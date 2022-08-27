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Флаги Швеции, Финляндии и НАТОФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыЧехия

Парламент Чехии одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Даниил Сотников
1 ч. назад

Заявки Финляндии и Швеции поддержали обе палаты парламента Чехии, теперь протоколы должен подписать президент страны.

https://www.dw.com/ru/parlament-cehii-odobril-prisoedinenie-finlandii-i-svecii-k-nato/a-62948664

Палата депутатов Чешской Республики подавляющим числом голосов одобрила предстоящее присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, сообщается на сайте парламента в субботу, 27 августа. 

Таким образом, за расширение Североатлантического альянса проголосовали обе палаты чешских законодателей. Ранее, 10 августа, Сенат Чехии также почти единогласно одобрил вступление обеих скандинавских стран в НАТО. Теперь протоколы о ратификации договоренностей предстоит подписать президенту Чехии Милошу Земану. Его представитель уже сообщил, что Земан поддерживает планы расширения альянса.

Для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО необходимо одобрение всех ее 30 стран-участниц. Ранее заявки одобрили власти США, Германии, Франции и еще 19 государств НАТО. Президент Финляндии в начале августа признался, что ратификация протоколов происходит "даже быстрее, чем ожидалось". Обе страны десятилетиями не вступали в военный альянс, но решились на этот шаг после вторжения России в Украину

Тяжелые переговоры с Турцией

Основным препятствием для вступления Финляндии и Швеции в НАТО стала позиция Турции. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Стокгольм и Хельсинки в поддержке курдских вооруженных формирований, которых Анкара считает террористическими, а также в введении санкций против Турции на поставки оборонной продукции после начала военной операции против курдов в Сирии в 2019 году.

В конце июня на саммите НАТО сторонам удалось договориться, и они подписали совместный меморандум, в котором Анкара обязалась поддерживать стремление Швеции и Финляндии к членству в НАТО.

В канцелярии Эрдогана тогда сообщили, что Турция получила от обеих североевропейских государств "то, что хотела": Хельсинки и Стокгольм обещали "полное сотрудничество" в борьбе против запрещенной Анкарой Курдской рабочей партии (КРП) и ее союзников, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Эрдоган с тех пор неоднократно подчеркивал, что если Финляндия и Швеция не выполнят своих обещаний, в том числе не выдадут Анкаре находящихся на их территории членов КРП и не внесут изменения в законодательство о террористических организациях, то парламент Турции не ратифицирует их заявки. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 11 августа заявил, что Швеция и Финляндия пока не выполнили своих обязательств.

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