без энтузиазма. Александр Краев не верит в то, что американцы пойдут на такой сценарий, находя более вероятными другие варианты. По его мнению, одним из конкретных результатов переговоров Зеленского в Вашингтоне могло бы стать назначение спецпредставителя США по Украине. После отставки Курта Волкера эта должность вакантна.

Наконец, открытым остается вопрос о том, удастся ли Украине услышать от Байдена обещания по вступлению страны в НАТО и предоставлению ей Плана действий по членству (ПДЧ). Ранее Зеленский говорил, что хочет получить четкий ответ -  "да или нет". Россия не раз давала понять, что для нее членство Киева в альянсе - одна из красных линий. Обозреватели сомневаются, что Байден выступит на этот раз с конкретными обещаниями. После телефонного разговора лидеров двух стран в июне офис президента Зеленского поспешил сообщить, что Байден "отметил важность" ПДЧ для Украины. Позднее сообщение было изменено, упоминание о поддержке Байденом ПДЧ исчезло. 

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 20:51

Байден не топит "Северный поток-2" из-за встречи с Путиным или дело в Меркель? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Дмитрий Медведев о соглашении по Северному потоку-2 (23.08.2021)  

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": что говорят Киев и Москва (22.07.2021)  

Реклама