 Германия и США ведут переговоры с Киевом о помощи из-за ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии об Украине | DW | 23.08.2021

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Украина

Германия и США ведут переговоры с Киевом о помощи из-за "Северного потока - 2"

В рамках конференции Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Германии, США и Украины по ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".

Строительство Северного потока - 2 в Германии

Строительство "Северного потока - 2" в Германии

"Германия очень хорошо осознает стратегическое значение "Северного потока - 2" для Украины и со всей серьезностью относится к обоснованной обеспокоенности Украины", - заявил после встречи в понедельник, 23 августа, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). До этого Альтмайер и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в рамках учредительной конференции Крымской платформы в Киеве провели переговоры с украинским коллегой Германом Галущенко по вопросу помощи Киеву в связи с проектом Nord Stream 2. 

Украинский министр в свою очередь сообщил, что на встрече с коллегами из Германии и США состоялось подробное обсуждение вопросов и тех угроз, которые Киев видит в строительстве нового газопровода из России в Европу. При этом был сделан акцент на необходимость не допустить использование Россией газа в качестве оружия. "Мы подробно обсудили важность и возможность обеспечения безопасности поставок газа, обеспечения транзита и шаги, которые обеспечат гарантии Украине в сохранении транзитного потенциала", - указал Галущенко.

Кроме того, стороны детально обсудили применение Третьего энергетического пакета ЕС и устранение монополии "Газпрома" на рынке энергоносителей, а также проблему реформирования энергетического сектора Украины. При этом одним из вопросов является синхронизация с энергосистемой ЕС с точки зрения декаборнизации и технологий, отмечается далее.

Сделка США и Германии о завершении проекта Nord Stream 2

21 июля стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг "Северного потока - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины либо в случае агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу.

Во время визита в Киев 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила, что Берлин будет выступать за дальнейшие санкции в отношении Москвы, если российские власти будут использовать новый газопровод в качестве геополитического оружия. Меркель подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа после 2024 года. Она указала на желание Германии, чтобы договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в 2024 году, был продлен как можно быстрее.

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    Автор: Андрей Гурков


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