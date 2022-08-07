 Виктор Ерофеев об ″охоте на ведьм″ в сфере культуры: Время доносов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.08.2022

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев об "охоте на ведьм" в сфере культуры: Время доносов

В Госдуме России создали "группу по расследованию антироссийской деятельности". Ее задача - выявлять "агентов иностранного влияния" в культуре. Среди "агентов" оказался Иван Ургант.

Ведущий Иван Ургант

Сегодня мы провожаем в последний путь всех тех деятелей русской культуры, которые, под прикрытием Думы и прочих органов власти, открыто и честно решили стать доносчиками, стукачами, осведомителями, информаторами, охотниками за ведьмами. В последний путь? Ну да. На таких ставят крест. Но стоит ли даже иронически отпевать тех, которые решились стать отпетыми?

В истории русской культуры репутация доносчика перекрывает все другие жизненные занятия взявшегося стучать человека. Вот, допустим, Захар Прилепин был писателем. Искал темы. Искал себя. Просил поддержки. Вставал с колен. Наконец, встал, нашел себя - лучше бы не находил. Что-то с писательством не заладилось - потянуло во власть, в Донецк, к автомату. Из Захара сделался Zахаром (наверное, сам и придумал Z) - сомнительная эволюция: власть разъедает писательскую свободу, а писателя без свободы не бывает. Но даже если он ушел в сторону партии войны - это его выбор. А вот страсть к доносительству - это уже не выбор, а пожизненное проклятие. И вот они вместе с актером Певцовым (там еще и подпевалы собрались), под эгидой некогда что-то понимавшего в справедливости партийного лидера Миронова, начинают в ультимативном порядке требовать смещения с постов, с должностей, с эстрады и т.д. тех, кого они посчитали врагами, а также их пособниками, а также пособников тех же пособников и так до массового террора. Или, скорее, громить тех, кого им приказали посчитать врагами. Задохнулись от счастья в военно-патриотическом угаре. Захотелось самим занять руководящие позиции в телевидении, в престижных театрах, наконец, в высокой политике - везде захотелось править. Не все же сидеть терпеливым. отъевшимся депутатом и слушать женскую бредово-патриотическую истерику?

Писатель Виктор Ерофеев

Писатель Виктор Ерофеев

Конечно, они пока что - всего лишь прислужники кремлевской власти, которую культура в принципе бесит, потому что у культуры иные принципы. Культура борется с энтропией, а власть, решившись на братоубийственный апокалипсис, полностью заражена энтропией, которая замаскировалась под патриотизм и традиционные ценности. Но все ценности - только обертка для главной и единственной на сегодня ценности России - царя, пожелавшего править до конца своих дней.

В России литература никогда не целовалась с властью. Были писатели, которые оказывались ближе к власти, были и те (их было гораздо больше), кто боролся с ней. Но доносчиков среди писателей можно пересчитать по пальцам. Современник Пушкина, издатель Фаддей Булгарин написал талантливый роман "Иван Выжигин". Но прославился исключительно как доносчик для ведомства Бенкендорфа. Николай Лесков неловко обвинил студентов в петербургских пожарах в начале 1860-х. Прекрасный писатель никогда не смог отмыть репутацию доносчика. В советские времена Александр Фадеев, начинавший как смелый автор романа "Разгром", занялся в сталинские годы на посту командира всех советских литераторов доносительством и подписанием смертных приговоров коллегам - после смерти вождя он стал отбросом, покончил самоубийством.

Недаром поздний Достоевский, консерватор, националист по своим убеждениям, на вопрос, донес ли он, узнав о цареубийственных планах революционеров, ответил "нет". Старый каторжанин знал, что доносчик уничтожает прежде всего самого себя.

На всех уровнях государственного управления культурой началась нынче вакханалия борьбы с инакомыслием. Но культура - это не армейское подразделение, кричащее "ура!". Культура может затаиться, уйти в подполье, уехать на время из страны, но… Умер Николай Первый, державший культуру за горло - началась оттепель. Умер Сталин - еще одна поразительная оттепель, расцвет искусств. Рухнул Советский Союз - появилась у нас свободная культура. Когда нынешний царь считает себя инкарнацией Александра Невского, бойцом-единоборцем с европейской цивилизацией, то кажется, что все навсегда замерзнет, уничтожится в нашей культуре. Но нет, придет весна. Обязательно. Есть такое историческое русское время года.

А доносчиков и диктаторы презирают, пользуются их услугами, но презирают. А когда диктаторы умирают, куда же деваться прославленному доносчику?

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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