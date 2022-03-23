Журналистка из Мелитополя о похищении отца: Такого от РФ не ждали

Светлана Зализецкая - директор "Главной газеты Мелитополя" и новостного сайта "Региональное информационное агентство - Мелитополь". Город в Запорожской области Украины уже в первые дни после начала масштабного вторжения РФ был оккупирован российскими войсками. Мэр города Иван Федоров был похищен, а затем обменен Киевом на пленных российских военных. В конце марта был похищен отец журналистки, а ей самой было предложено вернуться в город. Зализецкая рассказала DW, как это было.

DW: Когда и при каких обстоятельствах был похищен ваш отец?

Светлана Зализецкая: 23 марта в 7 утра в мой дом пришли три или четыре оккупанта. Один был в штатском, остальные в военной форме РФ с автоматами. Они провели обыск. Меня тогда не было, я уже выехала после беседы с Галиной Данильченко, которая при поддержке оккупантов провозгласила себя исполняющей обязанности мэра Мелитополя.

Светлана Зализецкая и ее отец

Она предлагала мне сотрудничать с оккупантами, просила, чтобы с ними работал сайт. Я отказалась, и она сказала, чтобы я встретилась с комендантом. Я и на это ответила отказом и выехала из города. На время моего отсутствия я попросила, чтобы родители были у меня дома, где их и застали оккупанты. Моего отца посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В тот же день примерно в 20:20 мне позвонили с известного мне номера. Я подняла трубку, думая, что это журналисты. На другом конце меня спросили: "Светлана Иосифовна?". Я ответила: "Да". "Сейчас будете разговаривать". В этот момент я услышала как папа сказал: "Света! Света!". Я говорю: "Папа, где тебя держат?". Он отвечает: "В каком-то подвале". Я спросила его, что они от него хотят. Он ответил, что не знает. В этом момент голос с кавказским акцентом сказал: "Передайте, что мы хотим, чтобы она была с вами здесь". Я сказала, что я это слышала, что не поеду к ним и не буду им служить. На этом беседа прервалась.

На следующий день мои знакомые пошли его искать - в военкомат, комендатуру, полицию. Никто не дал никакой информации, мол, мы никого не задерживаем. На самом деле это не так, поскольку не только моего отца выкрали. Каждый день к нам в редакцию обращаются до 10 человек с такими же проблемами.

- После того звонка у вас были контакты с теми, кто похитил вашего отца?

- Нет. Повторю - одно их требование, чтобы я была с ним. А второе, как я понимаю, это то, что мне озвучила Галина Данильченко: чтобы я работала на них или сайт не работал вообще. Из украинских медиа-ресурсов мы - единственные, кто еще доносит правду о жизни на оккупированной территории. Другие перешли на их сторону или закрылись. А мы работаем, я им как заноза, поэтому они пытаются брать в заложники отца, которому 75 лет, он перенес инсульт.

- Вы обращались за помощью к украинским властям. Что они говорят? Как вам может помочь международное сообщество?

- Да, обращалась, написала заявления в Службу безопасности Украины (СБУ), этим занимается Национальная полиция. Но ситуация сложная. Возможно, если международное сообщество будет об этом кричать, то это поможет. Прошу всех, кто может, помочь в его освобождении.

- Вы ожидали такого развития событий со стороны оккупационных властей?

- Именно такого не ожидала. Никто не ожидал, что на нас нападет Россия. Все думали, что что-то может быть, но не именно так. Когда я выезжала, то предлагала выехать вместе, но родители отказались, мол, нас не тронут. Теперь все видят, как они издеваются над пожилыми людьми.

- Вы сказали, что изначально вам предложила сотрудничать женщина, которая объявила себя мэром Мелитополя. Тех, кто сотрудничает с оккупационными властями, много или это отдельные случаи?

- Это отдельные случаи. Насколько я понимаю, именно эти люди дают оккупантам списки проукраински настроенных жителей, чтобы закрыть им рот. Это именно те, кто служит оккупантам. Сейчас они провозгласили себя руководителями города.

Галина Данильченко - депутат горсовета от "Оппозиционного блока" (пророссийская политическая партия в Украине. - Ред.), которая всегда мечтала стать мэром, но ее не выбирали. Это Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной рады, а сейчас депутат облсовета также от "Оппозиционного блока". Это люди, которые и раньше стремились во власть. Они никогда не скрывали своих пророссийских настроений.

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