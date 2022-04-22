 Премьер Украины: На восстановление страны потребуются около 600 млрд долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 22.04.2022

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Украина

Премьер Украины: На восстановление страны потребуются около 600 млрд долларов

По словам премьер-министра Украины Шмыгаля, на восстановление Украины после войны потребуются около 600 млрд долларов, в краткосрочной перспективе необходимы 4-5 млрд долларов в месяц.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

На восстановление Украины после войны потребуются около 600 млрд долларов (553 млрд евро). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в четверг, 21 апреля, в Вашингтоне в формате круглого стола, организованного в рамках весенних сессий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Глава украинского кабмина призвал членов МВФ пожертвовать 10% своих резервных активов, полученных от этой организации, на поддержку Киева.

"План Маршалла" для Киева

В краткосрочной перспективе Украине необходимо финансирование в размере от 4 до 5 млрд долларов (3,69 - 4,61 млрд евро) в месяц, подчеркнул Шмыгаль. В более долгосрочной перспективе стране требуется стратегия восстановления, подобная "плану Маршалла" для Европы после Второй мировой войны, уверен украинский премьер.

Шмыгаль отметил, что подобный план предполагает присоединение страны к ЕС. Глава кабмина также призвал мировое сообщество помочь с поставками боеприпасов и оружия в Украину и усилением санкционного давления на РФ.

МВФ: Экономика Украины сократится на 35% в 2022 году

Ранее, 19 апреля, Международный валютный фонд спрогнозировал, что из-за войны в Украине рост мировой экономики замедлится до 3,6% по итогам года. В январе МВФ предсказывал его на уровне в 4,4%. "Экономические последствия войны распространяются повсюду - подобно волнам землетрясения, исходящим из эпицентра", - прокомментировал новый прогноз главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

"Кризис разворачивается в то время, как мировая экономика находилась на пути к восстановлению, хотя еще не полностью оправилась от пандемии COVID-19", - сказал он. Наиболее разрушительными экономические последствия войны станут для России и Украины. По прогнозу МВФ, экономика Украины сократится на 35% в 2022 году, ВВП России упадет на 8,5%, в том числе - из-за жестких санкций Запада.

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    Автор: Клаудиа Ден


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