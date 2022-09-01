День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Новый учебный год в Украине впервые начался в условиях полномасштабной российской агрессии. Поэтому формат обучения различен в разных регионах страны. По данным министерства образования и науки, все школы прифронтовых Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей обучают детей дистанционно или индивидуально. В других областях разрешена очная форма обучения школьников. Как прошел первый урок в Киеве и его пригороде Буче - репортаж DW.

Возрожденная школа в Буче

Война РФ против Украины привела к разрушению более двух тысяч учебных заведений. Очное обучение разрешено возобновить только тем школам, которые смогли оборудовать укрытия на случай воздушных тревог. Одной из них стал лицей №9 в получившем всемирную известность после освобождения от российских захватчиков городе Буча. 1 сентября классные комнаты здесь украшены синими и желтыми воздушными шариками, гирляндами и букетами цветов, с которыми пришли наряженные в основном в праздничные украинские вышиванки лицеисты.

Традиционную линейку по рекомендации властей проводить не стали, сгруппированных по классам детей сразу проводили на первый урок. Первоклассники с интересом и некоторой настороженностью наблюдали суету на школьном дворе. Более старшие ученики улыбались и были счастливы встретиться со своими школьными друзьями. Шестиклассник Владислав сказал, что помнит, как выезжал из города 24 февраля и видел в небе вражеские вертолеты. Но теперь он не испытывает страха. "Страшно только тогда, когда они начинают стрелять или отправлять ракеты. Или пугают своей ядерной бомбой", - говорит Владислав.

Директор лицея Лариса Сторожик сообщила, что во время российской оккупации в здании лицея был устроен госпиталь, "потому что больница была вся забита ранеными". Она пожаловалась, что оккупанты выламывали здесь двери и уносили из классов все, что только могли вынести. После проведенного летом ремонта в школьном подвале, где во время боев нашли убежище около четырехсот человек, обустроили укрытие на время воздушных тревог, обеспечили вентиляцию, оборудовали три классные комнаты, кинозал, тренажерный зал и санузлы. Сторожик сообщила, что лицей дает возможность учащимся выбирать разные формы обучения, в том числе онлайн и экстернат. Но не все учившиеся до войны приступят к занятиям, сейчас вернулись только шестьдесят процентов. "Кто-то еще не доехал из-за границы - мы ждем", - добавила директор.

Дети из Украины на уроке в школе в Румынии (фото из архива) Фото: Igor Burdyga/DW

В столице Украины готовы обучать всех

В Киеве из 178 тысяч школьников 138 тысяч хотят учиться очно, сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский. "Мы работаем с педагогами и директорами школ над тем, чтобы любое укрытие в учебном заведении не было территорией страха. Когда будет раздаваться сигнал тревоги, дети смогут продолжать учебный процесс", - сказал чиновник. Однако из 421 коммунальной школы Киева у 18 нет возможности организовать укрытие, и они могуть проводить обучение только онлайн.

Эта форма обучения, так же, как и экстернат, будет доступна всем желающим, в том числе и находящимся за границей украинским школьникам, которых на середину августа насчитывалось уже 20 процентов от общего числа онлайн-учащихся. "Мы готовы обучать таких детей онлайн. Но все европейские страны требуют обязательно посещать школу той страны, где находишься. Поэтому предлагаем родителям экстернат или семейное образование", - заявила директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.

Отпускать в школу своих детей все еще тревожно для родителей. Киевлянка Инна Козич выбрала для своего сына обучение онлайн, поскольку опасается за его безопасность. "В самой школе очень небольшое укрытие, детей планируют выводить в подвал соседнего торгового центра", - сказала она. Однако если в дальнейшем будет более благоприятная ситуации на фронте, готова рассмотреть очное обучение ребенка во второй четверти. "Сейчас вероятность обстрелов, как мне кажется, достаточно высока", - убеждена Козич.

В школу - с запасом продуктов и воды

По случаю начала учебного года в Украине президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее начало учебного года впервые в истории украинской независимости проходит в условиях войны. "Сегодня у нас День знаний - 190-й день знаний", - сказал он, подчеркивая, что этот день пришелся на 190-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Накануне украинская телеведущая Катерина Осадча опубликовала рекомендации полиции для родителей, в том числе - необходимость класть в школьный рюкзак детей еду и воду на несколько дней, лекарства, фонарик, телефон и запасной аккумулятор, а также записку с именами, телефонами и адресами родителей.

Осадча обратилась к родителям школьников всего мира с просьбой представить, как собирают в школу своих детей украинцы, и помнить, что бомбоубежище, где может завалить детей, могут разобрать далеко не сразу. "Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года. Ежедневно, когда будете собирать своих детей в школу, вспомните об украинской маме, которая сейчас складывает своему ребенку теплую одежду, поскольку не знает, где будут проходить уроки, в классе или бомбоубежище. И самое страшное - не знает, как пройдет этот день, будут ли "прилеты", - призвала Осадча.

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