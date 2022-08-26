  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
СДПГ
СДПГ (фото из архива)Фото: Reuhl/Fotostand/picture alliance
ПолитикаГермания

Левое крыло СДПГ призвало к переговорам с Россией

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Левое крыло социал-демократов в ФРГ считает, что необходимо найти modus vivendi с российскими властями. Политики выступили с обращением: "Оружие должно замолчать!"

https://www.dw.com/ru/levoe-krylo-sdpg-prizvalo-k-peregovoram-s-rossiej/a-62939236

Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвало к прекращению огня в Украине и проведению мирных переговоров с Россией. Выдержки из обращения обнародовал в пятницу, 26 августа, германский еженедельник Der Spiegel, в распоряжении которого имеется текст этого документа.

"Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям", - пишут авторы воззвания. "Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня как отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров", - добавляют они.

По словам составителей послания, фундаментальное улучшение отношений с Россией возможно только в "постпутинскую эпоху". "Однако до тех пор - с учетом признания ненравящихся реалий - необходимо найти modus vivendi (способ существования. - Ред.) с российским правительством, который исключает дальнейшую военную эскалацию", - говорится в документе. В итоге "должно иметь место соглашение между Украиной и Россией", подчеркивается в нем далее. "Оружие должно замолчать!" - так озаглавлен документ.

"Спираль эскалации должна быть остановлена"

По мнению левого крыла СДПГ, Европейский Союз и входящие в его состав государства должны активизировать дипломатические усилия. В обращении подчеркивается, что следует активизировать обмены с рядом стран, "чтобы склонить их к посреднической роли между враждующими сторонами". Авторы прямо упоминают Китай, имеющий тесные связи с Москвой.

Авторы документа также предостерегают от поставок тяжелой военной техники Украине и говорят об опасности ядерной войны с Россией. "Спираль эскалации должна быть остановлена", - отмечают они. "Поэтому при каждой поставке оружия важно тщательно взвесить и обдумать, где проходит "красная черта", которая может быть воспринята как вступление в войну и спровоцировать соответствующую реакцию", - добавляют подписанты. Создание бесполетных зон над Украиной, поставка танков или истребителей Киеву "безусловно, пересечет эту черту", считают они.

По мнению авторов, необходима "новая попытка глобальной политики разрядки". Безопасность и мир "не могут быть достигнуты взаимной" милитаризацией, к подобным планам необходимо отнестись "скептически" или даже полностью "отвергнуть" их, подчеркивается в обращении.

Подписи под документом поставили некоторые депутаты бундестага, Европарламента и представители федеральных земель Германии, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг (Carsten Sieling) и мэр Дортмунда Томас Вестфаль (Thomas Westphal).

В рядах социал-демократов есть и приверженцы усиления военной поддержки Украины

При этом, как отмечает Der Spiegel, в рядах социал-демократов есть и приверженцы усиления военной поддержки Украины. На минувшей неделе, к примеру, эксперт СДПГ по вопросам обороны Кристиан Клинк (Kristian Klinck), а также два других депутата из рядов правящей коалиции в гостевой статье для Spiegel высказались за "значительное увеличение" поставок германских вооружений  Киеву - в том числе за счет бундесвера.

Мельник: Как можно быть таким бессердечным?

На обращение левого крыла социал-демократов уже отреагировал Андрей Мельник, покидающий пост посла Украины в ФРГ. "Боже милостивый, возможно ли еще спасти эту партию? Господи, как можно быть таким бессердечным и до такой степени забыть (уроки. - Ред.) истории?" - написал он в микроблоге Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь 24 августа по видеосвязи к участникам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, подчеркнул глобальное значение оборонительной борьбы его страны против российской агрессии. "Сегодня наша страна празднует День независимости, и сейчас каждый может видеть, насколько весь мир зависит от нашей независимости", - заявил он.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Киева.

Смотрите также:

Шольц обещает еще больше оружия Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда

Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда

С началом войны против Украины Светлана Лобода покинула РФ. По словам певицы, она хочет быть на стороне света и добра. В России ее включили в "черный список". Сейчас Лобода отправилась в новое турне. После концерта в Риге певица пообщалась с DW. "Полгода у меня не было сил, желания и энергии, но проходит время и сегодня я вышла на сцену, словно я переродилась заново", - призналась Светлана Лобода.
Культура
16 августа 2022 г.
04:45 мин.
external

Западные эксперты о войне в Украине, просчетах Путина и о том, как война изменила немцев. DW Новости

Западные эксперты о войне в Украине, просчетах Путина и о том, как война изменила немцев. DW Новости

Сегодня - День независимости Украины. 24 февраля Путин напал на Украину. Тогда создалось впечатление, что в Кремле рассчитывали на быстрый результат. Однако на фоне ожесточенного сопротивления украинцев и больших потерь войскам РФ пришлось отступить от Киева. На юге и востоке продвижение остановилось, но война продолжается. Что думают западные эксперты о том, как события будут развиваться дальше?
24 августа 2022 г.
29:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

СДПГ

Левое крыло СДПГ призвало к переговорам с Россией

Политика
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

"Глава Росгвардии Виктор Золотов" плавает на надувном матрасе в виде символа евро у островов под пальмами, из воды торчит плавник с надписью "Досье" - карикатура DW.

Золотов на Сейшелах: отдых - не коррупция!

Золотов на Сейшелах: отдых - не коррупция!

Коррупция
2 ч. назад
Россия

Беларусь

Павел Белоус

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

Политика
25 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Разрушенный жилой дом в Бородянке под Киевом

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

Конфликты
23 ч. назад
Фото 13
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
9 ч. назад
Германия
На главную страницу