Работники ЗАЭС рассказали об угрозах перед визитом МАГАТЭ

На 185-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 27 августа (время московское).

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Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов и обучит использовать их для очистки прибрежных вод от мин. Три аппарата будут переданы из запасов Соединенного Королевства, еще три будут заказаны у производителей. Обучение первой группы украинских моряков уже началось. С помощью различных датчиков аппараты обнаруживают в воде взрывные устройства, которые военные затем обезвреживают.

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У России осталось меньше половины высокоточных ракет, заявил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. "По нашим подсчетам, у них осталось не более 45 процентов от тех ракет, которые были до начала войны", - сказал он в интервью агентству "РБК Украина ".

По словам Скибицкого, особенно сложная ситуация сложилась с "Искандерами" и "Калибрами" - их осталось примерно 20 процентов от первоначального запаса. В условиях дефицита российская армия активнее использует ракеты "Ураган" и "Смерч", считают в ГУР. "Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки", - предупредил Вадим Скибицкий.

AP: Среди погибших от обстрела станции в Чаплино нет военных

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Среди погибших в результате российского ракетного обстрела станции Чаплино в Днепропетровской области нет военных, утверждает журналист агентства Associated Press, посетивший место удара. Опрошенные AP аналитики считают, что атаку можно квалифицировать как военное преступление, если подтвердится, что ее целью были мирные жители

"Железнодорожный вокзал - это, как правило, гражданский объект и не должен быть целью нападения", - сказала профессор Центра глобальных отношений Нью-Йоркского университета Дженнифер Трэхан. Военным преступлением может считаться и удар по небольшой группе военных, если жертвами в результате стало большое число мирных жителей, соглашается профессор юридического факультета Университета Вандербильта и директор программы международных юридических исследований Майкл Ньютон.

Станция была обстреляна ракетами "Искандер" 24 августа. В Минобороны РФ утверждают, что были убиты "свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ". Украинская сторона заявила, что на самом деле погибли 25 мирных жителей, в том числе двое детей. Использование дорогих ракет с высокоточным наведением также может указывать на признаки военного преступления, считает бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж. "Вывод - преднамеренный удар по гражданскому объекту с целью вызвать жертвы среди гражданского населения и нарушить железнодорожное движение гражданских лиц по всей Украине", - сказал он AP.

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Россия вывезла из Сирии свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, которые были развернуты рядом с городом Масиаф на северо-западе страны, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на спутниковые снимки компании Imagesat international (ISI). На кадрах, сделанных 25 августа, видно, что ЗРК исчезли с военной базы РФ. На других снимках от 17 августа эти ЗРК видны стоящими в порту Тартус, где, как пишет ISI, они был погружены на российское торговое судно SPARTA II. Корабль 26 августа прибыл в порт Новороссийска, свидетельствуют данные MarineTraffic. По мнению аналитиков ISI, С-300 были переброшены обратно в Россию для усиления средств ПВО, которые были повреждены во время войны в Украине.

++11.00++

Горсовет Мариуполя утверждает, что российские оккупационные власти города организовали приморский летний лагерь в соседнем поселке Мелекино, где детям "промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину". Совет опубликовал фотографии из лагеря в своем telegram-канале. На кадрах дети в красной форме разбирают автоматы Калашникова и ходят с металлоискателями по пляжу.

Работники ЗАЭС рассказали об угрозах военных РФ в преддверии визита МАГАТЭ

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Несколько сотрудников Запорожской АЭС анонимно рассказали изданию The Telegraph , что российские военные угрожают персоналу оккупированной станции в преддверии визита инспекторов ООН и МАГАТЭ на АЭС. По словам одного из собеседников издания, нескольких сотрудников задержали дома или по дороге на работу, а число гражданских людей на станции было сведено к минимуму.

