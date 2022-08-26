AI опасается показательного суда над военными из Украины

На 184-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 26 августа (время московское).

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В течение шести месяцев войны правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которая действует при Госспецсвязи, зарегистрировала 1123 кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. По ее данным, чаще всего киберпреступники атаковали сети правительства и местных органов власти. "Также среди основных целей - коммерческие и финансовые учреждения, органы сектора безопасности и обороны, предприятия энергетического сектора, транспортной отрасли и телекома - вся инфраструктура, которая работает для жизнеобеспечения населения", - указали в Госспецсвязи.

WSJ: Инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе

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Запорожская АЭС Фото: AP/dpa/picture alliance

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовы совершить экстренный визит на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе - после прорыва в переговорах о доступе к комплексу, захваченному российскими войсками. Об этом сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на лиц, участвующих в переговорах. Команда МАГАТЭ может привезти необходимые комплектующие, приборы радиационного контроля и другие материалы для крупнейшей в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, которые повредили линии электропередачи и вызвали пожары на объекте, могут также привести к ядерной катастрофе.

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Международная организация Amnesty International (AI) предупредила Россию о недопустимости проведения трибунала над украинскими военнопленными. Такие "российские показательные судебные процессы" правозащитная организация охарактеризовала как незаконные и неприемлемые. Международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для военнопленных. По мнению экспертов AI, если военнопленным намеренно отказывают в праве на справедливый суд, это считается военным преступлением. Международные наблюдатели, в частности Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве, опасаются, что выжившие украинские солдаты в Мариуполе вскоре предстанут перед трибуналом. Так, ряд российских госСМИ, в частности, передавал о возведении металлических клеток для трибунала в подвале Мариупольской филармонии. Представительница управления ООН предостерегла, что следует ожидать смертных приговоров. Имеются также признаки пыток, добавила она.

Newsweek: Американский доброволец погиб в Украине

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Американский доброволец погиб во время боевых действий в Украине, передал Newsweek. "Мы можем подтвердить гибель гражданина США в Украине", - сообщил изданию представитель американского Госдепартамента. "Из уважения к частной жизни семьи в данный момент мы не можем предоставить дальнейших комментариев", - добавил он.

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Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне скандала вокруг топлива для российских истребителей заявила о продаже своей доли (49 процентов акций) в российском Термокарстовом газоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком Автономном округе. Компания сообщила, что подписала соглашение со своим российским партнером "НОВАТЭК" о продаже акций на экономических условиях, которые позволят TotalEnergies "вернуть суммы, инвестированные в месторождение". Ранее во французской газете Le Monde появилась статья о предполагаемой переработке газовых конденсатов с месторождения в реактивное топливо для истребителей-бомбардировщиков, участвующих в войне России в Украине.

Der Spiegel: Левое крыло социал-демократов призывает к переговорам с РФ

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Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвало к прекращению огня в Украине и проведению мирных переговоров с Россией. Выдержки из обращения обнародовал в пятницу германский еженедельник Der Spiegel, в распоряжении которого имеется текст документа. "Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям", - пишут авторы воззвания. "Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня как отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров", - добавляют они.

По словам составителей послания, фундаментальное улучшение отношений с Россией возможно только в "постпутинскую эпоху". "Однако до тех пор - с учетом признания ненравящихся реалий - необходимо найти modus vivendi (способ существования. - Ред.) с российским правительством, который исключает дальнейшую военную эскалацию", - говорится в документе. В итоге "должно иметь место соглашение между Украиной и Россией", подчеркивается в нем далее. "Оружие должно замолчать!" - так озаглавлен документ.

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Анналена Бербок Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) продемонстрировала готовность к компромиссу в европейских дебатах по вопросу о предоставлении гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону. Об этом Бербок заявила в беседе с главой МИД Дании Йеппе Кофодом в Копенгагене. Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел Германии согласно, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные опасения" всех сторон, отметила Бербок. При этом, по ее словам, важно, "чтобы в этой ситуации жестокой агрессивной войны мы" навсегда не махнули рукой на 140 миллионов человек в России и не привлекли к ответственности их всех за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

"Администрация": Замначальника ГАИ скончался после взрыва в Бердянске

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Рядом с оздоровительным центром в Бердянске на оккупированной РФ части Запорожской области произошел взрыв, сообщили во временной "администрации" города. "По предварительным данным, пострадал один человек - заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников", - сообщается в Telegram "администрации". Позднее там написали, что Колесников скончался от полученных ранений.

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Объединенный комитет конвенций о совместном транзите (NCTS, Новой таможенной транзитной системы) и упрощении формальностей ЕС принял решение пригласить Украину присоединиться к нему с 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Украина уже в этом году станет 36-м государством-участником соответствующих конвенций и получит "таможенный безвиз".

Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины

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Запорожская АЭС подключена к энергосети Украины и вновь начала поставлять энергию на территорию страны, сообщил украинский оператор станции "Энергоатом".

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении компании.

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После серии атак на военные объекты в Крыму Россия, вероятно, вывела с полуострова десять своих истребителей, говорится в секретном докладе НАТО, с которым ознакомилось издание Business Insider .

"Россия, скорее всего, рассредоточит свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие украинские атаки", - пишут авторы документа. Речь идет о перемещении десяти истребителей из Крыма на российскую территорию, чтобы избежать дальнейших потерь самолетов: шести истребителей СУ-35 и четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31.

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Служба безопасности Украины заявила, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейна Межидова.

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110) и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2).

"Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", - говорится в сообщении СБУ.

Хроника событий 26 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 августа 14.00 - 23.59 >>>

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