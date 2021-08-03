 Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 05.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в РФ

Президент Украины подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет", это должно быть самостоятельное решение человека. Людей, считающих себя украинцами, Зеленский призвал держаться.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей самопровозглашенных республик на территории Донбасса самоопределиться." "Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе…", - рассказал он в интервью, опубликованном на интернет-странице телеканала "Дом" в четверг, 5 августа

При этом президент подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет", это должно быть самостоятельное решение человека."Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал Зеленский.

Донбасс никогда не будет российской территорией

Тех же жителей Донбасса, которые чувствуют себя украинцами, "уважают флаг и украинский язык", он призвал оставаться, держаться, потому что "эта земля будет деоккупирована в любом случае".

По мнению главы государства, Донбасс никогда не будет территорией России. "Неважно, сколько это будет оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом - и стена рухнет", - отметил Зеленский.

Украинский телеканал "Дом" специально организован для вещания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, его передачи идут на русском языке.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:17

Владимир Зеленский: "Германия могла бы оказать нам военную помощь" (01.06.21)

Аудио- и видеофайлы по теме

Саакашвили о роли Путина и Зеленского в конфликте вокруг Украины. DW Новости (03.05.2021)  

Курт Волкер: Путин не хочет успеха демократии в Украине(23.04.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе  

Беларусь покинул еще один спортсмен  

В Минске прошло первое заседание суда над Марией Колесниковой  