"Наше руководство умалчивает об этом, чтобы не создавать панику, а люди, которые возвращаются после этих подвальных "разговоров", вообще ничего не говорят. Неудивительно, если во время визита миссии они вдруг начнут говорить то, что им велели", - рассуждает мужчина. "На период визита они планируют свести к минимуму присутствие нашего персонала, а в каждую диспетчерскую посадить по паре своих представителей, которые будут громко кричать, как они ждали "освобождения от киевского режима", - предупреждает он.

Работники не могут больше проводить регулярные учения и контролировать действующее оборудование станции, поскольку военные запрещают передвижение по территории в ночное время. "Они ставят свое оборудование в машинных залах и запрещают проход, это постоянно вызывает конфликты между рабочими и войсками РФ", - рассказал источник The Telegraph. "Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима: постоянное психологическое давление, нет возможности связаться с семьями, потому что отключили всякую связь, запретили мобильные телефоны", - описал обстановку на АЭС еще один из работников.

++09.25++

В результате ночного российского обстрела поселка Каменка Запорожской области погибли пять человек, в том числе 29-летняя мать с детьми 2 и 8 лет, сообщил глава областной администрации Александр Старух. Поселок находится под контролем России, и, как утверждает Старух, был обстрелян шесть раз. Некоторые дома частично разрушены, а под завалами еще могут оставаться люди, написал он.

Минобороны Великобритании: Россия усилила обстрелы в Донбассе

++09.00++

Министерство обороны Великобритании констатирует рост интенсивности российских атак на донецком направлении. Ожесточенные бои идут в районе городов Северск и Бахмут к северу от Донецка, пишет ведомство в своей ежедневной сводке. Пророссийские сепаратисты, вероятно, продвинулись к центру поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, но в целом российские войска добились "немногочисленных территориальных завоеваний", добавляют британские военные.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия в Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить дополнительные украинские подразделения, на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - пишет Минобороны Великобритании.

++08.30++

В Минэнерго России признали, что санкции Евросоюза против российской угольной промышленности "серьезно сказываются" на экспорте угля из России. "Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу - это серьезно сказывается на экспорте", - заявил агентству РБК замминистра энергетики Сергей Мочальников.

Эмбарго на поставки российского угля в страны ЕС вступило в силу 10 августа, одновременно был введен запрет на предоставление услуг, связанных с ним, таких как страхование. Несмотря на сохраняющуюся возможность продавать уголь в другие страны, на рынке страхования и перестрахования подобных грузов традиционно превалируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что создает дополнительные проблемы экспортерам из РФ, отмечает РБК. Крупнейший производитель угля - СУЭК - с середины августа полностью приостановил поставки, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

++08.00++

Обе палаты парламента Чехии одобрили присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщает агентство dpa. Теперь протоколы о ратификации договоренностей о приеме двух стран в НАТО должен подписать президент Чехии Милош Земан. По словам его представителя, Земан поддерживает планы расширения альянса.

++07.30++

Жителям Хортицкого района Запорожской области начали выдавать таблетки йода, которые рекомендовано принимать в случае выброса радиоактивных веществ, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, который также опубликовал адреса пунктов выдачи таблеток и показания к применению. Хортицкий район расположен в 45 км от Запорожской АЭС.

"Чтобы уберечь жизнь и обеспечить население необходимым препаратом на случай возможной утечки радиации, начата выдача йодида калия. Хочу обезопасить запорожцев от паники - никаких превышений радиационного фона в Запорожье не зафиксировано. Вместе с тем, если случится чрезвычайная ситуация, и взрослые, и дети будут уже обеспечены йодидом и смогут вовремя защититься", - написал Куртев.

++07.00++

Российские оккупационные власти вряд ли смогут успешно провести фиктивные "референдумы" о присоединении захваченных украинских территорий к России, считают аналитики из американского Института изучения войны (ISW ).

"Маловероятно, что российские оккупационные власти смогут провести референдумы, как они намереваются (при содействии местных коллаборационистов) к предполагаемому сроку 11 сентября из-за продолжающихся трений внутри оккупационных администраций и продолжающихся партизанских атак", - говорится в ежедневной сводке ISW.

