Зеленский просит Байдена помочь с освобождением украинских политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джозефа Байдена помочь с освобождением людей, незаконно задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в России. В списках, которые Киев передал Вашингтону, указаны имена около 450 человек, отметил глава украинского государства в ходе встречи двух лидеров в Вашингтоне в среду, 1 сентября.

"Украина и Соединенные Штаты имеют схожие ценности", - подчеркнул президент США. Глава Белого дома заверил Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Байдена, сотрудничество двух стран в период празднования 30-летия независимости Украины "крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче". Зеленский поблагодарил американского лидера за помощь в противодействии агрессии России.

Это первый визит Зеленского в Белый дом в качестве главы украинского государства. Переговоры двух лидеров первоначально были назначены на 30 августа, но дважды переносились. По словам украинского президента, стороны обсудят среди прочего конфликт на востоке Украины, вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также обновление стратегического партнерства Вашингтона и Киева.

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