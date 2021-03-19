 Комментарий: Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 06.08.2021

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Мнения

Комментарий: Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией

Предложив пророссийски настроенным жителям "ЛНР" и "ДНР" уехать в Россию, Зеленский окончательно дал понять, что ни на какие уступки Москве он идти не готов, считает Сергей Руденко.

Карикатура Сергея Елкина: Зеленский и Путин дерутся паспортами

Призыв Владимира Зеленского к жителям самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" определиться, с кем они - с Украиной или Россией, ставит точку в метаниях самого главы украинского государства. Озвученная им формула: "хочешь жить в РФ, езжай туда", дает четко понять и жителям ОРДЛО с двуглавым паспортом в кармане, и Москве: будущее Донбасса официальный Киев видит без какого-либо влияния России. Кремль, похоже, окончательно потерял Зеленского.

Чемодан, вокзал, Россия

Сегодня трудно сказать, чем бы закончилось участие Зеленского в президентских выборах 2019 года, если бы два года назад он предложил соотечественникам, ностальгирующим по России, собрать чемодан и уехать в РФ. Часть жителей Украины была убеждена: победа Зеленского ускорит завершение войны на Донбассе и позволит возобновить дружеские связи с соседней страной. Да и сам он верил, что для достижения мира достаточно будет только прекращения огня.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Но за время своего правления Зеленский не раз мог убедиться, что одного его желания для восстановления мира на Донбассе мало. Как недостаточно и просто заглянуть в глаза Владимира Путина. Хозяин Кремля недвусмысленно объявил: украинцы и россияне для него - один народ, и никакой самостоятельной Украины в его понимании не существует. Особенно - в условиях, когда сотни тысяч жителей "ЛНР", "ДНР" и Крыма получили на руки паспорта граждан РФ, а миллионы украинских верующих и дальше продолжают посещать храмы филиала РПЦ.

Предложение Зеленского самоопределиться, с кем им дальше быть - с Украиной или Россией, большинство жителей ОРДЛО наверняка воспримут как оскорбление. Кому же понравится президентский призыв: "Чемодан, вокзал, Россия"? А ведь многие живущие в "ЛНР" и "ДНР" свято верят, что им должны финансово помогать обе стороны. Сегодня они живут под контролем России и ее финансовой системы, при этом Украина, по их мнению, просто обязана о них заботиться. Поэтому предложение Зеленского, которое, кстати, никого и ни к чему пока не обязывает, может их по-настоящему взбесить.

Как Москва превратила Зеленского в националиста

Реакция Москвы на заявление Зеленского была вполне предсказуемой. Представительница МИД РФ Мария Захарова считает, что украинский президент пытается избавиться от своих избирателей, которым он обещал мир. Более того, она уверена, что, предлагая жителям ОРДЛО уехать в Россию, Зеленский перешел "красную линию", отделяющую национальную политику от национализма.

Вот так с легкой руки госпожи Захаровой скромный еврейский парень, родившийся в Кривом Роге, превратился в украинского националиста. Им Зеленский, конечно же, не является. Более того - до последнего времени внутри Украины его воспринимали не иначе, как человека, на окружение которого имеет влияние Москва. Однако последние полгода изменили и самого Зеленского, и отношение к нему России.

Удар украинской власти по куму Владимира Путина - Виктору Медведчуку, закрытие трех пророссийских телеканалов в Украине, а теперь и призыв Зеленского к жителям ОРДЛО определиться со страной проживания, вывели президента Украины в национал-демократическое поле. Туда, где находится его заядлый конкурент - Петр Порошенко. Подобные метаморфозы происходили и с Леонидом Кучмой, который, усевшись в президентское кресло на пророссийской риторике, очень быстро отказался от нее.

Россия, до свиданья!

Жесткость последних высказываний Зеленского относительно и Донбасса, и Крыма следует воспринимать как свидетельство того, что президентская команда не собирается идти на уступки Москве. Риторику президента Украины можно воспринимать и как часть подготовки к "Крымской платформе". Смысл его высказываний можно сформулировать очень лаконично: "До свиданья, Россия!"

Очевидно, что в решении вопросов будущего востока Украины и крымского полуострова Зеленский полагается исключительно на международное сообщество. Никаких встреч тет-а-тет с Путиным, никаких уступок Москве, если они не прописаны в минских соглашениях. За два года президентства Зеленский прошел путь от человека, готового заглядывать в глаза Путина, до политика, который способен войти в жесткий клинч с Россией, отстаивая интересы своей страны.

Хотелось бы верить, что заявления Зеленского в адрес России это не игра на публику. Такая игра точно не уместна, когда речь идет о национальных интересах Украины. И уж тем более - если часть украинцев с российскими паспортами в кармане, на помощь которым может двинуть войска Путин, создают реальную угрозу государству.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталия Королева


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