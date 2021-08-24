Зеленский у Байдена: что стоит за сдержанностью Вашингтона и чего ждать

Владимир Зеленский довольно долго ждал визита в США, и так совпало, что его встреча с Джо Байденом пройдет в тяжелый день для хозяина Белого дома. В Вашингтоне примут украинского президента во вторник, 31 августа - это крайний срок вывода американских войск из Афганистана, который сопровождается тяжелыми потерями - человеческими и имиджевыми. Не исключено, что на этом фоне встреча снова может быть перенесена на день-два. До этого подготовка саммита сопровождалась неожиданной для Киева сдержанностью со стороны нового президента Соединенных Штатов.

Зеленского примут в Белом доме впервые за два года его президентства

Макс Бергманн, эксперт Вашингтонского Центра американского прогресса, называет визит "давно назревшим" и "жизненно важным". Он считает, что встреча "продемонстрирует поддержку и подтвердит партнерство" США и Украины. "Хорошего визита" и "нового импульса" ожидает и бывший посол США в Украине, эксперт Стэнфордского университета Стивен Пайфер. Он считает, что Байден существенно отличается от своего предшественника Дональда Трампа, поскольку "понимает значение успешной Украины для американских интересов в Европе".

Для Зеленского это первый визит в США за два года после его избрания президентом. Киев долго его добивался, подогревая ожидания от переговоров громкими заявлениями, но Байден вел себя сдержанно. Некоторые западные аналитики называют такую политику benign neglect, то есть "нарочитое невнимание" или "благотворное невмешательство", цель которого - дать понять, что Киев должен быть самостоятельным и проводить реформы.

Сдержанность Байдена удивила Киев

Сигналов было много. Выступая с первой программной речью после вступления в должность, Байден ни разу не упомянул Украину. Первого телефонного разговора с новым хозяином Белого дома Зеленскому пришлось ждать два месяца. Президент Украины очень хотел, чтобы Байден встретился с ним до своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но этого не произошло. Наконец, срок визита Зеленского в Вашингтон дважды переносился - с конца июля на конец августа, а затем с 30 на 31 августа.

Путин и Байден на саммите в Женеве, 16 июня 2021 года

В Киеве были удивлены таким подходом, поскольку Байден знает Украину лучше всех своих предшественников, часто бывал там, будучи вице-президентом в администрации Обамы, и даже выступал в украинском парламенте. В экспертных кругах нет единого мнения, с чем связана нынешняя холодность Вашингтона.

В СМИ звучали предположения о том, что Белый дом мог был быть недоволен сменой руководства госкомпании "Нафтогаз Украины" и якобы недостаточной борьбой властей в Киеве с влиянием олигархов. При Байдене США ввели санкции против бывшего партнера Зеленского по медиабизнесу предпринимателя Игоря Коломойского, обвинив его в коррупции. В июне президент Украины внес в парламент закон о деолигархизации.

Александр Краев, эксперт киевского аналитического центра "Украинская призма", полагает, что у Киева были завышенные ожидания и объясняет сдержанность Вашингтона тем, что США при Байдене "не видят совместного восприятия некоторых вызовов". "Со своей стороны США сделали неплохие вложения - были расширены бюджеты (на поддержку Киева. - Ред.), предоставлены специальные консультации", - говорит Краев. Кроме того, по его словам, Байден инвестировал свой политический капитал, когда в апреле позвонил Путину и "помог остановить скопление российских войск на границе Украины".

Американский эсминец "Росс" в порту Одессы, июнь 2021 года

Правда, тогда же США объявили об отправке в Черное море двух военных кораблей, но позднее передумали. Как указывает эксперт, Вашингтон ждет от Киева "выполнения своих обязательств - представления видения процесса реформ, определенных результатов борьбы с олигархами, а также работы судебной системы". Похожее мнение высказывает и Макс Бергманн из Центра американского прогресса: "Я думаю, что при администрации Байдена (у Киева. - Ред.) не будет карт-бланша, она будет требовать от украинского правительства избавиться от коррупции".

Завышенные ожидания Зеленского

В Киеве ожидания от визита колеблются между желанием получить поддержку по ключевым вопросам до радости от того, что поездка вообще состоится. Так, Зеленский надеется услышать позицию Байдена по сделке США с Германией, в результате которой Вашингтон отказался от новых санкций против газопровода "Северный поток-2" - в нем Украина видит угрозу для своей безопасности. Строительство может завершиться как раз в дни визита Зеленского в Вашингтон.

Строительство "Северного потока-2" подходит к концу

Ранее украинский президент называл такое решение вопроса с "Северным потоком-2" "поражением" Байдена и не скрывал удивления тем, что узнал об этой сделке из прессы. В интервью перед визитом Зеленский говорил, что рассчитывает услышать, как США будут вести себя, если Россия использует газопровод против Украины. Александр Краев полагает, что на стадии введения газопровода в эксплуатацию Киев все еще надеется остановить проект и хочет узнать позицию США на сей счет.

Не менее важна для Украины и роль Вашингтона в разрешении конфликта в Донбассе. Зеленский не раз отмечал, что хотел бы присоединения США к международным переговорам в "нормандском формате", но пока за океаном реагировали на такие заявления без энтузиазма. Александр Краев не верит в то, что американцы пойдут на такой сценарий, находя более вероятными другие варианты. По его мнению, одним из конкретных результатов переговоров Зеленского в Вашингтоне могло бы стать назначение спецпредставителя США по Украине. После отставки Курта Волкера эта должность вакантна.

Наконец, открытым остается вопрос о том, удастся ли Украине услышать от Байдена обещания по вступлению страны в НАТО и предоставлению ей Плана действий по членству (ПДЧ). Ранее Зеленский говорил, что хочет получить четкий ответ - "да или нет". Россия не раз давала понять, что для нее членство Киева в альянсе - одна из красных линий. Обозреватели сомневаются, что Байден выступит на этот раз с конкретными обещаниями. После телефонного разговора лидеров двух стран в июне офис президента Зеленского поспешил сообщить, что Байден "отметил важность" ПДЧ для Украины. Позднее сообщение было изменено, упоминание о поддержке Байденом ПДЧ исчезло.

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