Роман о Советской России номинирован на книжную премию в ФРГ

В романе "Философский пароход" Михаэль Кёльмайер сажает Владимира Ленина на судно с высланными из Советской России и показывает Петроград времен Гражданской войны.

17 сентября станет известно, какие произведения вошли в шорт-лист престижной Немецкой книжной премии (Deutscher Buchpreis) . Как сообщает жюри, одним из номинантов стал (и вошел в лонг-лист) роман "Философский пароход" (Das Philosophenschiff) австрийского писателя Михаэля Кёльмайера (Michael Köhlmeier). Книга, выпущенная издательством Hanser в Мюнхене, представляет собой захватывающую притчу о политическом терроре и провале грандиозных идей XX столетия.

Роман "Философский пароход". О чем он?

Героиня произведения - архитектор Анук Перлеман-Якоб, родившаяся в Санкт-Петербурге в 1908 году и пережившая террор большевиков. Она приглашает писателя на свое столетие и просит гостя написать роман, рассказывающий о ее жизни.

В 14 лет девочку-подростка вместе с родителями высылают из Советской России на одном из "философских пароходов" - пассажирских судов, на которых из страны по инициативе Владимира Ульянова (Ленина) в начале 1920-х годов вывозили известных деятелей науки и культуры. На несколько дней домом Перлеман-Якоб становится роскошный лайнер на 2000 гостей, на борту которого находится всего 10 человек. Судно дрейфует в Финском заливе пять суток, а затем на борт поднимается еще один пассажир. Им оказывается сам вождь мирового пролетариата.

На 224 страницах автор умело переплетает действительность и вымысел. Мать героини, Мария Перлеман, оказывается помощницей орнитолога Сергея Бутурлина и завязывает роман с поэтом Львом Гумилевым. Отец, Михаил Якоб, в молодости входил в группу архитекторов, под руководством которых в столице Российской империи была спроектирована и построена знаменитая Большая хоральная синагога, а до высылки работал профессором Санкт-Петербургского университета.

Тайная полиция, депрессия и балалаечники в Летнем саду

Еще до отплытия парохода автор приглашает читателя на прогулку по городу времен Гражданской войны, тогда называвшемуся Петроградом. По восьмикомнатной квартире супругов Перлеман и Якоба, в которой ребенку досталась проходная комната (и потому девочка так обрадовалась собственной каюте на судне, пусть и крохотной). По небольшой гостинице в доме, куда выселили семью героини. По новой - гораздо меньшей - квартире, в которую однажды подселили еще одну семью и пришлось разграничить пространство шерстяными одеялами и пальто. По Летнему саду, где регулярно выступают музыканты - аккордеонист в компании двух скрипачей или балалаечников и барабанщика, а также тамбуринистки и певцы. Продолжатся прогулки и на двухсотметровом пароходе - в одиночестве и под покровом ночи.

Автор "Философского парохода" умело переплетает действительность и вымысел Фото: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

В послереволюционном городе найдется место и хлебу, к которому изредка удавалось добавить прогорклое масло, и долларам в потайном отсеке ящика для столовых приборов. Депрессия здесь может практически мгновенно переродиться в гиперактивность на грани панического состояния. Человеческие отношения отравлены недоверием, а тайная полиция, по словам героини, создала специальную комиссию, которая занималась одним только анализом стихов, поскольку сотрудники Государственного политического управления считали, что поэзия служит "классовым врагам" средством общения.

Городские запахи порой заставляют морщить нос - табачный дым, мужской пот, шнапс, а порой позволяют взглянуть на мир глазами беззаботного ребенка - медовый аромат воска, которым раз в неделю натирали лестницу в доме или абрикосовый лимонад в Летнем саду (по словам Анук Перлеман-Якоб - очень вкусно, хоть и напоминает средство по уходу за волосами).

Роль одной-единственной сноски в книге о революции

Замысел книги, по словам автора, пришел к нему совершенно случайно. Кёльмайер читал книгу о русской революции, о коммунизме в СССР и его распаде, наткнулся на заинтересовавшую сноску и решил копнуть тему поглубже. "Мне нравится отслеживать историю", - признался писатель в беседе с издательством.

"Российско-советский коммунизм, определивший ХХ век, был и есть не что иное, как продолжение старого деспотизма", - считает автор. Революционер Ленин лишь придал этому новый облик, но при Сталине покров был сорван, пояснил писатель. "Было время в моей жизни, когда я симпатизировал ленинизму", - признал Кёльмайер. И об этом уроженец Харда тоже пишет в своем романе.

История немецкого "Букера"

Немецкая книжная премия относится к важнейшим литературным премиям на немецком языке. Книги, ставшие победителями, выставляются в филиалах Гете-института по всему миру и переводятся на другие языки.

Немецкий аналог "Букера" присуждается с 2005 года. Награду учредил Биржевой союз немецкой книготорговли. Автор книги-победителя получает 25 тысяч евро, еще пятеро финалистов - по 2500 евро.

Кроме того, "Философский пароход" номинирован на Австрийскую книжную премию. Шорт-лист станет известен 9 октября, а вручение награды состоится 18 ноября.