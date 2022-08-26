Левое крыло СДПГ призвало к переговорам с Россией

Левое крыло социал-демократов в ФРГ считает, что необходимо найти modus vivendi с российскими властями. Политики выступили с обращением: "Оружие должно замолчать!"

Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвало к прекращению огня в Украине и проведению мирных переговоров с Россией. Выдержки из обращения обнародовал в пятницу, 26 августа, германский еженедельник Der Spiegel, в распоряжении которого имеется текст этого документа.

"Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям", - пишут авторы воззвания. "Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня как отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров", - добавляют они.

По словам составителей послания, фундаментальное улучшение отношений с Россией возможно только в "постпутинскую эпоху". "Однако до тех пор - с учетом признания ненравящихся реалий - необходимо найти modus vivendi (способ существования. - Ред.) с российским правительством, который исключает дальнейшую военную эскалацию", - говорится в документе. В итоге "должно иметь место соглашение между Украиной и Россией", подчеркивается в нем далее. "Оружие должно замолчать!" - так озаглавлен документ.

"Спираль эскалации должна быть остановлена"

По мнению левого крыла СДПГ, Европейский Союз и входящие в его состав государства должны активизировать дипломатические усилия. В обращении подчеркивается, что следует активизировать обмены с рядом стран, "чтобы склонить их к посреднической роли между враждующими сторонами". Авторы прямо упоминают Китай, имеющий тесные связи с Москвой.

Авторы документа также предостерегают от поставок тяжелой военной техники Украине и говорят об опасности ядерной войны с Россией. "Спираль эскалации должна быть остановлена", - отмечают они. "Поэтому при каждой поставке оружия важно тщательно взвесить и обдумать, где проходит "красная черта", которая может быть воспринята как вступление в войну и спровоцировать соответствующую реакцию", - добавляют подписанты. Создание бесполетных зон над Украиной, поставка танков или истребителей Киеву "безусловно, пересечет эту черту", считают они.

По мнению авторов, необходима "новая попытка глобальной политики разрядки". Безопасность и мир "не могут быть достигнуты взаимной" милитаризацией, к подобным планам необходимо отнестись "скептически" или даже полностью "отвергнуть" их, подчеркивается в обращении.

Подписи под документом поставили некоторые депутаты бундестага, Европарламента и представители федеральных земель Германии, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг (Carsten Sieling) и мэр Дортмунда Томас Вестфаль (Thomas Westphal).

В рядах социал-демократов есть и приверженцы усиления военной поддержки Украины

При этом, как отмечает Der Spiegel, в рядах социал-демократов есть и приверженцы усиления военной поддержки Украины. На минувшей неделе, к примеру, эксперт СДПГ по вопросам обороны Кристиан Клинк (Kristian Klinck), а также два других депутата из рядов правящей коалиции в гостевой статье для Spiegel высказались за "значительное увеличение" поставок германских вооружений Киеву - в том числе за счет бундесвера.

Мельник: Как можно быть таким бессердечным?

На обращение левого крыла социал-демократов уже отреагировал Андрей Мельник, покидающий пост посла Украины в ФРГ. "Боже милостивый, возможно ли еще спасти эту партию? Господи, как можно быть таким бессердечным и до такой степени забыть (уроки. - Ред.) истории?" - написал он в микроблоге Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь 24 августа по видеосвязи к участникам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, подчеркнул глобальное значение оборонительной борьбы его страны против российской агрессии. "Сегодня наша страна празднует День независимости, и сейчас каждый может видеть, насколько весь мир зависит от нашей независимости", - заявил он.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Киева.

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