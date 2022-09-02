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Ерофеев: Первый звонок зрелой диктатуры

Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
25 мин. назад

Ленин ездил к детям на новогоднюю елку. Сталин держал на руках белокурую девочку. Теперь пришло время Путину задружиться с детьми. Виктор Ерофеев об открытом уроке в Калининграде.

https://www.dw.com/ru/viktor-erofeev-pervyj-zvonok-zreloj-diktatury/a-62999195
1 сентября Владимир Путин провел открытый урок в Калининграде
Фото: Alexey Maishev/Sputnik Kremlin/AP/picture alliance

Когда диктаторы расправились с оппозицией и превратили своих министров, пропагандистов и начальников Церкви в крепостных угодников, открывается время диктаторской дружбы с детьми. Ленин ездил к детям на новогоднюю елку. Улыбчивый Сталин держал на руках на мавзолее белокурую девочку, которая много лет позже была моим преподавателем французского языка в МГУ и признавалась, что Сталин ей не понравился.

Теперь пришло время Путину задружиться с детьми. Другие просто не стоят его дружбы и времени. В день знаний, 1 сентября, Путин встретился в Калининграде с целой командой детей разного возраста. Дети продемонстировали прекрасную подготовку, они хорошо выучили свои роли.

Мы помним Путина целующего на площади в Кремле маленького мальчика в живот. До сих пор непонятно, что это было. Но тогда это был еще недозрелый диктатор. Теперь он научился быть, вы знаете каким? - добрым.

Виктор Ерофеев
Виктор ЕрофеевФото: Wolfgang Minich/picture alliance

Да-да, перед школьниками явился добрый Путин, который говорил с детьми о любви, преданности, о помощи престарелым и детям-инвалидам, о том, что сила в правде. О политике ну совсем чуть-чуть. Он мимоходом лягнул Ленина за то, что тот отдал "русские" территории Украине, которая, по словам Путина, никогда не имела государственности и объяснил, что, защищая русский мир, солдаты теряют здоровье и многие гибнут. Вот это и была его сила в правде - действительно, много гибнут. В словах президента присутствовала философия мачо, которая требует от мужчины бороться до конца - не понятно, правда, конца кого?

Добрый дядя принес патриотизм в школу. Теперь каждую неделю в школах будут поднимать торжественно, с военными ухватками, триколол, под звуки гимна. Казалось бы, подумаешь! - в Америке тоже поднимают флаг и любят свой гимн! Но дело в том, что, если реально говорить о том, что сила в правде, надо признать, что у каждого человека, каждого народа есть своя правда, которая достойна того же уважения, что и международные договоры о нерушимости границ той же Украины.

Разговор в калинградской школе еще раз склонил меня к мысли, что беседы диктаторов всегда банальны. Дети, беседовавшие с Путиным, я уверен, в жизни найдут свою правду, которая вряд ли будет совместима с банальностями. Кстати, несмотря на заученность вопросов и словесную макиажность, дети мне показались яркими. Они, наверное, вырастут и будут жить в совершенно иной, чем сейчас, стране.

Устав командовать войсками и министрами, Путин обратился к своей биографии, выделив знакомство с разведчиком-нелегалом, который поразил его тем, что он хотел служить родине, а не требовать от родины служение ему, нелегалу. Тема служения выходит за рамки работы нелегала. Служение родине предполагает то самое многообразие взглядов, подходов, представлений, инакомыслия, которое полностью исчерпалось с 24 февраля.

Кто тут играет в кошки-мышки? Путин верит в то, что говорит о любви и сострадании? Если так, то как же это совмещается со "спецоперацией"? Путин не верит своим словам, как тот же самый разведчик-нелегал, который может вешать на уши врагу всякую лапшу? Но дети же не враги! В чем сущность диктаторского патриотизма? Может быть, в служении самому себе, которого его подхалимы отождествляют с Россией?

Вот так съездит на первый звонок президент к детям в Калининград, а в результате получается тайная встреча с самим собой, но без особого результата.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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