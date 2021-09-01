 ″Северный поток - 2″: Зеленский будет добиваться от США санкций в отношении РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2021

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Мир

"Северный поток - 2": Зеленский будет добиваться от США санкций в отношении РФ

По словам Зеленского, находящегося с визитом в Вашингтоне, если "Северный поток - 2" "будет работать", Киев обратится к США за гарантиями энергобезопасности.  

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Киев в случае запуска газопровода "Северный поток - 2" будет добиваться от Вашингтона введения санкций в отношении России, связанных с гарантиями энергетической безопасности Украины. Об этом заявил в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит в среду, 1 сентября, информационное агентство "Укринформ".

Зеленский пообщался с журналистами после презентации программы трансформации Украины, проводившейся для представителей американских аналитических центров.

"Обсудим конкретные вещи и гарантии"

На просьбу прокомментировать ситуацию с "Северным потоком - 2" глава украинского государства заявил: "Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать". "Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии", - отметил он. На уточняющий вопрос одного из журналистов, идет ли речь об ограничительных мерах, Зеленский ответил: "Да, я имею в виду санкции".

Зеленский принял участие в презентации плана трансформации Украины

Представляя будущую трансформацию Украины, президент уточнил, что речь идет о более 80 запланированных проектов на общую сумму в 277 млрд долларов (около 234 млрд евро), передало агентство "Интерфакс". Эти инициативы предусматривают финансирование за счет госбюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Зеленский выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана. Как ожидается, он определит развитие страны на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба", добавил украинский лидер.

Встреча Зеленского с Байденом должна пройти 1 сентября

Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. На 1 сентября запланирована его встреча с американским президентом Джозефом Байденом. С ним украинский лидер планирует обсудить конфликт на востоке Украины, "Северный поток - 2" и гарантии энергобезопасности Украины.

Владимир Зеленский впервые посетил США с визитом с момента вступления в должность президента Украины два года назад. Изначально переговоры Зеленского и Джозефа Байдена были назначены на 30 августа, но дважды переносились.

Во вторник, 31 августа, глава украинского государства сообщил в Twitter о подписании соглашения о стратегических основах оборонного партнерства с Минобороны США.

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