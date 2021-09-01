Украина и США видят в "Северном потоке - 2" угрозу энергобезопасности Европы  

В совместном заявлении по итогам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского Вашингтон и Киев обозначили ключевые направления сотрудничества, кроме того, Украина получила ряд заверений. Заявление опубликовано на сайтах Белого дома и Офиса президента Украины в ночь на четверг, 2 сентября.

В частности, США подтвердили, что "никогда не признают российскую аннексию Крыма" и поддерживают мирные усилия Украины по возвращению полуострова, в частности, путем создания Крымской платформы. Вашингтон также признаёт право Украины "выбирать свой собственный внешнеполитический курс, свободно от внешнего вмешательства, включая стремление вступить в НАТО". США поддерживают реформы в украинском оборонном ведомстве, продолжают выделять Украине военную помощь и собираются более интенсивно сотрудничать с Киевом в области кибербезопасности.

В энергетической сфере США и Украина продолжают выступать против строительства газопровода "Северный поток - 2", который обе страны считают "угрозой для европейской энергетической безопасности". США будет выступать за сохранение украинского транзита газа и будет противодействовать использованию Кремлем энергетики в качестве геополитического оружия.

В документе указывается, что администрация США планирует выделить Украине в 2021 году более 463 миллионов долларов помощи, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию.

В среду Байден и Зеленский встретились в Белом доме. Это первый визит Зеленского в Белый дом в качестве главы украинского государства. Переговоры двух лидеров первоначально были назначены на 30 августа, но дважды переносились. "Украина и Соединенные Штаты имеют схожие ценности", - подчеркнул на встрече президент США. Глава Белого дома заверил Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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