Аналитики напоминают, что, по данным украинской стороны, оккупационная власть Херсона с трудом находит людей во главе административных единиц, отвечающих за подготовку к референдуму, из-за отсутствия желающих среди местных жителей и низкого уровня доверия среди украинских коллаборационистов. По мнению ISW, Кремль не будет просто объявлять об аннексии территорий. "Вряд ли они (российские власти. – Ред.) сделают это без проведения постановочных референдумов. Все наблюдаемые индикаторы указывают на то, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия", - констатируют авторы сводки.

++05.50++

Ночные обстрелы произошли в Запорожье, сообщил глава местной ОВА Александр Старух. "Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. Всего зафиксировано 16 прилетов. Сейчас информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", - указал чиновник в Telegram-канале.

++05.00++

Российские войска нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, под обстрелами оказались Основянский и Киевский районы, при этом сообщений о пострадавших не было. Местные жители засняли звуки взрывов и сообщили о пожаре в одном из мест "прилета".

++04.20++

В Одессе произошла массовая драка с участием полицейских, сообщает издание Korrespondent.net . В курортном районе города Аркадия мужчины призывного возраста не захотели принимать повестки от стражей порядка. В результате конфликт с полицией перерос в стычку.

Американский производитель ЗРК получил большой заказ

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Производитель зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS Raytheon Missiles & Defense получил контракт на сумму 182 млн долларов на производство ЗРК для отправки в Украину, сообщает американская компания в пресс-релизе . Эта система ПВО может "отражать множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и БПЛА", и ее поставки помогут "украинскому народу защитить свою родину".

++03.00++

Последний удар, нанесенный ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, не позволяет войскам РФ переправлять по нему тяжелую технику, указывает в ежедневном отчете оперативное командование "Юг" ВСУ Украины. Также, по данным командования, российские войска не могут воспользоваться для переправки техники мостом через реку Дарьевка вблизи Херсона, по которому ВСУ нанесли удар 26 августа.

++02.10++

Министры энергетики стран Евросоюза проведут экстренное заседание для обсуждения мер урегулирования ситуации в энергетике. Об этом в Twitter сообщил Петр Фиала, премьер-министр Чехии, которая председательствует в Совете ЕС. Чехия созывает встречу, на которой участники попытаются "найти решение проблемы, преследующей всю Европу", по договоренности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Украина экспортировала 1 млн тонн продовольствия

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Украина экспортировала 1 млн тонн продовольствия через порты Одесской области после заключения "зерновой сделки", сообщил Владимир Зеленский. В свою очередь, МИД РФ 26 августа со ссылкой на данные ООН заявил об экспорте около 846 тыс. тонн. По заявлению МИД, география следования судов с продовольствием из украинских портов не согласуется с ранее заявленной руководством ООН целью помочь нуждающимся странам Африки и Азии.

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Российский военный замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Министерство здравоохранения Украины закупило в достаточном количестве препараты для защиты щитовидной железы от воздействия радиоактивного йода, которые могут потребоваться гражданам в случае аварии на Запорожской АЭС, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. По словам чиновника, все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне, которая пострадает в случае аварии, снабжены необходимыми медикаментами.

"Если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять эти препараты или чтобы люди с испугу не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства - это не конфеты, их нужно употреблять тогда, когда нужно и когда назначает врач", - отметил Ляшко.

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Украинская армия в настоящий момент сосредоточила внимание на уничтожении "огневого и логистического потенциала" войск РФ, сообщил в традиционном обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация на передовой остается без существенных изменений. В эти дни наши воины делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости об уничтожении баз оккупантов и их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом, наша разведка, наша армия, Служба безопасности, тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - подчеркнул украинский лидер.

Хроника событий 26 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 августа 00.00 - 13.59 >>>

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